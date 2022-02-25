北京冬奥会收获5枚奖牌的“神奇四侠”

在北京冬奥会的众多冠军等成就中，这4人和他们的5枚奖牌无疑令人敬佩。这4人突破了他们所参与项目的极限，成为单届多牌俱乐部的一员。

菲永·马耶、伯厄和奥尔斯布·罗伊斯兰在冬季两项比赛中共获得15枚奖牌，而博尔舒诺夫是严寒天气中最成功的越野滑雪运动员。

伯厄金光四射

挪威名将约翰内斯·廷内斯·伯厄获得了前所未有的四枚金牌和一枚铜牌。他的四枚金牌与1980年美国速度滑冰选手埃里克·海登在普莱西德湖冬奥会上获得的5枚金牌的纪录仅差一枚。

28岁伯厄在他参加的6个项目中的5项中获得了奖牌，包括15公里集体出发、10公里短距离和男子4x7.5公里接力和混合4x6公里接力的金牌。他在男子20公里个人赛中还获得了铜牌。伯厄成为仅次于挪威传奇人物奥勒·埃纳尔·比约恩达伦，第二个在单届冬奥会上获得4枚金牌的冬季两项运动员。加上在2018年平昌冬奥会上获得的1金2银，伯厄现在已拥有8枚奥运奖牌。

“我想，在6场比赛中获得5枚奖牌，4枚金牌，也是挪威在本届冬奥会上获得的第15枚金牌。以前从来没有人做到过，这对这个国家来说也是重要的一天，”伯厄在赢得本届冬奥会最后一项男子冬季两项的金牌后说。

“这意味着很多。你无法预测奥运会的比赛。作为冬季两项运动员，我最近这几年做得不错，但重要的是奥运会，我真的很高兴我在奥运赛场上做到了最好，不管是以前还是将来。非常欣慰。”

菲永·马耶，首个收获5牌的选手

菲永·马耶在本届冬奥会上赢得5枚奖牌后，成为历史上第一位获得这一壮举的冬季两项运动员。

29岁的菲永·马耶在北京冬奥会他参加的每一个项目上都登上了领奖台，在比赛的最后一天，他在15公里集体出发中获得第四，错过了获得第6枚奖牌的纪录。

他巩固了自己作为世界顶级冬季两项运动员的地位，他在20公里个人赛和12.5公里追逐赛中夺冠。菲永·马耶成为继马丁·福卡德之后第二位获得20公里个人项目金牌的法国人。除了两枚金牌外，他还赢得了男子10公里、4x7.5公里接力、4x6公里混合接力的银牌。

这样的成就难能可贵，要知道他在4年前的平昌冬奥会上甚至没有登上领奖台的经历，当时他最好的成绩是在15公里的集体出发中获得29名。

马耶在谈到自己的成就时说：“这太不可思议了，我从来没有想过。但今天，我没有为纪录或自己而战，而是为团队而战。这对我来说很重要，因为我们都是朋友。我真的很想和团队分享美好时刻。今天这枚银牌，正是一个非常美好的时刻。”

奥尔斯布·罗伊斯兰 照片出自： 2022 Getty Images

奥尔斯布·罗伊斯兰加冕礼

2022年北京冬奥会是罗伊斯兰的加冕礼，她以无可争议的冬季两项女王的身份结束了她的第二届奥运会。

她的5枚奖牌包括3金和2铜，这样，她在两届冬季奥运会上获得了7枚奖牌。在北京冬奥会上，她以第三名的成绩完成了12.5公里的集体出发比赛，成为继比约恩达伦之后第二位在冬季奥运会所有4项个人比赛中都登上领奖台的运动员。这位31岁的运动员在7.5公里短距离和10公里追逐项目中获得了个人金牌，在15公里个人赛中获得铜牌。

罗伊斯兰在2018年平昌冬奥会女子短距离比赛中获得了银牌，在追逐赛中获得第4名，并在混合接力中获得银牌。

她的职业生涯已经获得了7枚奥运奖牌，但她的同胞蒂里尔·埃克霍夫是挪威获得奖牌最多的女子冬季两项运动员——三届奥运收获8枚奖牌，包括在北京赢得的3枚奖牌。

奥尔斯布·罗伊斯兰在集体出发比赛后说，“这真是太棒了。我获得了5枚奖牌——3金2铜。这是我做梦也想不到的。这太不可思议了。说实话，我不知道这是怎么回事。我的目标是赢得一枚金牌，现在我获得了三枚金牌和两枚铜牌，这太神奇了，我真的很自豪。”

波尔舒诺夫 照片出自： 2022 Getty Images

辉煌的波尔舒诺夫

ROC选手亚历山大·波尔舒诺夫是“梦幻四人”中唯一一位非冬季两项的运动员，在2022年北京冬奥会上主导了越野赛。

波尔舒诺夫与挪威选手约翰内斯·霍斯弗洛特·克莱博的竞争是本届冬奥会越野滑雪的最精彩的故事之一。24岁的波尔舒诺夫在他参加的所有5个项目中都获得了一枚奖牌——3金、1银和1铜，比克莱博多一枚奖牌。

波尔舒诺夫在30公里双追逐、50公里集体出发和4x10公里接力赛中获得金牌。他还赢得了15公里传统技术滑雪赛银牌和团体短距离铜牌。

波尔舒诺夫在2018年平昌冬奥会上获得了了3枚银牌和1枚铜牌，两届奥运已共获得9枚奖牌。

“这样的表现令人难以置信，因为在我参加的所有比赛中，我都赢得了奖牌——其中3枚是金牌。这是一个伟大的成就。我非常高兴，我想对我的团队说声非常感谢，”波尔舒诺夫说。

“新年过后，我们在滑雪巡回赛上比赛，我知道我至少可以为前三名而战，但现在赢得三个项目的金牌，这是难以置信的。真的。你可以说这是一个梦想，但现在它不是梦，因为这已经实现了。”

单届冬奥会获得五枚奖牌的运动员：

克拉斯·桑伯格（1924年夏蒙尼）、罗尔德·拉森（1924年夏蒙尼）、埃里克·海登（1980年普莱西德湖）、柳波夫·耶戈罗娃、叶琳娜·瓦尔贝（1992年阿尔伯特维尔）、曼努埃拉·迪森塔（1994年利勒哈默尔）、拉里萨·拉祖蒂纳（1998年长野）、辛迪·克拉森（2006年都灵）、艾琳·伍斯特（2014年索契）、马里特·比约根（2010年温哥华和2018年平昌）、昆廷·菲永·马耶、，马尔特·奥尔斯布·罗伊斯兰，约翰内斯·廷内斯·伯厄，亚历山大·波尔舒诺夫（2022年北京）。