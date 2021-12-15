美国单板滑雪传奇杰米·安德森冲击冬奥三连冠

杰米·安德森是国际滑雪运动中最受认可的人物之一，她将在2022年北京冬奥会上冲击女子坡面障碍赛史无前例的三连冠，同时有望创造单板滑雪大跳台的辉煌。

开拓精神

这位31岁的女运动员在2005年世界极限运动员会首次亮相便赢得了粉丝的芳心，她几乎将一大半的生活都投入到滑雪比赛中。两年后，安德森在2007年的阿斯彭极限运动员会上获得了她的第一枚金牌。

后来，安德森的成就像滚雪球一样，越滚越大，在过去15年里，他赢得奖牌、创下纪录，并赢得敬慕。

在2014年索契冬奥会上，她成为第一位奥运女子坡面障碍同金牌得主，使她达到了成功的巅峰。4年后，她在2018年平昌冬奥会上成功卫冕，同时还获得了大跳台比赛的银牌。

2021年初，安德森获得了世界极限运动会坡面障碍赛的第7枚金牌，这也是她的第18枚奖牌。她现在与美国传奇人物肖恩·怀特并列冬季极限运动奖牌榜第二位，是获得奖牌最多的女运动员。

受家庭影响

安德森出生在加州南塔霍湖，一个拥有8个孩子的家庭，她有5个姐妹和2个兄弟。她从9岁开始从事这项运动，她喜欢在大自然中玩耍，这在她运动早期的发展中起到了重大作用。

她的姐姐简妮也是一名滑雪运动员，并在2007年的极限运动会上赢得了单板滑雪障碍追逐比赛的金牌。他们成为首位在同届比赛中赢得金牌的姐妹花。

通过冥想获得镇定

安德森通过冥想和饮食对她的健康、生活和运动采取全方位的控制。她是印度阿育吠陀医学的学生，她主张在思想、身体和精神之间找到平衡。冲破坡面、着陆跳跃和滑雪轨道通常与找到你的中心无关，但有办法可以帮助她思考。

“无论何时何地，都要保持当下的状态，特别是在瞬息万变的比赛中。”安德森说，“你需要深呼吸，保持镇定。我带了很多茶，我的房间里有一处圣地，有一个冥想用的鸣碗。我会抓住每一刻，保持镇定。”

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保卫大自然

安德森的一生大部分时间都在户外度过，她高度关注正在遭受破坏的大自然。这位生态活动家的生活与大自然有着密切联系，她已成为对抗气候变化的代言人。

安德森亲眼目睹了大自然的变化过程。在最近的一次线上媒体会上，安德森谈到了她目睹的变化，“来到瑞士，就足以证明气候变化有多严重。我们在9月、10月的休赛期来到这里，因为我们要在冰上滑行，特别是这次旅行，我们看到大块大块的冰在脱落。在过去几年才可能会发生的事，我在这一次就目睹了。还有很多，我大概看到了10个小瀑布或冰层在断裂，你也可以看到冰川在脱落。这让我意识到情况很糟糕。”

进军时尚界

多才多艺的安德森在接受福克斯媒体采访时透露，她在业余时间喜欢编织针线帽。她在佛蒙特州给母亲买了一个羊牧场，还希望将来能用牧场里的羊毛进军时尚业。“我一直在编织帽子，妈妈在佛蒙特州有一座牧场，我未来的目标是用羊毛制成纺织品，这是市场上最可持续、最漂亮的羊毛，我很喜欢做帽子，然后用它做一些慈善。”

伤病让你更坚强

由于单板滑雪运动的特殊性——高速翻腾、转体和转弯，安德森当然也会有相当程度的伤病。她在2009年17岁时就受了重伤，当时她在美国公开赛的训练中刺破了脾脏，随后被送进重症监护病房。这对安德森来说是一次教训，她学会了更好地照顾自己的身体，开始更健康的生活方式，包括做瑜伽。这可以让身体能更好地适应这项运动。