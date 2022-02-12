2月12日单板滑雪障碍追逐混合团体奖牌赛：美国收获历史性金牌

在这项比赛中，选手们在下坡赛道上比赛，类似于摩托车越野赛，比赛不会根据风格和技术打分，率先抵达终点的选手获胜。

在半决赛第一组比赛中，排名前两位的是意大利和美国队，德国和瑞士分列三、四位。这样，意大利和美国将进入大决赛，德国和瑞士将进入小决赛。

半决赛第二轮的四支队伍是加拿大、意大利2队、ROC队和英国队。第一发结束，排名顺序为加拿大、意大利2队、英国和ROC。第二发开始，加拿大和意大利仍然处于领先。最后，意大利2队以0.03秒的优势率先冲过终点，加拿大队排名第2，进入大决赛。英国和ROC排名三、四位，进入小决赛。

随后开始的小决赛将决出第5至第8名的队伍。第一发结束，德国队领先瑞士队0.16秒率先越过终点，随后是英国和ROC队。第二发比赛中，德国队和瑞士队率先出发，德国队在滑行中的优势越来越明显，最终领先排名第二的英国队1.59秒率先冲过终点，随后是瑞士和ROC。

这样，本届冬奥会该项比赛排名第5至8位的分别是德国、英国、瑞士和ROC队。

大决赛打响！美国、意大利1队、意大利2队和加拿大队将争夺冬奥会历史上首枚单板滑雪障碍追逐混合团体赛的金牌。第一发结束，排名顺序为美国、意大利、加拿大和意大利2队，各支队伍之间相差不到1秒，女选手的发挥将决定最终金牌的归属。比赛中，意大利1队一路领先，意大利2队和加拿大队发生碰撞。这样，意大利1队和美国队展开竞争，最终美国选手大转弯时实现超越，率先冲过终点，夺得历史性的金牌。