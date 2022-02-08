2月8日越野滑雪女子个人短距离奖牌赛：琼娜·桑德林夺金

瑞典速度女王琼娜·桑德林不负众望，在2022年北京冬奥会越野滑雪女子个人短距离（自由技术）的比赛中自始至终保持领先，获得了她的首枚奥运金牌。

桑德林以3分09秒68的成绩取得压倒性胜利，领先达尔克维斯特（3分12秒56）近两秒，美国的杰西·迪金斯以3分12秒84获得第三。

桑德林、达尔克维斯特和艾玛·里博姆组成的瑞典三人组冲刺到队伍的前面，带出了一个奥运级别的先发速度。

桑德林很快确立了她的领先位置，建立了让人无法超越的距离。在进入最后阶段时，谁将成为冠军已经毫无疑问，达克维斯特和迪金斯争夺第二和第三反而变成了看点。

越野滑雪女子个人短距离（自由技术）结果：

1- 琼娜·桑德林（瑞典）- 3分09秒68

2- 玛雅·达尔克维斯特（瑞典）- 3分12秒56

3- 杰西·迪金斯（美国）- 3分12秒84

下一场越野滑雪比赛将在周四（2月10日）举行，是女子10公里（传统技术）的比赛。

男子15公里（传统技术）将在周五（2月11日）举行。