希德琳·迪亚兹生涯首夺世锦赛冠军实现全满贯

菲律宾历史上首位奥运冠军得主、女子举重名将希德琳·迪亚兹继2020年东京奥运会登顶最高领奖台后，终于将世界冠军头衔据为己有。
**希德琳·迪亚兹**终于实现了夙愿。
作为菲律宾历史上第一位也是唯一一位奥运会金牌得主，迪亚兹在哥伦比亚首都波哥大举行的2022年举重世锦赛女子-55公斤比赛中强势夺冠，收获了期待已久的世界冠军头衔。
2020年东京奥运会上击败廖秋云，从中国举重队手中夺走女子-55公斤级金牌的迪亚兹在本届世锦赛抓举比赛中举起93公斤，在挺举比赛中举起114公斤，以总成绩207公斤的成绩击败主场热门选手罗萨尔瓦·莫拉莱斯（总成绩199公斤）夺得总成绩金牌。墨西哥选手安娜·加布里埃拉·洛佩兹收获总成绩铜牌。
在单项方面，迪亚兹也摘得了抓举和挺举的两枚金牌。
此前在2015年和2017年世锦赛上斩获女子-53公斤级铜牌，在2021年世锦赛女子-55公斤级再度夺铜之后，这一次迪亚兹没有再次和金牌擦肩，至此她已经集齐了奥运会、世锦赛、亚运会以及东南亚运动会冠军。
赛后接受采访时，迪亚兹表示自己此前备战世锦赛付出的艰辛收到了回报。本届世锦赛之前，迪亚兹首先飞到美国进行为期一周的集训，之后提前一周抵达哥伦比亚进行强化训练。迪亚兹激动的表示：“我终于赢得了世锦赛冠军，太开心了。”
本届世锦赛将是迪亚兹最后一次参加女子-55公斤级世界大赛的争夺，由于该级别并非2024年巴黎奥运会竞赛项目，因此迪亚兹将会在接下来的日子里投身到女子-59公斤级的备战当中。她期待着能够参加自己生涯中的第五届奥运会。
“这次夺冠的时机非常好，因为这是我最后一次参加-55公斤级的比赛了，”迪亚兹说道。
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