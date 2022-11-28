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2022年东京柔道大满贯赛：前瞻和赛程

2022年IJF世界巡回赛倒数第二站赛事来了！柔道大满贯赛事时隔5年，重返东京。

1 分钟 编辑： Shintaro Kano
discipline柔道
Aaron Wolf at Tokyo 2020

柔道运动回家了！

IJF柔道大满贯赛事五年来首次重返东京，将于本周末（12月3-4日）举行。本站赛事为本赛季柔道大满贯系列赛的最后一站分站赛赛事，同时也是本赛季IJF世界巡回赛倒数第二项赛事。最后一项赛事是耶路撒冷大师赛，比赛将于12月20日举行。

本周末，东京大都会体育馆将会迎来自2020年东京奥运会后的首场国际柔道赛事。东京奥运会上，柔道强国日本队收获颇丰，斩获9枚个人项目金牌。

尽管奥运冠军大野将平阿部一二三高藤直寿将会缺席本站赛事，但是仍然有5位日本奥运冠军选手将会参赛，分别是：阿部诗（女子-52公斤级）、滨田尚里（女子-78公斤）、素根辉（女子+78公斤级）；永濑贵规（男子-81公斤级）和亚伦·沃尔夫（-100公斤）。

东京奥运会后没有参加任何比赛的男子-73公斤级巨星大野将平本周一宣布了退赛决定，原因是身体条件未达最佳。阿部一二三高藤直寿则是选择为明年的多哈世锦赛有所保留，因为那届世锦赛将队日本柔道队的2024年巴黎奥运会选拔有直接影响。

截止至11月28日，共有来自64个国家和地区的368位选手将会参加东京柔道大满贯赛。中华台北男子-60公斤级世界排名第一的选手杨勇纬的名字赫然在列。

中华台北柔道名将杨勇纬在2020年东京奥运会决赛中
中华台北柔道名将杨勇纬在2020年东京奥运会决赛中 (2021 Getty Images)

杨勇纬在2020年东京奥运会上摘得该级别银牌，成为首位赢得奥运柔道奖牌的中华台北运动员。2022年，杨勇纬共参加了5项赛事，全部登上领奖台。其中在大满贯安塔利亚站比赛中夺冠，乌兰巴托站摘银，阿布扎比站夺铜。在2022年塔什干柔道世锦赛上，他摘得铜牌，成为首位赢得世锦赛奖牌的中华台北男子柔道运动员。在亚锦赛上，他也有一枚铜牌入账。

延伸阅读：柔道男神”杨勇纬：欲戴王冠，必承其重

本站大满贯赛事和2024年巴黎奥运会资格积分挂钩，因此运动员参赛的动力又多了一分。

巴黎奥运会东道主法国队在柔道运动上同样具备强大的实力，在2020年东京奥运会上，由名将泰迪·里内领衔的法国柔道队摘得奥运历史上首枚柔道混合团体赛金牌，实力不可小觑。

2022年东京柔道大满贯赛赛程

所有时间均为当地时间（换算北京时间需+1小时）

12月3日，星期六

9:30 - 预赛

15:30 - 决赛圈

重量级

女子：-57公斤级， -63公斤级， -70公斤级

男子：-73公斤级， -81公斤级， -90公斤级

12月4日，星期六

11:00 - 预赛

17:30 - 决赛圈

重量级

女子：-48公斤级， -52公斤级 - 78公斤级， +78公斤级

男子：-60公斤级， -66公斤级， -100公斤级， +100公斤级

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