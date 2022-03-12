布莱恩·麦基弗在北京2022年冬季残奥会上的闪亮告别

布莱恩·麦基弗正在以他的方式告别。

周六（3月12日）在北京2022年冬残奥会男子越野滑雪中长距离（视力障碍组）的比赛中，加拿大有史以来最伟大的残奥会选手布莱恩·麦基弗获得了他的第16枚残奥会金牌。

42岁的麦基弗追平了德国高山滑雪运动员格尔德·索恩费尔德的16枚金牌的记录，也成为有史以来男子残奥会获得冠军次数最多的人。

继本周在张家口举行的视力障碍短距离和长距离比赛中获得两个冠军后，他在北京的最后一场个人比赛中获得他的了第三枚金牌。

麦基弗连续第四次在残奥会上横扫三个个人项目。男子视力障碍20公里经典赛、1.5公里短距离和12.5公里自由式。

这是他在2002年盐湖城冬残奥会职业生涯开始后，第20次登上领奖台。

而他依然在继续。

加拿大人有可能在周日（3月13日）团体接力赛的最后一项比赛中超过德国人，但他所追求的似乎并不是打破记录。

他在本周早些时候说："我不不去想它，只是继续一次一次地进行比赛，并（尝试）享受这一切。

布莱恩·麦基弗获得创纪录的第16枚残奥会金牌

麦基弗和西川以33分6秒6的成绩登上领奖台，比获得银牌的瑞典选手泽巴斯蒂安·莫丁（33:59.1）和乌克兰选手德米特罗·苏亚尔科（34:08.1）几乎快了整整一分钟，后者获得铜牌。

加拿大人在6公里左右超过了领先的美国人杰克·阿迪克夫，在12.5公里的比赛中，他一直保持领先。

“我们谈了很多关于节奏的问题，"麦基弗事后说，"在高海拔地区，节奏是最重要的事情。如果你在高海拔地区用力过猛，你就恢复不过来了。

“我们确保我们在热身赛中注意到了这一点，昨天也是如此。"

布莱恩·麦基弗在2026年米兰-科蒂纳？

再次称霸了冬季残奥会，麦基弗真的不想继续下去了，直到2026年的米兰-科蒂纳么？

"我们已经做了很久了。我们可以追溯到少年时代，我们一起训练了很长时间，并且永远是朋友，"他在赛后说。

"不过，这些年来，我们越来越老了。有更多的白发，有更多的病痛......。我们正在走下坡路! 我们仍然喜欢一起出去，但越来越难了。

"我想，如果我们四年后还能走到这一步这里比赛，我们可能要拄着拐杖来参赛！"

麦基弗：在接力赛中追逐破纪录的第17金？

如果他在3月13日星期日的接力赛中赢得第17枚金牌，这意味着他将成为冬残奥会历史上最有成就的男性运动员。

“我们只是很高兴能在这里。在奋斗了20年之后，能够成为残奥会的一部分是一种荣幸。”

布莱恩-麦基弗的超级碗时刻

作为北京2022年冬季残奥会上最容易辨认的面孔之一，麦基弗在2022年超级碗广告中出现，该广告讲述了他的人生故事，以及他如何与哥哥罗宾一起赢得十枚金牌。

19岁时，他因为一种叫做斯塔加特病的疾病而失去视力，并开始在罗宾的指导下进行训练，兄弟俩一起参加了冬季残奥会，直到2014年。