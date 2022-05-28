通往巴黎2024之路：柔道奥运资格体系详解

对于全世界柔道运动员来讲，他们的通往巴黎2024之路始于2022年6月22日，因为国际柔道联合会（IJF）将那一天定位巴黎奥运会资格期的开始日期。

作为东道主，法国将会自动锁定男子、女子每个重量级的1个席位。剩余的358个席位，其获取方式几乎和2020年东京奥运会席位获取方法相同。

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2024年巴黎奥运会柔道比赛参赛人数

将有男子、女子各186位运动员参加2024年巴黎奥运会柔道比赛。372人的总数相较于2020年东京奥运会的386人略有减少。

2024年巴黎奥运会柔道晋级之路

2024年巴黎奥运会柔道席位分配依据是国际柔道联合会的奥运资格期排名。2022年6月24日至2024年6月23日期间举行的国际赛事都有可能对于席位分配产生影响。资格期结束后，在男子、女子各7个重量级排名中位居前17的国家和地区将获得1个奥运席位。

将有100个席位作为大洲代表席位分配。每个大洲拥有一定数量的席位，分配给其大洲积分最高的运动员。分配过程中不受性别、重量级影响，每个国家或地区最多只能获得1个大洲代表席位。

每个大洲还将获得一个团体赛邀请席位。该席位可以帮助只有5位运动员获得2024年巴黎奥运会参赛资格的国家或地区获得第6个席位，以便其可以参加混合团体赛的最后，还有15个席位将会作为参与席位由三方委员会进行分配。

每个国家或地区奥委会最多可以获得14个（每个重量级1席）2024年巴黎奥运会柔道参赛席位。

2024年巴黎奥运会柔道比赛赛制

巴黎奥运会柔道比赛将于开幕式结束后的次日拉开战幕。7月27日至8月2日，每天将会展开男子、女子各一个重量级的争夺，混合团体赛将于8月3日进行，为柔道比赛收尾。

每个重量级的比赛中，运动员会根据种子排名进行一场淘汰制对决，直到最终冠军的产生。四分之一比赛中失利的运动员还有机会参加复活赛，争夺铜牌的归属。

2024年巴黎奥运会可以期待的柔道名将

2020年东京奥运会上斩获8枚柔道奖牌，包括新项目混合团体赛金牌的法国柔道运动员对于主场夺冠定将倍感渴望。

泰迪·里内将会在男子+100公斤级项目上冲击个人奥运第三金，克拉丽丝·阿格班尼奥在初为人母之后将会力争卫冕金牌。克拉丽丝·阿格班尼奥和罗马娜·迪科同样也将会位列夺冠热门行列。

作为柔道强国，日本队的实力不可忽视。巨星大野将平将会力争奥运三连冠。阿部一二三和阿部诗兄妹在东京奥运会同一天登上最高领奖台，之间仅相差1个小时。他们也成为奥运历史上首对同一天夺冠的兄妹组合。毫无疑问，他们将在2024年巴黎奥运会上力争创造更多历史。

加拿大的杰西卡·克林姆凯特、比利时的马蒂亚斯·卡斯以及乌克兰的达莉娅·比洛季德都在东京奥运会上斩获铜牌，巴黎之行给奖牌换一个颜色将是他们的首要目标。

2024年巴黎奥运会柔道晋级时间线

2022年6月24日至2024年6月23日 ：奥运资格期

：奥运资格期 2024年6月25日： IJF奥运资格期世界排名公布

IJF奥运资格期世界排名公布 2024年6月25日： IJF以书面形式通知获得席位的国家或地区奥委会

IJF以书面形式通知获得席位的国家或地区奥委会 2024年7月2日： 国家或地区奥委会向IJF确认使用分配到的奥运席位

国家或地区奥委会向IJF确认使用分配到的奥运席位 2024年7月3日： IJF重新分配未使用的席位

IJF重新分配未使用的席位 待定： 三方委员会以书面形式通知相关国家或地区奥委会参与席位获取情况

三方委员会以书面形式通知相关国家或地区奥委会参与席位获取情况 2024年7月8日： 2024年巴黎奥运会报名截止日期

2024年巴黎奥运会报名截止日期 7月26日 - 8月11日：2024年巴黎奥运会

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