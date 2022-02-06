2月6日单板滑雪坡面障碍奖牌赛-辛诺特夺金为新西兰创历史

单板滑雪坡面障碍技巧预赛中，新西兰名将佐伊·萨多夫斯基-辛诺特以86.75分位居第一晋级。奥地利名将加塞尔和美国名将安德森分别以第四和第五的名次入围决赛。决赛分三轮进行，取其中最高分进行最后的排名，因此奖牌的归属悬念会留在第三轮。

2021年世锦赛冠军，新西兰的佐伊·辛诺特要完成全场最后一跳。此前她在第一轮比赛中得到了84.51分，已经可以确保银牌在握。但她在最后一轮继续神勇发挥，凭借两个1080的连接得到92.88分，得到金牌。新西兰选手在完成完美最后一跳后，已经结束比赛的美国选手朱莉娅·马里诺和澳大利亚选手特丝·科迪激动得跑上去与其拥抱在一起，向她们的竞争对手表达庆祝。

在2017年获得冬季极限运动会金牌的24岁美国选手朱莉娅·马里诺凭借第二跳得到87.68分，获得银牌。澳大利亚选手特丝·科迪以84.15摘铜。

辛诺特是新西兰冬奥会历史上的首金得主，这枚奖牌也是新西兰历史上的第4枚冬奥奖牌。1992年阿尔贝维尔冬奥会上，新西兰代表团实现了奖牌零的突破，摘得银牌。2018年平昌冬奥会上收获两枚铜牌。

史上第一位女子奥运坡面障碍技巧金牌得主杰米·安德森在本场比赛中只得到60.78的最高分，未能实现这个项目的三连冠。已经第三次参加冬奥会的奥地利名将安娜·加瑟尔在第三轮得到75.33。平昌冬奥会该项银牌得主劳丽·布劳因得到81.41分，上届铜牌得主恩妮·鲁卡耶尔维的最高分是71.45。