科尔比·史蒂芬森谈斩获大跳台银牌：“感觉就像从电影里走出来一样”

每年5月8号，都是科尔比·史蒂文森“庆祝活着”的日子。

2016年5月6日，他和妻子从一场车祸中幸运逃生。如今他已经在2022年北京冬奥会上斩获一枚银牌。

在男子自由式滑雪大跳台冬奥首秀中，史蒂文森的表现令人印象深刻，仅落后于21岁的挪威冠军比尔克·鲁德。瑞典30岁老将亨里克·哈劳特摘得铜牌。

Olympics.com赛后采访了他，聊聊他取得的辉煌成就。

北京冬奥会男子自由式滑雪大跳台银牌得主科尔比·史蒂芬森 照片出自： 2022 Getty Images

“2018年因为肩膀脱臼无法参加冬奥会让我感到心碎。当时只能看着队友们比赛，那短时光在我生命中很特别。但是能够入选冬奥代表团已经是种荣耀了。”

大跳台并不是我的主项，我从未赢得过大跳台奖牌，所以今天我对于赢得奖牌也没有很高的期待。但是知道自己需要展现一些新技巧，今天正好机会也不错，我就专注于完成这些动作。

我学会了一个新动作——“nose butter 16 with Japan grab”，我相信我是第一个用日本抓板完成这个动作的运动员，所以今天能够做成这个动作我很兴奋。这个感觉就像是电影里的场景走近现实一样。我现在感觉就像在云端！我真不知道怎么来形容它。这是我第一次登上大跳台领奖台，还是在奥运会赛场。太美妙了！

“那场车祸我都活下来了，现在任何事情都无法击垮我！”

2016年，科尔比·史蒂文森在爱达荷州农村遭遇车祸，几近死亡，医生认为他重返赛场的可能性很低。

当时史蒂芬斯的头骨、肋骨、眼眶、下颌、颈部全部受伤。接受了两次大手术，其中包括在头骨里面植入一个钛板。

“我现在真的不会想那些了，因为都过去了。但是能够从那次意外中走出来，重返高水平行列。我感觉自己很幸运。”

“那场车祸我都活下来了，现在任何事情都无法击垮我！我只是想倾尽所有，继续努力。这也是我喜欢做的事情，没有什么能够阻挡我。”

“走出舒适圈”

“我从事的运动教会我人生的最重要的事情就是走出舒适圈是很棒的事情。我深有体会，尤其是今年。我每场比赛都能学到新动作。过去几年，我的动作进展相对缓慢一些。但是最终我掌握了一些不错的跳跃，然后最终在赛场上表现出来了。”

“走出舒适圈真的很重要。这样能够让你保持兴奋和开心。做出来，做你想做的事情，学习新东西，尽可能多长时间新鲜事物。”

2月9日也许会是史蒂芬森又一个“庆祝活着”的大日子。