自由式滑雪世界杯猛犸山站：谷爱凌收获坡面障碍技巧亚军

希尔达鲁的首轮表演就为夺冠打下基础，以93.75分的最佳成绩排名第一。谷爱凌顺利完成所有赛段动作，两名裁判打出92分，两名裁判打出91分，一名裁判给出90分，一名裁判给了88分，最终得分为91.00分。杨如意得到83.00分排名第5，杨硕瑞只得到17.00分排名第10。

第二轮比赛，谷爱凌在尝试double cork 1260动作落地时出现失误，只得到29.00分，未能实现逆转，最终凭借首轮91.00分的成绩获得亚军，希尔达鲁此轮得分为89.25。美国选手沃辛凭借第二轮得到的90.00分获得季军。杨如意的最终排名为第6，杨硕瑞本第10。

这样，谷爱凌在这个周末的U型场地和坡面障碍技巧的两项比赛中，收获了1金1银的成绩。爱沙尼亚选手希尔达鲁在去年的世界杯上手部骨折， 在两场比赛中无法执杆滑行。康复归来后，她的前进势头猛烈，如能在关键时刻保持冷静，将有望在北京冬奥运会上向金牌发起挑战。

在男子比赛中，美国选手亚历山大·霍尔以95.50分收获冠军，他的同胞尼克·戈珀以94.75分获得亚军，加拿大人埃文·麦克来克伦获得第三。

赛后，霍尔表示，“我太激动了，大家的表现都很好，我只是专注于自己，并尽最大的努力。有机会参加冬奥令人兴奋。”现在，他已经达到了再次参加奥运的标准（官方名单尚未公布）。“但我不会想太多，我只想专注于比赛。”

1月16日，在法国罗密欧堡将进行北京冬奥会开幕前的最后一站世界杯比赛。