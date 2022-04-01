“柔道男神”杨勇纬：欲戴王冠，必承其重

2020年东京奥运会柔道赛场上，实力不俗同时拥有帅气外形的中华台北运动员杨勇纬一夜成名。

在男子-60公斤级柔道决赛中，虽然以累计三次指导不敌日本名将高藤直寿无缘金牌，令他遗憾不已，但是奥运亚军的成绩依然创造了中华台北队的历史。他也成为该队历史上首位斩获奥运柔道奖牌的运动员。

书写中华台北奥运柔道新篇章的杨勇纬在奥运会后成为当地炙手可热的体坛明星，社交媒体Instagram粉丝人数在奥运会开赛前只有7000人左右，但是这个数字在他获得银牌后迅速飙升30倍，时至今日该平台粉丝数量已经将近40万。

东京奥运会上的好成绩也让杨勇纬的世界排名创下新高，继8月19日升至世界第二后，他在2021年11月29日，终登男子-60公斤级世界第一的宝座并一直延续至今。

关注度的飙升没有令自律的杨勇纬迷失自我，再接再厉的他在2021年底举行的柔道大满贯赛阿布扎比站比赛中夺冠，生涯首次斩获大满贯冠军。

经过休赛期的调整，他即将在2022年4月1日至3日举行的柔道大奖赛安塔利亚站比赛中上演新赛季国际赛场首秀。在此之前，可以通过本文更加立体的了解这位中华台北“柔道男神”。

杨勇纬在2020年东京奥运会上摘得银牌 照片出自： 2021 Getty Images

因家庭熏陶爱上柔道

1997年出生的杨勇纬在家中排行老二，有一个哥哥和一个弟弟。由于母亲曾经练过柔道和摔跤的缘故，柔道运动可谓从小就在三兄弟心中扎根。哥哥杨俊霆率先接触柔道运动并取得了一些成绩，这也促使耳濡目染的杨勇纬最终在小学三年级时正式开启自己的柔道之路。

东京摘银后的杨勇纬曾经在接受雅虎体育采访时表示自己从小就有奥运金牌梦想。而柔道运动也将杨勇纬一家紧密的团结在一起。在接受《亲子天下》节目线上采访时，杨勇纬表示：“柔道运动让一家人更加团结、紧密，增进了彼此之间的感情，让家人之间有更多的交心机会。因此我从小就非常喜欢这项运动。”

杨勇纬透露自己小时候“家境不是很好”，但是尽管如此，父母仍然通过努力工作来维持着杨氏兄弟的柔道梦想，在背后支持他们争取更大的进步。在柔道事业上闯出一片天的杨勇纬也希望有朝一日能够通过柔道改善家境，因此他在柔道训练上从不懈怠。

从小父母就和三兄弟强调家庭的重要性，哥哥杨俊霆在看到弟弟在柔道赛场上有更好的发展后毅然决然选择降体重，担任弟弟的陪练，将自己的运动生涯放到一边来成全弟弟。对于哥哥的无私付出，杨勇纬感受在心，在采访中含泪表示：“我要对哥哥说声抱歉，因为他为了给我当陪练，要牺牲很多东西，他愿意放下身段陪伴我完成奥运梦想，每一个人都有他们很伟大的地方。”

高藤直树在2020年东京奥运会上夺得男子-60公斤级柔道冠军后抓起杨勇纬的手臂共同庆祝的同时，也向对手表示敬意 照片出自： 2021 Getty Images

欲戴王冠，必承其重

成名之后，各种社会活动增加是必然的。如何在这方面和训练比赛之间做好平衡对于运动员而言是非常关键的。在这方面，杨勇纬在接受雅虎体育采访时分享了自己的经历。

他表示：“一开始真的没有办法去排除这些事情。但是就像我喜欢的电影《蜘蛛人》里面的一句话：能力越大，责任越大。当大家都知道你的时候，这就是你的责任。我想要推广柔道，想要把柔道精神带给大家。我觉得这是一个必须要经历的过程。在准备比赛中要以自己为主，因为是你在比赛中面对对手。我必须要做回我自己，在训练场上，我需要了解自己的状态。我不会去太在意外界的声音，别人口中的我是他们心中所想的我。而我只需要做好自己，继续在赛场上努力奋斗，这也是我最开始的初衷。”

