亚瑟·鲍谢 ：“我感觉到痛，但至少我知道为什么”

四年前，21岁的亚瑟·鲍谢在2018年平昌冬残奥会的滑降、大回转、超级大回转和超级全能的比赛中离金牌已经非常近了，但不得不屈居于银牌。

终于，这位高山滑雪的炼金术士找到了将这些贵重金属转化为黄金的正确配方，他抓住了在3月13日星期日的一次机会，将大回转的金牌带回了家里。

"我已经有了世界冠军，赢得了世界杯和赛季奖杯，但没有获得残奥会冠军。在过去的四年里，我把所有的精力都放在了准备这项赛事上，试图获得这枚金牌。但是，梦想和现实之间存在着很大的差距。今天，我填补了这个差距。这真是太疯狂了，"鲍谢告诉Olympic.com。

患有遗传性痉挛性截瘫（一种导致下肢肌肉收缩的疾病）的鲍谢在速度赛和技术赛之间享受了两天难得的休息时间，也让他在大回转赛事上有更好的状态。

"我很幸运能成为赛道上最全面的滑雪者之一。我既能赢得滑降赛，也能赢得回转赛。这是我的一个真正优势，"他说。

在他休息的日子里，这位圣特罗佩人接受Olympic.com的采访，为我们讲述了他在过去四年中的准备工作，正是这些准备工作让他最终收获了残奥会冠军。

"关于疾病，你必须不断挑战自己"

鲍谢患有一种影响中枢神经系统的罕见疾病，并影响到他的下肢肌肉，出现肌肉无力和肌张力过高。但这个诊断在他的生命中来得相当晚。

2015年，鲍谢因为腿部的剧烈疼痛而无法站起来，在漫长的诊断之后，医生终于为大家认为是 "在他脑子里 "的病症找到了名字。

"当我们知道这种疾病的名字时，我告诉自己：'好吧，它不是我想出来的'。但我更喜欢感觉到疼痛并知道为什么，而且能够滑雪，而不是感觉到疼痛，躺在沙发上，不知道为什么，"他解释说。

B

一旦确诊，就需要不断尝试，以了解疾病和他身体能力的极限。当时17岁的鲍谢为了能在平昌冬残奥会前测试自己的能力，付出了极大的努力，这距离他进入国际赛场只有两年时间。

鲍谢接受了挑战，赢得了三枚奖牌，包括2017年世锦赛的两枚金牌和平昌冬残奥会的四枚银牌。

除了一边前进一边测试自己的能力外，他还必须不断适应这种退行性疾病。

"我们可以看到疾病的演变与治疗的演变。一开始，我必须每天吃一片药。五年后，我需要吃八片药，晚上滴一些药水，每年在腿上注射一到两次肉毒杆菌。"

加大训练量

"在平昌冬残奥会后，我开始每天做四到六个小时的运动。我发掘了一些我不知道自己能做的运动，比如骑自行车。现在，我在整个春季/夏季期间做了大量的自行车运动，以提高耐力，然后再回到健身房。我们增加准备时间和训练次数"。

他不仅是在测试自己的体能。鲍谢已经学会了挑战自己的极限，与疲劳作斗争，以增加他的抵抗力。

"以前，我有点太听从我的身体了，一旦我感到疲惫，当我的腿在颤抖时，我就对自己说'停下来，你明天再训练'。但现在，我更了解自己的身体，我告诉自己'不要停下来，再逼自己一下，比自己的极限更进一步，因为当你参加奥运会时，你会很累，所以你的身体必须知道这种感觉'。

这种挑战自己极限的新方式在北京冬残奥会期间起到了很大的作用。

由于天气原因，超级全能项目提前了一天，残奥滑雪运动员在连续三天内进行了下坡、超级大回转和超级全能项目的比赛。鲍谢在滑降赛中获得第一名，然后在超级全能排位赛中获得第四名。第三天，他不得不克服疲劳，但最终赢得了他的第二块残奥会金牌。超级全能的金牌也让鲍谢付出了代价，他解释说自己的颤抖状况随着时间的推移越来越严重。

"在超级全能比赛结束时，我登上了临时领奖台，但我非常努力地保持我的双腿不抖动，并可以行走。我一离开领奖台，就不得不马上脱掉鞋子，因为我再也受不了了。我的脚在鞋里几乎抽筋了"。

情绪管理

除了他的腿要进行强制性的休息外，这位七次获得残奥会奖牌的运动员还必须管理自己的情绪。

"这种疾病有神经性因素。只要有情绪、压力或感觉有点强烈，就会影响到我的腿，它们会抖动得更厉害。"

当你在一场你已经为之努力了四年的比赛中就位时，管理压力水平说起来容易做起来难。

然而，赛程的改变帮助这位七届世界冠军减轻了压力。滑降赛是本届冬残奥会的第一场比赛，在这场比赛中，他不是夺冠的最大热门。鲍谢在下坡赛中取得了胜利，减少了他在其他项目上的压力。

"多亏了这第一枚金牌，我已经能够在剩下的比赛中有更小的压力。现在在每一个起跑线上，我真的感觉不到任何压力了。我只想玩得开心，"他继续说。

玩得开心，是的，但这位21岁的滑雪运动员并不满足于自己的成绩。他知道竞争是激烈的，最轻微的错误就能把他挤下领奖台，正如他在超级全能比赛中所经历的那样，一个小小的偏差使他降到了第四位。

但他将奋战到最后，为自己的功勋墙增添更多奖牌，为自己最难忘的冬季残奥会画上完美的句号。

M

"我不想在开始时就告诉自己，'别紧张。不，不，不，我会以最快的速度前进，并在每一次比赛中付出300%的努力。我们在这里是为了竭尽全力，如果我可以赢得更多的奖牌，我会尽力去做。在任何情况下，我个人将尽一切努力拥有更多的奖牌"。

运动生涯铸就了鲍谢钢铁般的意志，随着他病情的不断恶化，达摩克利斯之剑悬在他的头上。

“我知道，有一天我可能只能坐在轮椅上，所以我总是非常努力奋斗，并试图达到更远的目标”。