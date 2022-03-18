平野步梦：坚持自我风格，不和肖恩·怀特作比较

日本单板滑雪名将平野步梦是孤独的。

从2018年至2022年，三届奥运会（2届冬奥会、1届夏奥会）连续在东亚举行，而单板、滑板双修的平野步梦是唯一一位参加这三届奥运会的运动员。

2021年，平野步梦创造了单板U型场地技巧项目的历史，成为首位在正式比赛中完成三周偏轴转体动作的单板运动员。

2022年北京冬奥会上，23岁的他成为日本冬奥历史上第一位单板滑雪金牌得主，同时也成为该国首位连续三届冬奥会有奖牌入账的运动员。

虽然在不断取得成功的道路上名声和称赞如影随形，但是对于平野步梦而言，通往巅峰的道路上他始终与孤独为伴。

平野步梦对于完美有执念，因此他才会不断去思考、不断的加练。

在接受Olympics.com的专访过程中，手握三枚冬奥奖牌（1金2银）的平野步梦敞开心扉，分享了开发新动作的心路历程、比赛中处于领先时的心态以及自己从不和肖恩·怀特作比较的原因。

Olympics.com：2022年北京冬奥会夺得生涯首枚奥运金牌是怎样的感觉？

平野步梦：2020年东京奥运会上，我参加了滑板比赛。所以那之后我只有6个月时间来收集冬奥会积分并完成奥运单板赛事的备战工作。我不断在挑战着自己的极限，那段时光真的是非常艰难的一段时光，那种经历对我而言是前所未有的。

经历连续两届冬奥会（2014年索契冬奥会和2018年平昌冬奥会）收获银牌的遗憾之后，最终收获我期待已久的金牌我非常开心。这种感觉和以往不同，我尚未完全适应，那感觉挺奇怪的。金牌一直是我的目标，我实现了儿时的梦想。

Olympics.com：关于你的梦想，你能再谈谈吗？

平野步梦：这个梦想我维持了很长时间。我觉得可能有些人的梦想是随着年龄的增长而不断变化的，那个过程中他们可能会意识到他们童年的梦想可能是无法实现的。但是我的情况时，我没有放弃儿时的梦想。我从未忘记小时候树立梦想的那份感觉，因此多年来一直期待着梦想实现的那一天。梦想对我来说是挑战，但是最终我梦想成真的。

Olympics.com：关于在比赛中保持专注，你有哪些技巧可以分享一下？

平野步梦：平时的生活当中我不看书，而且很少看其它运动员的视频（以获取灵感）。我希望在不关注其它人的情况下完成自己的事情，我希望专注于自己的风格，那是我独树一帜的地方。因此，平日生活中我会用身体拉伸、身体护理以及训练来帮助自己专注于自己。比如我会采用一些其它人不常使用的身体拉伸方式，有时可能拉伸30分钟就够了，但是我会拉4-5个小时。这就是我的风格，而且它渗透在我生活、训练的方方面面。可能这就是影响我训练和比赛的关键因素吧。

我会试着不让自己去思考太多东西，因为一旦我开始思考，我就会过度思考，这种情况下可能就会产生压力和紧张感。我会通过听音乐来放松心态。

Olympics.com：你曾经说过：‘备战奥运会的过程中有时需要你的孤独，你可能会去面对自己不想做的事情。’能和我们分享一下，孤独的时候你是怎样的感觉吗？另外哪些事情是你不想做的？

成为一位顶尖单板滑雪运动员的全部过程就是一个孤独的过程。我们把自己置于危险当中，而且顶尖选手只能有一个，而非两个。选手的动作难度也水涨船高，以前人们认为可能会致命的三周偏轴转体现在也已经成为了可能。

挑战高难度动作的运动员真的是在玩命，不断的克服恐惧感。现在动作的难度已经几乎接近人类的极限，因此在挑战那种级别动作的过程中是很难感受到乐趣的。在训练过程中，我会害怕，我自己也会觉得“我不想做这个动作”，然后心中就是百感交集。但是另一方面，我也知道这些工作是必须要完成的，如果完不成我就无法去实现自己的目标，成为自己从事运动中的顶尖选手。

想要处在巅峰位置，必须要接受孤独。我觉得最终谁能够养成那样心态，谁就有机会成为最后的赢家。

Olympics.com：肖恩·怀特退役后你成为这项运动新的旗帜，对此你觉得自己身上承载着怎样的责任呢？

平野步梦：如果我没有自己的目标、没有自己的风格的话，我就会被人们拿来和肖恩·怀特作比较，两人之间的比较也会不断持续下去，我不喜欢那种感觉。我非常欣赏肖恩·怀特挑战自己的方法，但是我想成为和他不同的运动员。

Olympics.com：会参加2024年巴黎奥运会滑板比赛吗？

平野步梦：滑板运动的受众人数要大于单板滑雪，而且滑板也是一个会不断壮大的运动项目。由于它刚刚起步（加入奥运会竞赛项目），因此有很多人以参加奥运会为目标而训练着，无论是孩子还是成人。过去六个月我备战冬奥会单板滑雪期间，练滑板的运动员都取得了进步，滑板运动的水平取得了提升。

（参加巴黎奥运会与否）不是一个简单的决定，而且也并非一件轻松的事情，所以我会自己考虑。我希望在不同方面继续挑战自己。如果我突然间受到鼓舞的话，也许我会参赛（笑）。如果自己并不确定的话，也可能不会参赛。