"这将是最后一次比赛" - 肖恩·怀特确认在2022北京冬奥会后将退役

肖恩·怀特已经确认，北京2022年冬奥会将是他的最后一次单板滑雪国际赛事。

"这将是我的最后一次比赛，这很特别，"这位美国人周六（2月5日）在中国张家口对包括Olympic.com在内的所有媒体说。

这位35岁的老将此前就曾告诉Olympic.com，这将是他的最后一届冬奥会，周六的宣言再次证实了他将在本月退出这项运动的事实。

“我一直在毫无保留的付出，走到这一步，我经历很多起起伏伏。但是经历的一切让我变得更好也更加强大，很兴奋能够来到这里，开幕式和体育场太棒了。关于传承，我觉得我已经在我从事的运动中留下了很多’遗产’，希望我的表现能够为我证明。我一直的目标就是参加比赛、晋级，跟上单板运动的发展趋势，走在这项运动的前沿。” 这位单板滑雪大咖如是说。

在回首一路走来的时光，他说：“我喜欢通过训练继续位居领先行列，这让我想起了旧时光，但是不管出现什么情况，我依然非常有竞争力。目前我心态非常放松，无论这届冬奥会我取得怎样的成绩，我都会感到很开心。仅仅是能够来到这里参赛，回首整个过程，我觉得已经是了不起的成就了，要考虑到我的年龄。明天开始训练了，我很期待最终能够感受赛场。能够参加冬奥会已经让我很开心了，我会享受整个过程，享受我第五届冬奥会。我觉得自己很幸运，如此年纪还能来这里参赛。对于明天就要开始的训练已经有些迫不及待了。”

谈及他的最后一届冬奥会，他说，“我觉得当我决定争取参加北京冬奥会时，我已经想到了需要参加很多比赛。通过我在参加完冬奥会后不会参加很多比赛，因为备战冬奥会过程中会承载很大压力，最终比完赛后那种释放压力的过程是必须的。我通常都是冬奥会后的一个赛季不参加比赛，用那段时间来重新集中注意力。让我对于单板滑雪这项运动重新兴奋起来。但是，这届冬奥会和将会是我的最后一届。我觉得自己的最后一场比赛也一定会非常特别。”

“通往北京冬奥会的道路上，我重新找到了以前的那种感觉以及对于这项运动的热爱，心态非常积极。这届冬奥会是我参加的最后一届，这一点会让我在本届赛事上做任何事情都有额外的兴奋点：比如这是我最后一次参加新闻发布会，最后一次和队友在一起坐在这里，昨天经历我最后一场冬奥会开幕式，这些感觉对我来说虽然有点沉重，但是我很享受！”

“我的目标就是在这次冬奥之旅中尽情享受每一刻。从备战到拿装备，事无巨细都要享受。昨天我差点错过大巴，因为当时我正在跟别人交换小徽章！我在尽可能的享受这次冬奥会的乐趣。当然了，现在比赛就要开始了，我真心希望能够给我的冬奥会生涯强势收尾，尽我所能完成一些精彩的滑行，这样我就会很开心了。”

这么多年来，怀特一直都在引领这项运动，他对此也很自豪：“我最自豪的事情就是目前我仍然处于单板运动的顶尖选手行列，要知道我从事的运动是在不断变化着的。单板滑雪就像是时尚一样的，不停变化、发展，你需要猜测接下来的趋势是怎样的，然后要让自己跟上潮流。这是非常有挑战的，我以此为豪。”