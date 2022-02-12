北京冬奥会女子钢架雪车奖牌赛：汉娜·奈泽为德国拿下第一枚钢架雪车金牌

当地时间周六（2月12日），汉娜·奈泽克服了刚开始时的紧张情绪，在北京2022年冬奥会的女子钢架雪车第四轮滑行中获胜，成为第一位在冬奥会上为德国赢得该项目金牌的女性选手。

21岁的奈泽在第四轮的第一次滑行中出现了小插曲，但她很快调整心情恢复了冷静，在其余三次滑行中都获得了很好的成绩，总成绩为4分07秒62。

澳大利亚选手贾克琳·纳拉科特在半程时还处于领先地位，但奈泽在周六的最后两轮比赛中找到了感觉，将她挤到了第二位。最后纳拉科特以以0.62的的微弱差距屈居亚军，为澳大利亚争得了历史上第一枚钢架雪车的奖牌。

荷兰选手金伯莉·博斯在最后一次滑行中绝地反击，超越另一位德国选手蒂娜·赫尔曼获得铜牌。

德国再次巩固了自己在滑行运动中的绝对领先优势，他们夺得了雪橇和钢架雪车两个项目所有小项的金牌。

中国队共有两位选手参赛，分别是赵丹和黎禹汐。最终两位选手均滑满四轮，赵丹以4分9秒52的成绩位列第9，黎禹汐以4分10秒59的成绩位列第14。