羽生结弦因右脚踝韧带伤势退出NHK杯

2014年索契冬奥会和2018年平昌冬奥会花样滑冰男子单人滑金牌得主羽生结弦在训练中摔倒导致右脚踝韧带受伤，他将因此退出将于11月12-14日举行的花样滑冰大奖赛NHK杯比赛的争夺。

手握7枚世锦赛奖牌（包括2枚金牌）的羽生结弦是花滑历史上首位短节目得分破100、自由滑得分破200、总成绩破300的运动员。此外，他也是首位赢得男子单人滑奥运冠军的亚洲选手，同时也是自1948年的迪克·巴顿以来，赢得该项目奥运冠军的最年轻选手（19岁）以及巴顿之后首位蝉联奥运男子单人滑冠军的运动员。

本周早些时候接受NHK采访时，羽生结弦谈到自己的目标是在本届NHK杯上完成阿克塞尔四周半跳这个动作，该动作也是当今花样滑冰届最难动作。

当时他说道：“我最大的希望就是在NHK杯上正常完成四周半跳。希望能够通过这个动作突破自己的技术难度极限，并给现场观众带来欢乐。”

距离2022年北京冬奥会开幕还有不到100天的时间，羽生结弦何时能否复出现在画上了问号。希望这次受伤不会影响到他在北京赛场冲击史无前例的男子单人滑奥运三连冠的梦想。

退赛后，羽生结弦通过媒体表达了自己的遗憾之情。他说道：“我为备战NHK杯付出了很多努力，但是只摔倒了那一次就导致自己受伤了，我很失望。我在训练中非常努力，想找到自己的最好状态，同时脑子里也在思考很多问题。我会总结这次受伤过程中得到的教训。”

“现在，我会努力尽早回到冰场，要控制好疼痛，同时让自己重新找回冰上的感觉。我会尽一切努力缩短从养伤到重返竞赛水平的时间。”

“无论何时，大家对我的支持都让我感到暖心。非常感谢大家。在大家的支持下，我会尽我所能提升自己的水平。”