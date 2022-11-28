2022年东京柔道大满贯赛：前瞻和赛程

柔道运动回家了！

IJF柔道大满贯赛事五年来首次重返东京，将于本周末（12月3-4日）举行。本站赛事为本赛季柔道大满贯系列赛的最后一站分站赛赛事，同时也是本赛季IJF世界巡回赛倒数第二项赛事。最后一项赛事是耶路撒冷大师赛，比赛将于12月20日举行。

本周末，东京大都会体育馆将会迎来自2020年东京奥运会后的首场国际柔道赛事。东京奥运会上，柔道强国日本队收获颇丰，斩获9枚个人项目金牌。

尽管奥运冠军大野将平、阿部一二三、高藤直寿将会缺席本站赛事，但是仍然有5位日本奥运冠军选手将会参赛，分别是：阿部诗（女子-52公斤级）、滨田尚里（女子-78公斤）、素根辉（女子+78公斤级）；永濑贵规（男子-81公斤级）和亚伦·沃尔夫（-100公斤）。

东京奥运会后没有参加任何比赛的男子-73公斤级巨星大野将平本周一宣布了退赛决定，原因是身体条件未达最佳。阿部一二三和高藤直寿则是选择为明年的多哈世锦赛有所保留，因为那届世锦赛将队日本柔道队的2024年巴黎奥运会选拔有直接影响。

截止至11月28日，共有来自64个国家和地区的368位选手将会参加东京柔道大满贯赛。中华台北男子-60公斤级世界排名第一的选手杨勇纬的名字赫然在列。