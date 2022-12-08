希德琳·迪亚兹生涯首夺世锦赛冠军实现全满贯

**希德琳·迪亚兹**终于实现了夙愿。

作为菲律宾历史上第一位也是唯一一位奥运会金牌得主，迪亚兹在哥伦比亚首都波哥大举行的2022年举重世锦赛女子-55公斤比赛中强势夺冠，收获了期待已久的世界冠军头衔。

2020年东京奥运会上击败廖秋云，从中国举重队手中夺走女子-55公斤级金牌的迪亚兹在本届世锦赛抓举比赛中举起93公斤，在挺举比赛中举起114公斤，以总成绩207公斤的成绩击败主场热门选手罗萨尔瓦·莫拉莱斯（总成绩199公斤）夺得总成绩金牌。墨西哥选手安娜·加布里埃拉·洛佩兹收获总成绩铜牌。

在单项方面，迪亚兹也摘得了抓举和挺举的两枚金牌。

此前在2015年和2017年世锦赛上斩获女子-53公斤级铜牌，在2021年世锦赛女子-55公斤级再度夺铜之后，这一次迪亚兹没有再次和金牌擦肩，至此她已经集齐了奥运会、世锦赛、亚运会以及东南亚运动会冠军。