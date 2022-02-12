平野步梦：滑板技术是北京冬奥夺金的秘密武器

平野步梦透露，滑板训练的经历在他为日本赢得首枚冬奥单板滑雪金牌的过程中发挥了重要作用。在北京冬奥会赢得金牌后，平野步梦在新闻发布会上说，“能够同时玩好滑雪和滑板，当然是我的武器。”

2021年，平野步梦参加了2020年东京奥运会的滑板比赛。6个月后，他便在北京冬奥会的男子单板滑雪U型场地比赛中夺金。但他表示，这两项运动并没有分散我的注意力，而是相辅相成。“我从很小的时候就开始玩滑板了。相比较，U型场地和它有非常相似的东西，所以那些训练对我帮助很大。我深入研究了滑板技术，我潜心研究这些，这对滑雪非常有帮助。”

“振幅和高度是我研究的东西。旋转技术变得越来越先进，也因此很难获得那样的提升和振幅，并保持适当的平衡。技术方面有困难，但我们不想失去振幅。”

平野步梦在决赛最后一滑中完成一个三周1440，他的精彩表演得到96分的全场最高分，在2014年和2018年收获了银牌之后，终于在北京冬奥会上收获了宝贵的金牌。

“我之所以能达到这样的高度，是因为滑板。”平野步梦表示，

平野步梦还向对手们发出警告，“我还不满足于现状。”

“我要腾空展示技巧，这是我珍视的东西，是我仍要努力去做的事。”

这位日本运动员的大学论文也和他的体育运动有关，“从我小的时候起，我就和爸爸谈论这些。这就是我研究的内容，我为此写了论文。”

平野步梦登上了U型场地技巧赛的最高领奖台，澳大利亚选手斯科特·詹姆斯和瑞士选手扬·舍雷尔分别获得银牌和铜牌。35岁的三届冬奥冠军肖恩·怀特参加了个人第五次，也是最后一次奥运会，最终获得第四名。