专访平野海祝：哥哥平野步梦激发了我

平野家族有单板运动的传统，平野步梦和平野海祝兄弟两都在奥运会上收获过银牌，日本观众希望他们这次能在北京冬奥上夺金。

这对日本选手共获得过三枚银牌，步梦在2014年索契冬奥会和2018年平昌冬奥会上都获得了U型场地赛的亚军，而海祝则在2020年洛桑青年冬奥会上获得了亚军。

“我的兄弟会感到骄傲的，”海祝在获得青冬奥会银牌后说，“我非常尊重他，他激发了我。我想和他一样。”

2022年北京冬奥会的男子U型场地赛于2月11日打响，他们将是夺冠热门。Olympics.com在采访中与平野海祝聊到了他的冬奥目标，还谈到了他们兄弟两的关系。

Olympics.com：你目前的身体状况如何？

平野海祝：一切都很好，我感觉很好。

Olympics.com：你觉得单板滑雪在身体上更难，还是精神上？

平野海祝：无论是训练还是比赛，我一定会关注我的脚下和身体状况。

Olympics.com：你几岁开始玩单板滑雪？

平野海祝：12岁时我开始玩单板。以前我常在周末或放学后去练滑雪，单板也是如此。

Olympics.com：成长中谁是你的偶像？

平野海祝：我尊敬我的哥哥，他在训练时很投入。我还喜欢美国选手丹尼·戴维斯。他与日本单板运动员的风格不同。

Olympics.com：其他体育项目中，你喜欢哪些日本运动员？

平野海祝：我喜欢棒球运动员铃木一郎。我哥哥过去常常谈到他，包括他的性格和能力。

Olympics.com：在步梦成功后，作为弟弟，你有压力吗？

平野海祝：这不会给我带来任何压力。

Olympics.com：你是因为哥哥才成为滑雪运动员的吗？

平野海祝：我受哥哥的影响。他在索契获得奖牌后，我就想成为单板滑雪运动员。

Olympics.com：哥哥会给你建议，鼓励你吗？

平野海祝：训练时，我们都专注于自己，所以我们不太沟通。回家后，我们会谈到单板滑雪，如果我向他征求意见，他会说出我的另一面。

Olympics.com：你对2020年洛桑冬青奥会的印象如何？

平野海祝：那枚奖牌对我来说是最好的记忆。能认识其他国家的人对我也有很大的影响。同时，日本选手的技术水平更高。

Olympics.com：青冬奥会对备战冬奥会有帮助吗？

平野海祝：是的，当时在青冬奥上，我有信心获得奖牌。

Olympics.com：2022年北京冬奥你的目标是什么？

平野海祝：我想赢得金牌。我也想用我的表演给观众留下深刻印象。