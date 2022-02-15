2022年北京冬奥会单板滑雪综述 - 顶级瞬间、故事、集锦

2022年北京冬奥会单板滑雪赛事精彩纷呈，无论是大跳台、U型场地技巧还是坡面障碍技巧，都上演了“神仙打架”的精彩戏码。障碍追逐和平行大回转项目同样高光亮眼。

在备受期待的单板U型场地技巧项目上，卫冕冠军、美国名将克洛伊·金以及日本名将、两届冬奥银牌得主平野步梦最终摘得女子组和男子组冠军，后者在决赛中成为首位在冬奥赛场完成triple cork的运动员。35岁的卫冕冠军、冬奥3金得主肖恩·怀特在2022年北京冬奥会位居第四后结束了自己辉煌的运动生涯。

坡面障碍技巧项目上，马克斯·帕洛特和佐伊·萨多夫斯基-辛诺特分别摘得男子组和女子组冠军；大跳台项目冠军则被安娜·加塞尔和苏翊鸣收入囊中。单板障碍追逐方面，老将证明了姜还是老的辣，36岁的美国名将林赛·雅各贝利斯在个人第五届冬奥会上首夺冬奥金牌，之后在首次亮相冬奥赛场的混合团体赛上和同样久经沙场的尼克·鲍姆加特纳一起再夺1金。后者第四次征战冬奥会，今年已经40岁。

平行大回转比赛竞争相当激烈，奥地利选手本杰明·卡尔斩获男子组冠军；女子组方面单板双板双修的捷克名将埃斯特·莱德茨卡登顶最高领奖台。

中国单板新星苏翊鸣在比赛中庆祝成功完成动作 照片出自： 2022 Getty Images

三大瞬间

1 - 男子U型场地技巧王位交接

在参加北京冬奥会之前，肖恩·怀特自平昌冬奥会之后就从未赢得过任何赛事冠军。他甚至一度连获得美国代表团席位都无法确保。但是在北京赛场上，年龄35岁的他是全场年龄最大的选手。

也许是过去的表现太过强大，以及他在这项运动当中的影响甚广，致使很多人依然无法相信他未能赢得个人第四枚金牌。在他宣布北京冬奥会将是自己运动生涯的终点后，怀特最终锁定了通往中国首都参加冬奥会的席位，他也如愿晋级了决赛。决赛中，他的强势表现给亚军斯科蒂·詹姆斯和冠军平野步梦的造成了一定程度的冲击，尤其是后者。此前两次冬奥会夺得银牌都是败在了肖恩·怀特手上。

平野步梦的金牌以及他在决赛中多次完成的Triple Cork是本届冬奥会U型场地赛场令人印象深刻的瞬间。从现在开始，他将是这个项目上的领军人物。

女子U型场地技巧比赛中，美国名将克洛伊·金在成功卫冕冬奥金牌之前没有参加太多比赛。但尽管如此，21岁的她依然轻松卫冕。

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2 - 马克斯·帕罗特：从淋巴癌患者到冬奥冠军的

加拿大名将马克斯·帕罗特在2019年罹患淋巴癌后和病魔展开了抗争。最终经过数次化疗、放疗的他抗癌成功，身体恢复后的他再次踏上了他激情所向的单板。

当第三次参加冬奥会的他在张家口云顶滑雪公园击败中国超新星苏翊鸣以及队友马克·麦克莫里斯赢得单板坡障冠军、收获生涯个人冬奥首金后，相信关注他这场比赛的人、了解他故事的人眼睛都湿润了。

