奥运跳水冠军马蒂·李问答：走出汤姆·戴利的光环

对于马蒂·李而言，2020年东京奥运会上和汤姆·戴利携手斩获男子跳水双人10米台金牌之后的那段日子堪称过山车一样起伏。

在完成几乎不可能完成的任务——奥运赛场击败中国跳水队斩获金牌后，年轻的李享受着随之而来的新机遇。

他给自己放了个假，期间除了参加了真人秀的录制还忙了很多其它的事情。

但当李重返自己的日常工作——跳水时，他突然有了一种陌生感，他失去了对跳水运动的热爱。

6个月很快过去了，他在2022年英国锦标赛上夺得了男子单人10米台和双人10米台冠军，他的脸上再度露出灿烂的笑容。

在世锦赛前接受Olympics.com专访时，李和我们分享了自己心中重燃跳水之火的经历以及他是否还会和戴利搭档参加比赛。另外，他还透露了自己的2024年巴黎奥运会目标——通过自己的表现给英国人带去鼓舞。

马蒂·李在2022年英国锦标赛上赢得双人10米台和单人10米台冠军 照片出自： 2022 Getty Images

Olympics.com: 距离你代表英国在东京摘金已经过去了将近一年时间，东京奥运会之后，你的生活发生了怎样的改变？

马蒂·李：变化太大了，我觉得在做人方面我没有任何改变，但是在运动方面，我变得比以前更加自信了，感觉就像是我已经满足了。我没有再给自施加太多压力，我只是尽量去享受身边的一切。要知道之前备战奥运会的训练强度太大了，我几乎已经忘记正常的生活是什么样了，但是最终那样的牺牲得到了回报。

以前的我在训练和比赛中很情绪化，如果表现不好、发挥不理想的话，我会特别生气。但是东京奥运会之后，这些都不见了。我感觉肩膀上的重担都卸下了。我可以开始享受乐趣了。

我身边会发生很多酷酷的事情，走在大街上有人会认出我来，那种感觉特别好。有时我已经不在意自己曾经取得的成就了，但是突然就会有人过来对我说类似：好样的马蒂，你太棒了！这样的话，我会回应一句谢谢。我看到戴利有过这样的经历，他遇到这种情况可能太频繁了，但是我觉得自己在这方面找到了平衡。

Olympics.com：你是否觉得东京奥运会时有国家宝藏男孩戴利挡在前面，你在媒体面前得到了很好的保护？

李：是的，我真真切切的感觉到了。我小时候就是戴利的粉丝，他配得上如今拥有的一切。在他的羽翼下，我被保护的很好。但是戴利有时候也会刻意让我有那种我们是一起的感觉，让我不会感到失落。我记得走下东京领奖台时有拍照环节，所有摄影师都在喊：戴利看这边，当时我心里想的是：这儿还有一个人呢。。。但是这种情况我特别理解。

Olympics.com：东京奥运会后你对于自己重返赛场的挣扎开诚布公。如此年轻，在夺得奥运金牌后重新找到动力有多难？

李：我确实很挣扎，因为要回去训练了。那之前我经历一两个月令人难以置信的生活。那期间的种种令人倍感兴奋，对我而言都是新体验。但是突然间，我就要重新返回每天的训练生活了。我爱跳水，但是有时我也很挣扎，因为我重返训练场的时间比所有人都晚很多，戴利也还休息中。我归队时，其他人都已经训练一段时间了，所以他们的状态调整的都不错。作为跳水运动员，如果你远离这项运动一段时间，那么你的能力会退步的很快，当时的我也没有谁可以去参考。带我和戴利参加奥运会的教练珍·菲格雷多当时也在放假，所以那段时间重返训练场对我来说太难了。人们可能会觉得为什么我这么糟糕，为什么我不想训练？我赢得了奥运金牌，为什么我会感到那么挣扎。其实他们根本就不明白当时的我到底有多难，重新找回对于跳水的热爱让我花费了很长时间。

Olympics.com：那段时间你是怎么熬过去的？

李：我当时就尽量多和英国队里拥有多届奥运会参赛经验的运动员交流。我和里约奥运会上搭档杰克·劳格尔斩获金牌的克里斯·米尔斯一起晚餐，他给了我一些很好的建议。他们对我说什么其实不是特别重要，最重要的是他们的存在让我知道有人经历过和我一样的经历，而且已经走出了困境。我也会经常和戴利见面，当时他忙着织东西，但是我们是好友，突然间我无法经常看到他，那种感觉挺难过的。但是他会鼓励我说：别这样，继续努力，扛住了，你能熬过去的。我觉得他的举动帮了我很多，有时候你需要的不仅仅是一个拥抱，确实还需要他人的意见。

马蒂·李和诺阿·威廉姆斯 照片出自： 2022 Getty Images

Olympics.com：能和我们说说新搭档诺阿·威廉姆斯吗？你们的目标是什么？

李：2018年我搬家到伦敦后就一直和他一起训练。我看到他在短时间内取得了长足的进步，这是让我感到喜闻乐见的，对他而言也是一种肯定。他让我感觉到自己不能停滞不前，因为在英国还有很多运动员能够很轻易就让我靠边站的。

对于我俩之间的搭档关系我很有信心，我们一起夺得了全国冠军，我们现在已经是英国冠军了，当时我们确实取得了不错的分数。当然，我们还有很大提升空间，那个分数并不能代表一切。我觉得巴黎奥运会时，我们有机会再次赢得一枚奖牌。

Olympics.com：两年以来，你首次重返男子单人10米台项目，并且夺得了全国冠军。你是如何做出这个决定的？经历了什么？

李：我很享受单人10米台，因为戴利教了我很多。过去两年为了奥运会，我一直专注在双人项目上，事实证明那确实是一个正确的决定，收到了回报，一点都不后悔，也没有遗憾。但是，独自一人站上10米台的感觉也挺好。训练中我确实很想念戴利，他激励了不止一代人，我觉得现在我需要做和他相同的事情。

戴利在奥运会上就参加单人和双人两个项目，所以我觉得自己也能做到。接下来我要确保自己处在最好的状态，把身体准备好，以便实现目标。现在我有很多事情要做，我需要重新找回感觉。我其实很希望自我介绍时能够说一句，我是奥运会单人跳水和双人跳水奖牌获得者。

Olympics.com：你说过想要参加2024年巴黎奥运会，到时候我们是否有可能再次看到你和戴利搭档参赛？

李：我不知道戴利到底在干什么，他确实是选择了远离跳水运动一段时间。训练是全职工作，而他有儿子要照顾，他希望自己有很多时间陪儿子，他也确实是这么做的。他确实有很多事情要做，但是他也没有完全退休。我也问过他是否会复出，因为我觉得我们两人是奥运金牌水准。中国跳水运动员强大的让人难以置信，击败他们的事情并不常见。我们是上届奥运会唯一击败中国跳水队的运动员，确实不容易。戴利有能力在奥运会开赛前一年半的时候复出，那时复出的话他有实力轻松找回状态，因为他在体坛真可谓是天赋异禀的存在。

截稿时，马蒂·李已经和诺阿·威廉姆斯摘得了2022年世锦赛男子双人10米台银牌。