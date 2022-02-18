经验帮助老将在2022年北京冬奥会上取得成功？

2022年北京冬奥会上，老将多次登上头条。比如斩获混合团体障碍追逐的美国组合总年龄达到了76岁（两位选手）。

这项运动是非常适合身经百战的老将的。从山顶滑到山底的过程中，需要运动员完成一系列滑行和跳跃，四位选手一起争夺领先位置。

琳赛·雅各贝利斯表示，这是一个经验决定胜负的运动项目。

36岁的雅各贝利斯尽管已经统治这项运动多年，但是在北京冬奥会前一直无缘奥运金牌。这次中国之旅，她最终实现了梦想，斩获2枚金牌。一枚来自个人项目，另一枚来自混合团体项目。团体赛上她的搭档是尼科·鲍姆加特纳，今年40岁。

雅各贝利斯经历过很长一段时间的挣扎和痛苦，自2006年都灵冬奥会单板滑雪障碍追逐首次亮相冬奥会以来，雅阁贝里斯的冬奥经历就一直是痛苦的。

2006年都灵冬奥会上，作为夺冠热门的她在决赛最后阶段处于领先位置，当时雅各贝利斯有点“飘”，炫技失败后摔倒，最终丢掉了金牌。2020年温哥华冬奥会上，她位列第5；2014年索契冬奥会上他排名第7；2018年平昌冬奥会上，她排名第四，尽管她在比赛大部分时间里处于领先。

生涯中，雅各贝利斯赢得了6枚世锦赛金牌和10枚冬季极限运动会奖牌。

19岁时就已经赢得了世锦赛冠军的雅各贝利斯后来说过：“哪个年轻人不犯错？只不过我犯的错代价有点大而已。”

“当时我确实被大众口诛笔伐，收到了好多恶评邮件。那种局面对当年年轻的我而言是挺难处理的事情。”

发生那件事后的很长一段时间，她都在接受心理医生的指导，让她最终了解到过去的事情只是她人生的一部分而已。

“当时心理医生跟我说，那只是发生在我人生中的一件事，不能定义我这个人。我确实花了一些时间才最终相信并接受他的话，让那件事情翻篇。那对我来说就是原谅自己、并总结教训的过程。”

“我已经试着去努力了解自己的情绪和反应，过去8年我一直在做这样的心理准备。”

但是这一次不同了，雅各贝利斯和鲍姆加特纳都特别专注于比赛，同时他们也在享受当下的瞬间，看看自己在生涯暮年还能做些什么。

鲍姆加特纳也认同经验是他们成功最大原因的说法：“随着年龄的增长，你对自己的了解，对自己滑雪技术的了解就会更多一些，但是对我而言，我也会对于胜利更加渴望，因为我们都知道我们会有退役的一天，而且这一天越来越近了。”

“因此我会付出更多，比以往要多很多。每年我都说要更努力的训练，我也是这么做的。”

可能对于老将而言，的确会有鲍姆加特纳说的那种感受，也许他们参加的这届冬奥会可能会是他们最后一届冬奥会了；年轻的奥运选手心里想的应该是我们未来的路还很长。

挪威21岁高山滑雪新星卢卡斯·布拉滕在谈到自己的冬奥首秀时开诚布公，他表示本赛季i世界杯成绩让他对于北京冬奥会摘得奖牌有很高期待。但是最终，他在回转和大回转比赛中两次未能完赛，空手而归。

他在Instagram上面发文写道：“我希望自己能够在自己的第一届冬奥会上取得好成绩，并为之开心庆祝。但是这一次不行了。”

“在我生涯最好的赛季中参加冬奥会，我现在的感觉就像是脸上被一记右勾拳击中一样。我们从事的运动有多美妙，现在我的感觉就有多糟糕。”

是什么让这些运动员在如此年龄还能和年轻选手通常竞技且不落下风呢？

经验一定是一大重要因素，尤其是在这届冬奥会上。由于北京冬奥会周期最后阶段正值全球疫情期间，因此运动员没有太多机会尝试北京冬奥会的赛道，训练时间也受限。

因此，雅各贝利斯认为经验发挥了关键作用：“我从事这项运动已经20年了，鲍姆加特纳已经17年了。我们所有选手之间都像是家人一样。”

“我知道我们处在艰难的时光，我们知道如何鼓励对方。对于艰难的时光，我们也都有相同的感受，期间一切都很艰难。所以在那段时间里想要克服各种困难，最终取得进展是我们必须要做的。”

“我觉得在单板障碍追逐中，经验太有用了。因为困难的局面对所有人而言都是一样的，很多东西都是无法掌控的。”

“因此如何应对这种局面，过去的积累就派上用场了，能够帮助找到最好的应对方法，让你自己知道该做什么。因为经历多了之后，有些东西甚至都不要去想就能做出决定。”

社交媒体的影响

雅各贝利斯认为年轻运动员可能会容易分心：“休息可能是对运动员而言非常好的事情，尤其是久经赛场的老将。我几乎每天都会在22:00之前上床睡觉。”

“年轻运动员都喜欢晚睡，他们可能会玩游戏，那确实也是很有意思的事情。但是我不行，我必须得睡觉。”

另外一个能够让运动员分心的东西可能就是社交媒体了，38岁的本杰明·亚历山大虽然不是奥运奖牌得主，但是他是牙买加首位冬奥会高山滑雪运动员。去年11月接受Olympics.com采访时，他的社交媒体粉丝数相对较低只有5000人左右，当时他就表示自己对于社交媒体的看法可能和年轻人不一样。

亚历山大日常生活中是DJ和金融从业人员，32岁开始才接触这项运动。对于营销人员要求运动员需要有很多社交媒体粉丝以吸引赞助商注意的要求，亚历山大不以为然。他认为这些都需要运动员花费更多时间和精力的。

亚历山大接受我们采访时表示专注于自己的工作比吸引更多粉丝对他而言更有益处。

本杰明·亚历山大 照片出自： Stephen Shelesky

对于鲍姆加特纳而言，每年都会有年轻新星崭露头角对他而言是一种激励。“随着年龄变大，看到年轻小将逐渐抢占焦点，同时不断试图将你挤下舞台，那种感觉挺不好受的，尤其是年轻人的这种愿望还很强烈。”

“只要你肯努力，愿意付出，即使年龄大了，你依然可以让自己更上一层楼的。”

年轻一代在看到老将们的努力后也同样会感受到鼓舞。

加拿大的梅丽耶塔·奥丁和艾利奥特·格隆丁是一对搭档，赛前他们是单板混合团体障碍追逐的夺冠热门。在谈到雅各贝利斯的榜样作用时，前者表示：“她一直处在女子赛场巅峰已经有很长时间了，她给这项运动带来了很多积极的一面。”

“她在经历起起伏伏之后最终在冬奥赛场斩获两枚金牌，太励志了。”

格隆丁在谈到鲍姆加特纳的时候则说道：“他太让我感动了。他的年龄是我的两倍，但他如今的速度依然那么快，今天拿到了金牌。能够和他一起比赛让我感到很自豪，因为10年前，我还在世界杯赛场给他加油呢。这感觉太酷了。”

所以，这些金牌老将取得成功的秘诀到底是什么呢？雅各贝利斯总结道：

“是内心的火焰，要相信自己，无论是要冲金牌，还是只是每天取得进步。如果你坚持去尝试、去成长、去让自己变得更好，你就已经赢了。”

要做到上述这些，无需成为奥运选手。