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3 - 苏翊鸣摘得中国单板滑雪冬奥首金

中国单板天才少年苏翊鸣在家门口举行的2022年北京冬奥会上创造历史，夺得了中国单板滑雪历史上的第一枚冬奥会金牌。

此前已经在坡面障碍技巧比赛中有不俗表现，并收获一枚铜牌的苏翊鸣在大跳台决赛中勇不可当。

前两跳分别完成外角和内角1800的高难度动作后，苏翊鸣在第3跳之前已经取得了将近20分的领先优势。

第3轮随着其它选手比赛的进行，最后一位登场的苏翊鸣在第三滑之前已经提前锁定了冠军。最后轻描淡写的完成最后一跳之后，苏翊鸣登上了最高领奖台。

马克斯·帕罗特、苏翊鸣、马克·麦克莫里斯 照片出自： 2022 Getty Images

精彩语录

“这是一段漫长的旅程，我很开心。现在心中五味杂陈，观众的加油，共同参加比赛的运动员说的感人话语让我有点破防，我很开心。感谢单板滑雪，它是我一生的挚爱。对于这项运动未来的发展我已经迫不及待了。”

肖恩·怀特在2022年北京冬奥会赛后谈结束运动生涯

“输给癌症永远不是我的选项。但是当时我确实很害怕，因为不知道治疗会有怎样的效果。你不知道自己的生命还有多久。当时我很健康，才24岁，我还是运动员，但是我得了癌症。所以这证明癌症不挑人。但是我从来没有给癌症机会。我每天都非常努力，最终战胜了癌症。”

马克斯·帕罗特在赢得坡面障碍技巧金牌后谈到抗癌经历时说道。

“参加我最后一届冬奥会时我在战术上确实做了调整，我希望能够有获得乐趣、有记忆点，不想走过场。我希望他成为我自己想要的那种经历，而不是媒体希望我经历的那种经历。所以我就选择照顾好自己，最终这个选择是明智的。”

琳赛·雅各贝利斯在2006年冬奥会上痛失金牌，但是最终在北京冬奥会双倍补偿。摘得女子个人障碍追逐和混合团体障碍追逐金牌。

2022年北京冬奥会单板滑雪完整奖牌列表

男子大跳台:

金牌：苏翊鸣 (中国)

银牌：蒙斯·勒伊斯韦兰 (挪威)

铜牌：马克斯·帕罗特 (加拿大)

女子大跳台:

金牌：安娜·加塞尔（澳大利亚）

银牌：佐伊·萨多夫斯基-辛诺特（新西兰）

铜牌：村濑心椛（日本）

男子U型场地技巧：

金牌：平野步梦（日本）

银牌：斯科蒂·詹姆斯（澳大利亚）

铜牌：扬·谢勒 （瑞士）

男子U型场地技巧：

金牌：克洛伊·金 （美国）

银牌：奎拉特·卡斯特雷特（西班牙）

铜牌：富田濑奈（日本）

男子坡面障碍技巧：

金牌：马克森斯·帕罗特（加拿大）

银牌：苏翊鸣（中国）

铜牌：马克·麦克莫里斯 （加拿大）

女子坡面障碍技巧

金牌：佐伊·萨多夫斯基-辛诺特（新西兰）

银牌：朱莉娅·马里诺（美国）

铜牌：特丝·科迪 （澳大利亚）

男子平行大回转：

金牌：本亚明·卡尔 （奥地利）

银牌：蒂姆·马斯特纳克（斯洛文尼亚）

铜牌：维奇·维尔德（ROC）

女子平行大回转：

金牌：埃斯特尔·莱德茨卡（捷克）

银牌：丹妮拉·乌尔宾（奥地利）

铜牌：格洛丽亚·科特尼克（斯洛文尼亚）

男子单板滑雪障碍追逐：

金牌：亚历山德罗·海默勒（奥地利）

银牌：埃利奥特·格隆丁（加拿大）

铜牌：奥马尔·维辛廷（意大利）

女子单板滑雪障碍追逐：

金牌：琳赛·雅各贝利斯（美国）

银牌：克洛伊·特雷斯普切（法国）

铜牌：梅丽耶塔·奥丁（加拿大）

男子单板滑雪混合团体障碍追逐：

金牌：美国（琳赛·雅各贝利斯/尼克·鲍姆加特纳）

银牌：意大利 （米凯拉·莫约利/奥马尔·维辛廷）

铜牌：加拿大（梅丽耶塔·奥丁/埃利奥特·格隆丁）