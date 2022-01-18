2022年北京冬奥会跳台滑雪观赛指南

最多共有105名运动员将会参加2022年北京冬奥会跳台滑雪比赛的争夺，其中男子运动员65名、女子运动员40名。他们将在张家口国家跳台滑雪中心164米长的赛道上挑战重力。该赛道为世界上第一条永久赛道。

2022年北京冬奥会跳台滑雪将展开五个项目的争夺，包括将在北京冬奥会完成奥运首秀的混合团体赛。

跳台滑雪比赛将于2月5日开赛，最后一枚跳台滑雪奖牌将于2月14日产生。

通过本文了解详细赛程和最佳观赛方式。

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2022年北京冬奥会跳台滑雪竞赛项目

2022年北京冬奥会跳台滑雪比赛包括5个竞赛项目，其中男子项目3个，女子项目1个，男女混合项目1个。

男子项目包括个人标准台、个人大跳台以及男子团体赛，女子项目只有个人标准台。

最后，混合团体赛将在2022年北京冬奥会上首登冬奥舞台，参赛各队由四名运动员组成，在标准台进行比赛。

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2022年北京冬奥会跳台滑雪明星选手

2022年北京冬奥会男子跳台滑雪比赛将会是近年来最受期待比赛之一。年轻的冬奥希望之星将和传奇名将争夺金牌。

25岁的日本名将小林凌侑在2018/2019赛季创造历史，那个赛季他包揽了全部六项世界杯赛事冠军以及四山赛四站比赛冠军。北京冬奥会开赛在即，他有望再次展现生涯最佳状态。

和小林凌侑争夺冠军的选手包括2018年平昌冬奥会亚军卡尔·盖格，奥地利人已经斩获四枚世锦赛金牌。2020/21赛季跳台滑雪世界杯总冠军挪威名将哈尔沃·埃格纳·格拉内鲁德同样是奖牌的强有力竞争者。不要忽视传奇名将斯特凡·克拉夫特，28岁的奥地利人已经赢得了两届世界杯总冠军、3枚世锦赛个人项目金牌以及两届Ski Flying世界杯冠军。

女子组比赛中，近年来被讨论最多的选手是日本名将高梨沙罗，她是世界杯历史上分站赛夺冠次数最多的选手（男子、女子全部算在内），已经摘得61个冠军。2018年夺得铜牌的她期待在北京冬奥会上登顶成功。

但是冲击冠军的过程中，她需要面对强大对手的挑战，包括奥地利名将玛丽塔·克拉默。后者在上赛季斩获七个世界杯分站赛冠军。斯洛文尼亚选手乌尔莎·博加塔伊和上赛季世界杯总冠军妮卡·克里日纳尔同样是实力强劲的选手。

相信2022年2月5日开始的跳台滑雪比赛其精彩程度不会令人失望。

2022年北京冬奥会跳台滑雪赛程

场馆：张家口跳台滑雪中心

所有时间均为北京时间

2月5日

13:15 - 14:00 - 男子个人标准台竞赛试跳轮

14:20 - 15:26 - 男子个人标准台预赛轮

17:45 - 18:15 - 女子个人标准台竞赛试跳轮

18:45 - 19:20 - 女子个人标准台第1轮

19:35 - 20:08 - 女子个人标准台决赛轮

2月6日

18:00 - 18:35 - 男子个人标准台竞赛试跳轮

19:00 - 19:45 - 男子个人标准台第1轮

20:00 - 20:33 - 男子个人标准台决赛轮

2月7日

18:28 - 19:07 - 混合团体赛竞赛试跳轮

19:45 - 20:36 - 混合团体赛第1轮

20:51 - 21:27 - 混合团体赛决赛轮

2月11日

17:45 - 18:30 - 男子个人大跳台竞赛试跳轮

19:00 - 20:06 - 男子个人大跳台预赛轮

2月12日

18:00 - 18:35 - 男子个人大跳台竞赛试跳轮

19:00 - 19:45 - 男子个人大跳台第1轮

20:00 - 20:33 - 男子个人大跳台决赛轮

2月14日

18:10 - 18:49 - 男子团体赛竞赛试跳轮

19:00 - 19:51 - 男子团体赛第1轮

20:06 - 20:42 - 男子团体赛决赛轮

如何观看2022年北京冬奥会跳台滑雪比赛

在张家口国家跳台滑雪中心，运动员们从60米高的跳台滑雪坡道上滑下，然后经过164米的坡道滑行后腾空而起，力争比其他选手跳的更远。这本身就是一种极其冒险的行为。

参加过五届冬奥会的日本名将原田雅彥在接受Olympics.com采访时谈到跳台滑雪运动时表示：“那种感觉就像在飞一样。当然了，在跳台滑雪比赛中运动员不能一直飞，但是我们确实是一直在挑战极限，正因如此，成绩才能不断提升。”

在最近的一次接受我们的采访中，高梨沙罗强调了跳台滑雪运动需要的勇气要通过持之以恒的精神来培养，而这也是跳台滑雪最让她感到受益的特质。她说道：“你需要在心理做好比赛的准备。如果你没有做好心理准备的话，无论你的比赛姿态多美好，你都无法跳出自己的最佳成绩。”

运动员在腾空时雪板会组成一个V字形状（V style），运动员的身体则会尽量前倾，这样做的目的是在跳跃中获得最大的空气阻力。这种姿态也是经过多年演变而来的，最早的跳台滑雪比赛中，运动员都是在空中挺直身体的。

瑞典选手扬·伯克洛耶夫是“V style”的创始人，他在接受2026年米兰科尔蒂纳冬奥会官网采访时表示：“最初，人们觉得我的方法很可笑，但是最终证明，这种方法是成功的，因为1992年时，所有冬奥跳台滑雪奖牌获得者都采用这种方法。”

如今，跳台滑雪运动员的成绩令人感到难以置信。2017年，斯特凡·克拉夫特跳出了253.5米的成绩，该成绩创造了世界纪录一直保持至今。2018年平昌冬奥会女子标准台冠军马伦·伦德比的夺冠成绩是105.5米和110米，而男子大跳台的夺冠成绩是波兰选手卡米尔·斯托奇的135米和136.5米。

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