从小，父亲就教育杨勇纬“欲戴王冠，必承其重”。这句话对他的印象最深，他也把这句话当做自己的座右铭。对此他解释道：“爸爸小时后就教育我说，你要得到和别人不一样的成就，你就要付出比别人多的努力跟责任。你要做好你该做的，要照顾好自己，才可以去照顾更多的人。”

在台湾地区推广柔道

目前柔道运动在台湾地区的受众并非很高，让自己喜爱的运动被更多人认识到也是杨勇纬认为自己应该承担的责任之一。他希望以自己的亲身经历鼓励更多年轻人能够投身到这项运动当中来，而在和他们分享经验的过程当中，自己也能够受益。他成长于一个家境并非很好的家庭，但即使如此，经过全家人的努力和付出，他依然登上了奥运领奖台。他希望自己的亲身经历能够给和他境遇相同的年轻人带来鼓励。

杨勇纬喜欢和学弟学妹分享自己的经验，他认为这也是一个教学相长的过程。把自己的技术以及总结的经验分享给别人在他看来是一个自我反思以及检视的过程。他解释道：“人都是会忘记的（健忘的），但是你可以通过自己说出来的故事以及用笔写下来的东西去重新回想整个过程中是怎么一步步走过来到现在的。当遇到一个问题，并成功解决这个问题后，那个东西就变成你自己的（收获）。”

柔道运动的八字精神：精力善用，自他共荣是指导杨勇纬不断进步的根本。对此他有自己的解释：“精力善用就是将自己本身的优点运动要让自己最有效、最有利的地方。而自他共荣就是在我们互相努力的过程中，一起成长。当你拿到成绩的时候，我们是一起共享这个荣耀。有这样一个想法才会让整个团队变好。看起来像是我们自己一个人去面对对手，但是背后的团队，甚至是那些鼓励你的人，回应了自他共荣精神。”

杨勇纬希望未来中华台北的柔道实力在国际赛场上有一定的水准和声望，运动员可以一起在大赛中争夺奖牌，甚至去冲击奥运会新项目——柔道混合团体赛的奖牌，这就是他未来努力的方向。

杨勇纬在抵达安塔利亚后在社交媒体发文报平安 照片出自： Instagram account: @yangyungwei

赛季首秀

本周末（4月1日至3日），柔道大奖赛将在土耳其安塔利亚拉开战幕。届时杨勇纬将以男子-60公斤级世界排名第一以及头号种子的身份参赛。

贵为世界第一，他一定将是所有选手重点研究以及想要在赛场上击败的目标选手。杨勇纬认为这对于自己也算是一种激励方式，会让他在训练中更加关注自己需要补足的地方。3月13日出席品牌活动接受采访时，他解释道：“我在寝技（地面技巧）方面的特点相信大家都已经做了相对应的仔细研究，他们可能在比赛中不会让我有机会施展寝技方面的技术。因此我可能就需要在站姿方面加强更多才行。”

日本选手虽然不参加安塔利亚大奖赛的争夺，但是他们将在几乎同一时间段展开国家锦标赛的争夺。对于这场比赛，杨勇纬非常关注。他在出席活动时说道：“我希望通过观察他们的比赛看看他们可能会派哪些选手参加接下来的亚运会和世锦赛。他们都有可能成为我接下来比赛的对手，甚至是2024年巴黎奥运会上的对手。”

经过冬天的调整后，重返赛场的杨勇纬状态如何，能否再次问鼎大奖赛桂冠，我们拭目以待。