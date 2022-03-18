平野步梦：坚持自我风格，不和肖恩·怀特作比较
日本首位单板滑雪冬奥会冠军在接受Olympics.com专访时谈处在巅峰位置会感觉到孤独的原因、他推动单板滑雪运动发展的方式以及自己在比赛中控制心态变化的技巧。
日本单板滑雪名将平野步梦是孤独的。
从2018年至2022年，三届奥运会（2届冬奥会、1届夏奥会）连续在东亚举行，而单板、滑板双修的平野步梦是唯一一位参加这三届奥运会的运动员。
2021年，平野步梦创造了单板U型场地技巧项目的历史，成为首位在正式比赛中完成三周偏轴转体动作的单板运动员。
2022年北京冬奥会上，23岁的他成为日本冬奥历史上第一位单板滑雪金牌得主，同时也成为该国首位连续三届冬奥会有奖牌入账的运动员。
虽然在不断取得成功的道路上名声和称赞如影随形，但是对于平野步梦而言，通往巅峰的道路上他始终与孤独为伴。
平野步梦对于完美有执念，因此他才会不断去思考、不断的加练。
在接受Olympics.com的专访过程中，手握三枚冬奥奖牌（1金2银）的平野步梦敞开心扉，分享了开发新动作的心路历程、比赛中处于领先时的心态以及自己从不和肖恩·怀特作比较的原因。
Olympics.com：2022年北京冬奥会夺得生涯首枚奥运金牌是怎样的感觉？
平野步梦：2020年东京奥运会上，我参加了滑板比赛。所以那之后我只有6个月时间来收集冬奥会积分并完成奥运单板赛事的备战工作。我不断在挑战着自己的极限，那段时光真的是非常艰难的一段时光，那种经历对我而言是前所未有的。
经历连续两届冬奥会（2014年索契冬奥会和2018年平昌冬奥会）收获银牌的遗憾之后，最终收获我期待已久的金牌我非常开心。这种感觉和以往不同，我尚未完全适应，那感觉挺奇怪的。金牌一直是我的目标，我实现了儿时的梦想。
Olympics.com：关于你的梦想，你能再谈谈吗？
平野步梦：这个梦想我维持了很长时间。我觉得可能有些人的梦想是随着年龄的增长而不断变化的，那个过程中他们可能会意识到他们童年的梦想可能是无法实现的。但是我的情况时，我没有放弃儿时的梦想。我从未忘记小时候树立梦想的那份感觉，因此多年来一直期待着梦想实现的那一天。梦想对我来说是挑战，但是最终我梦想成真的。
Olympics.com：关于在比赛中保持专注，你有哪些技巧可以分享一下？
平野步梦：平时的生活当中我不看书，而且很少看其它运动员的视频（以获取灵感）。我希望在不关注其它人的情况下完成自己的事情，我希望专注于自己的风格，那是我独树一帜的地方。因此，平日生活中我会用身体拉伸、身体护理以及训练来帮助自己专注于自己。比如我会采用一些其它人不常使用的身体拉伸方式，有时可能拉伸30分钟就够了，但是我会拉4-5个小时。这就是我的风格，而且它渗透在我生活、训练的方方面面。可能这就是影响我训练和比赛的关键因素吧。
我会试着不让自己去思考太多东西，因为一旦我开始思考，我就会过度思考，这种情况下可能就会产生压力和紧张感。我会通过听音乐来放松心态。
Olympics.com：你曾经说过：‘备战奥运会的过程中有时需要你的孤独，你可能会去面对自己不想做的事情。’能和我们分享一下，孤独的时候你是怎样的感觉吗？另外哪些事情是你不想做的？
成为一位顶尖单板滑雪运动员的全部过程就是一个孤独的过程。我们把自己置于危险当中，而且顶尖选手只能有一个，而非两个。选手的动作难度也水涨船高，以前人们认为可能会致命的三周偏轴转体现在也已经成为了可能。
挑战高难度动作的运动员真的是在玩命，不断的克服恐惧感。现在动作的难度已经几乎接近人类的极限，因此在挑战那种级别动作的过程中是很难感受到乐趣的。在训练过程中，我会害怕，我自己也会觉得“我不想做这个动作”，然后心中就是百感交集。但是另一方面，我也知道这些工作是必须要完成的，如果完不成我就无法去实现自己的目标，成为自己从事运动中的顶尖选手。
想要处在巅峰位置，必须要接受孤独。我觉得最终谁能够养成那样心态，谁就有机会成为最后的赢家。
Olympics.com：肖恩·怀特退役后你成为这项运动新的旗帜，对此你觉得自己身上承载着怎样的责任呢？
平野步梦：如果我没有自己的目标、没有自己的风格的话，我就会被人们拿来和肖恩·怀特作比较，两人之间的比较也会不断持续下去，我不喜欢那种感觉。我非常欣赏肖恩·怀特挑战自己的方法，但是我想成为和他不同的运动员。
Olympics.com：会参加2024年巴黎奥运会滑板比赛吗？
平野步梦：滑板运动的受众人数要大于单板滑雪，而且滑板也是一个会不断壮大的运动项目。由于它刚刚起步（加入奥运会竞赛项目），因此有很多人以参加奥运会为目标而训练着，无论是孩子还是成人。过去六个月我备战冬奥会单板滑雪期间，练滑板的运动员都取得了进步，滑板运动的水平取得了提升。
（参加巴黎奥运会与否）不是一个简单的决定，而且也并非一件轻松的事情，所以我会自己考虑。我希望在不同方面继续挑战自己。如果我突然间受到鼓舞的话，也许我会参赛（笑）。如果自己并不确定的话，也可能不会参赛。