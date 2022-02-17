金博洋：“作为东道主选手，值得回忆一辈子”

展现精神面貌，滑出最好的自己

难得能见到如此放松的金博洋，是因为他在赛前定下的目标都实现了，“一是能滑出自己最好的一面，二是能在祖国展现战胜自己的精神面貌，我觉得作为东道主选手是一个很好的回忆”。

在北京冬奥会备赛周期中，金博洋训练时跳跃动作的成功率很高，但到了大赛却状态一般，一度遭到很多质疑。但在北京冬奥会上，金博洋在自己的四场比赛中，一场比一场发挥得好，堪称“渐入佳境”。

对此，金博洋说：“我觉得（之前的比赛中）可能心里太着急了，比赛时想打个漂亮的翻身仗，想成。不管怎么样，我就要完成所有的跳跃，但想的时候可能完全忽略了程序化执行动作，所以说感性大于理性了。但这次冬奥会，我在比赛中一点都不紧张，是用很轻松的状态去比赛，我觉得非常不可思议。”

金博洋说，四年来，最大的变化还是在心态。“在平时训练中，我觉得自己的竞技水平，包括技术动作一直都是最高水平的自己。但在平昌冬奥会之后，我感觉自己有责任为祖国而战，想法越来越多，想不断突破自己，反而给自己增加了无形的压力。在这四年中，我觉得自己变得更加成熟、更加理性，能在赛场上冷静思考，这种转变，我觉得非常好，也非常庆幸能在冬奥会上一下子就变成这种心理状态，我觉得是一件非常值得为自己鼓舞的事。”

金博洋在短节目比赛中 照片出自： 2022 Getty Images

战胜困难，战胜自我

在男单短节目和自由滑比赛结束后，金博洋两度泪洒冰场。“（流泪是因为）感觉特别释放，想到了这四年的起起伏伏。这四年里，每天都在想，想训练的每个跳跃动作，想周围的场馆是什么样的，我滑的场地的大小，然后去对比，想首都体育馆的场地氛围，还有观众，包括自己成功的预案、失败的预案。”金博洋回想过去四年，感慨良多。

金博洋说，这四年中，最困难的时候，每天都睡不着，一直闭着眼睛但就是睡不着，从晚上10点到凌晨4点多，一闭眼全都是自己今天怎么没成功，特别担心的这种状态。“那一段时期，我觉得白天没有精力，晚上也睡不着，训练的时候也投入不进去，神经动员不起来，我觉得自己心里的那一关过不去。”

金博洋表示，最艰难的瞬间可能就是疫情开始之后的封闭训练，“因为教练的糖尿病比较严重，不可能每天在这里待着，实在坚持不了，从那个时候开始自己来训练。”

2021年10月，金博洋被诊断得了阑尾炎。为了比赛，他选择保守治疗不做手术，两周里一下子瘦了10斤，身体消耗特别大。“我开始以为就是吃坏了肚子，所以没有第一时间跟队医说，队医也非常自责。我觉得每个人都特别辛苦，因为他们每天24小时准备着帮助你，这是一个团队的力量。”

种种艰难困苦没有击败金博洋，是因为他觉得“身边的人不断鼓励我、帮助我，让我相信自己有能力、有信心去完成比赛”。

源于热爱，源于责任

“我真的特别热爱花滑，一是热爱，二是责任。我希望能带动更多小朋友（参与），有更多人热爱花滑。”金博洋说，看到日本、美国等队伍源源不断地涌现新面孔，心里特别不是滋味，觉得自己一个人来比赛真是特别难，压力也特别大。

“好几支队伍的梯队都是三个人，我作为唯一的中国队选手在冬奥会上跟他们一直拼，我希望能有更多的后备力量上来。我现在的想法就是想让全国人民知道，男子单人滑项目里金博洋一直在为大家展现自己最好的精神面貌，能够打动更多的人，打动更多的小朋友，让他们热爱花样滑冰，只有热爱的人才会更想参与花样滑冰，这样发展下去，不断地竞争，才会不断有好成绩，才能在赛场上有更多的新面孔。”

对于未来，金博洋的心里也是理性与感性的战争。“我不知道下一个四年会怎么样，因为偏理性地说，24岁以后男子单人滑的竞技状态不会达到更高的水平。但我觉得自己心理更成熟，而且也非常热爱花滑，再就是很多运动员（继续坚持）的这种运动精神让我特别感动，所以我觉得下一个四年，我希望不管滑成什么样，我能够代表中国、能让大家知道男子单人滑还有一个人在拼。”

金博洋在等待自由滑分数 照片出自： 2022 Getty Images

对滑雪上瘾，有好多个“冰墩墩”

为了花滑，这个爱笑爱玩的大男孩儿还有很多兴趣爱好还不能去实现。

“爱开卡丁车、爱骑摩托车，但因为要保护自己不受伤，所以这些东西都没有去尝试。”金博洋说，他还特别喜欢滑雪。

“我非常喜欢滑雪，两年前我穿上滑雪板往下一滑，就滑了一个多小时，特别上瘾，我也不知道为什么。有时候我就想以后不滑冰了，我要成为滑雪运动员。我特别喜欢这种有速度、刺激的项目，能让自己的肾上腺素一下子提升起来。”

但是因为要训练，所以金博洋不太敢去滑雪，还要尽量避免受伤。“我觉得这是一种责任，为这届冬奥会，我每一天走每一个台阶都要去注意，不要受伤，能站在冬奥会的赛场上。”

虽然这届冬奥会金博洋没有站上领奖台，但也依旧可以被称为“人生赢家”，因为他有好多个“冰墩墩”。“我有12个各种各样的‘冰墩墩’，其实冬奥村里也非常少，每天只能购买一个。但很多志愿者非常喜欢我，把他们自己的‘冰墩墩’送给我，我非常感动。一小半是自己买的，一大半是别人给的。”

（选自：新华社）