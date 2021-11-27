羽生结弦或将参加日本花滑锦标赛

之前训练中遭遇脚踝伤势困扰而缺席本赛季花滑大奖赛的两届冬奥冠军得主羽生结弦的名字已经出现在日本花样滑冰锦标赛的参赛名单当中，这项赛事也是2022年北京冬奥会日本花滑代表队的选拔赛。

日本滑冰协会于本周六（11月27日）公布了日本花样滑冰锦标赛参赛名单，本赛事将于12月22-26日在埼玉超级竞技场举行。羽生结弦的名字出现在参赛名单当中让喜欢他的冰迷看到了心中偶像力争参加北京冬奥会的希望。

本赛季初，这位日本花滑巨星由于在训练当中右脚踝韧带拉伤退出了原本已经报名参加的大奖赛系列赛日本站和俄罗斯站的比赛。根据羽生最近的表态可以判断，该伤势目前尚未完全恢复。

在宣布退出俄罗斯站比赛时，羽生结弦表示：“我正在竭尽全力争取不让支持我的人失望，目前在做一些动作的时候，疼痛感依然存在，但是每天情况都会好转。虽然我尚未恢复到复出参赛水准，但是我的伤情确实正在恢复当中。我会继续努力。”

原则上，对于所有希望参加冬奥会的日本花滑运动员而言，只有参加这场国家锦标赛，才有获得冬奥会代表团席位的资格。但是，如果羽生结弦无法及时伤愈，日本滑冰协会可以根据其过去的成就以及明确的缺席理由为其破例。

26岁的羽生结弦自今年4月在大阪举行的世界花样滑冰团体锦标赛之后尚未参加过任何比赛。在全球疫情期间，他选择不参加2020/2021赛季的大奖赛比赛。由于患有哮喘，他需要采取预防措施。

同样将参加日本花滑锦标赛的名将还有纪平梨花，久违赛场的她由于长期困扰她的右脚踝伤势没有参加本赛季花滑大奖赛的争夺。