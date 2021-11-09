花样滑冰大奖赛日本站前瞻：三大热门因伤退赛

本周，花样滑冰比赛将从都灵来到东京，NHK杯是这个冬奥赛季花滑大奖赛系列赛的第4站。比赛将于周五和周六在日本国立代代木竞技场打响，这里曾在1977年和1985年举办过花滑世锦赛。

虽然比赛有很多看点，但两次奥运会冠军、主场英雄羽生结弦和他的同胞纪平梨花将缺席本站比赛，他们两人上周都因脚踝受伤退出了比赛。

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世锦赛铜牌得主特鲁索娃也在本周一确认退出本站赛事，因为她还要接受治疗，她在美国站比赛中就因脚伤影响了训练。

在大牌缺阵的情况下，2018年平昌冬奥银牌得主宇野昌磨将成为焦点运动员，而他的队友坂本花织是NHK杯的卫冕冠军，上届比赛有多位日本国内选手参赛。

来自俄罗斯花滑联合会的世锦赛双人滑和冰舞的卫冕冠军将在本赛季首次参加该项比赛。

在本届日本大奖赛之后，法国站的比赛将在下周（11月19-20日）打响。

男子比赛：周知方再战宇野昌磨

在羽生结弦缺席的情况下，宇野昌磨将迎来2019年世锦赛铜牌得主周知方的挑战，美国人在美国站比赛中击败了宇野昌磨和陈巍，赢得了他第一次大奖赛的冠军。那次胜利结束了陈巍在10项赛事、长达3年多的连胜纪录。

宇野昌磨和周知方是最有希望夺得男子单人滑冠军的运动员，但最终的结果如何，我们将拭目以待。上周意大利站比赛中，日本选手键山优真从第7位一路飙升至第1，这样的结果出乎很多人的意料。

韩国选手车俊焕将连续在都灵和东京比赛，他上周在短节目中表现出色，但自由滑的成绩不甚理想。

男子比赛还有意大利选手马特奥·里齐、俄罗斯的马卡尔·伊格纳托夫和亚历山大·萨马林、加拿大人阮南和日本选手山本草太。

女子比赛：新科冠军将诞生

在特鲁索娃缺席的情况下，观众将见证4场大奖赛的第4位女子比赛冠军诞生。特鲁索娃在美国站夺冠，她的俄罗斯同胞卡米拉·瓦列娃是加拿大站的冠军，谢尔巴科娃则收获了意大利站的第一名。

尤萨切娃会有机会吗？这位15岁的小将在拉斯维加斯的比赛中首次亮相大奖赛，就排在特鲁索娃之后获得银牌。但前面提到的坂本花织比赛经验丰富，东京的比赛将是她的第5个大奖赛赛季，她在美国站比赛中获得了第4名。

韩国人柳英是2020洛桑冬青奥会的冠军，但三周半跳是她的短板。在三周前的美国站比赛中，她就因为这个动作失误排在特鲁索娃和尤萨切娃之后，获得铜牌。

三周半跳也是美国小将刘美贤要挑战的动作，她加拿大站的短节目中完成了这一动作(存周跳跃) ，但在自由滑挑战该动作时摔倒。

日本17岁小将河辺爱菜也采用了三周半跳，她在加拿大站自由滑比赛中展示了这个动作，并在该单元排名第6，总成绩排名第9。

另一位日本17岁小将是松生理乃，她是全国青年卫冕冠军。韩国选手林恩秀和美国选手安柏·格伦也将参赛。

双人滑：世锦赛冠军的大奖赛首秀

陈巍、隋文静和韩聪等运动员都已经参加过两次大奖赛，但有些运动员则是首次参赛，包括卫冕世锦赛双人滑冠军阿纳斯塔西娅•米申娜和亚历山大•加里亚莫夫。

这对组合从上赛季开始一直在短节目中选用La Esmerelda，但在自由滑中已经开始选用由莫罗佐夫编舞的作品。他们上个月在芬兰杯比赛中为本赛季赢得开门红，他们自由滑的成绩是153.37，以14分的优势打败了俄罗斯同胞塔拉索娃/莫罗佐夫组合。

塔拉索娃/莫罗佐夫在美国站的比赛获得了他们第5个大奖赛冠军，但他们并不在最佳状态，双人并肩跳跃还有提升空间。这两对俄罗斯组合将在本周末的比赛中正面交锋。

日本观众还要为他们的新组合三浦璃来/木原龙一加油。在拉斯维加斯的比赛中，这对在加拿大训练的搭档排在塔拉索娃/莫罗佐夫之后，意外收获了银牌，他们的自由滑《女人》令人着迷。

美国队的艾什莉·凯因/莫西·蒂勒杜克组合有望继续保持上佳状态，他们在两周前的加拿大站比赛中获得了铜牌。

冰舞：西尼齐娜/卡查拉波夫回归

和队友米申娜/加里亚莫夫一样，这将是西尼齐娜/卡查拉波夫在这个奥运年的第一站大奖赛冰舞比赛，这对组合在去年获得了世锦赛的冠军。

获得过两次世锦赛奖牌的美国组合麦迪逊·查克/埃文·贝茨大在美国站上获得了银牌，他们将向俄罗斯组合发起最有力的挑战。

英国组合莉拉·菲尔/刘易斯·吉布森在加拿大站比赛中获得第7名，这次他们要证明自己。

2010年温哥华冬奥会男子单人滑铜牌得主高桥大辅将继续与搭档村元哉中参加冰舞比赛，同时参赛的还有日本三次全国冠军得主小松原美里/科莱托·蒂姆组合。

关于NHK杯

官方训练将在日本当地时间本周四上午开始，比赛将在当地时间周五的12:30 (GMT+9)打响，率先进行的是双人滑短节目。

这次比赛是国际滑联大奖赛系列赛的第四站比赛，下周将进行法国站的比赛，系列赛将于本月底在索契的俄罗斯站落幕。大奖赛的决赛将在日本大阪举行，时间是12月9-12日。

国际滑联大奖赛也是冬奥会的重要选拔赛，各国将根据北京冬奥的参赛名额自行选拔参加北京冬奥的运动员。大多代表队将在12月或明年1月的全国锦标赛结束后公布冬奥名单，运动员们在国际比赛中的表现将被视为重要参照依据。这就意味着北京冬奥之前的每站比赛都至关重要。

2021年NHK奖杯比赛时间表

11月12日，星期五（日本东京当地时间）

12:30 双人滑冰-简短节目

14:20 冰舞-节奏舞

16:30 女子单人滑-短节目

19:05 男子单人滑-短节目

11月13日，星期六

12:25 双人滑-自由滑

14:40 冰舞-自由舞

16:40 女子单人滑-自由滑

19:35 男子单人滑-自由滑

11月14日，星期日

13:20 表演赛

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