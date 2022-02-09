2月9日自由式滑雪男子大跳台：比尔克·鲁德完美表现摘得金牌

距离中国名将谷爱凌夺得自由式滑雪女子大跳台金牌一天后，男子选手将这一主打腾空、翻转的运动项目带到了新的高度，令这一冬奥会新项目的魅力更上一层楼。

21岁的挪威小将比尔克·鲁德在首钢滑雪大跳台举行2022年北京冬奥会自由式滑雪男子大跳台决赛中闪亮赛场。前两次跳跃分别获得95.75和92分的他在第三跳之前就已经提前以187.75分锁定了金牌。

鲁德的第一跳就斩获95.75分的高分给其它所有参赛选手都造成了一定程度的心理压力。此后的比赛中，无论是美国名将阿莱克斯·霍尔还是他的队友科尔比·史蒂文森，都在第一跳失手，而且此后也未能达到如此高的分数。史蒂文森在后两跳分别取得91.75和91.25分，以总分183分位列亚军。瑞典30岁老将亨里克·哈劳特在本场决赛中发挥稳定，三跳全部成功的同时凭借第二跳的90分和第三跳的91分，以总分181分位居季军。