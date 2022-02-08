关于日本单板滑雪名将平野步梦，你需要了解的重要信息

2021年12月，平野步梦重返U槽，参加了自己三年来的首场FIS单板滑雪U型场地技巧世界杯的争夺。2018年平昌冬奥会摘得银牌之后，他决定转换赛道，为了参加2020年东京奥运会滑板比赛而努力。

2022年北京冬奥会已经开赛，而如今的平野步梦也已经再次将状态调整至世界顶级，在中国首都向金牌发起冲击。

和单板滑雪结缘

受父亲和哥哥影响，平野步梦4岁就开始在家乡村上市接触滑雪。14岁时，平野步梦就登上了世界舞台，完成世界杯分站赛首秀，并在冬季极限运动会上赢得了U型场地技巧银牌。2014年索契冬奥会，入围日本国家队的他由于伤病在赛前无法完成正常训练，但是即使如此他依然摘得银牌，成为日本冬奥会历史上年龄最小的奖牌获得者。

与死神擦肩和奇迹般归来

2017年3月，距离2018年平昌冬奥会开幕不足一年的时候，平野步梦在美国参加比赛过程中遭遇重伤。

虽然无需手术治疗，但是由于肝脏损伤，他在ICU中被抢救了两周。与此同时，他的左膝侧韧带也严重受损。当时他的主治医生透露，如果换一种别的摔法的话，他有可能没命了。

而仅仅过了6个月，平野步梦就奇迹般康复，在世界杯铜山站比赛中赢得U型场地技巧冠军。

第2枚奥运奖牌

2018年平昌冬奥会上，平野步梦再次参加了单板U型场地技巧比赛的争夺。决赛中，他成为首位在奥运赛场上完成double cork 1440动作的运动员，并取得领先。但是肖恩·怀特在最后一滑中凭借五个干净利落的技巧展示获得97.75的高分。平野步梦再次收获银牌。

2022年北京冬奥会上，平野步梦和肖恩·怀特将会在赛场上再次相遇。这一次他们之间的结果如何？值得期待。

冬奥战单板，夏奥战滑板

2018年平昌冬奥会后，平野步梦宣布他将代表日本参加2020年东京奥运会滑板比赛。

虽然东京奥运会延期一年举行，平野步梦从未放弃过自己的目标，他甚至在滑板训练中加入了单板滑雪训练项目。最终，他的努力收到回报，成功跻身日本顶尖滑板手的行列，获得东京奥运会街式赛的参赛资格。

创造历史的triple cork 1440

去年12月举行的DEW巡回赛上，平野步梦创造历史，成为首位在正式比赛中成功完成triple cork 1440动作的运动员。如果23岁的他能够在北京赛场上重现该动作，那么将会大大增加他的夺金可能。

和弟弟并肩作战

他的弟弟平野海祝同样入选日本国家队，参加2022年北京冬奥会单板U型场地技巧比赛。平野海祝参加了2020年洛桑冬青奥会的U型场地技巧比赛，斩获银牌。