2022年北京冬奥会冬季两项 - 顶级故事、瞬间和纪录

2022年北京冬奥会冬季两项比赛精彩纷呈，世界杯排名第一的昆汀·菲永·马耶参加五个项目比赛斩获5枚奖牌的壮举已经载入史册。

挪威选手马尔特·奥尔斯布堪称北京冬奥会冬季两项女王。31岁的她在中国首都收获3金2铜。33岁的塔尔耶·伯厄在本届冬奥会的收获也为其生涯之最。他在索契冬奥会摘得金牌，在平昌冬奥会收获银牌，两枚奖牌全部出自男子接力。但是在2022年北京冬奥会上，他在接力项目上两夺金牌，在个人赛中也收获了1银1铜。他的弟弟约翰内斯·廷内斯·伯厄的成绩比哥哥还要出色，摘得4枚金牌+1枚铜牌。除了和哥哥一起摘得两个接力金牌外，在10公里短距离和15公里集体出发项目上也各夺1金，在20公里个人赛中收获铜牌。

女子10公里追逐赛上演了本届冬奥会最具戏剧性的瞬间。原本人们以为挪威选手英格丽德·兰德马克·坦勒沃尔将获得铜牌，但是她在最后一圈发挥失常，最终仅以第14位完赛。

男子接力赛中，ROC在比赛大部分时间领先，但是最终爱德华·拉蒂波夫最后站姿射击射击5发偏出4发，最终只能罚两圈，导致ROC金牌变铜牌。挪威选手大伯厄在赛后通过社交媒体安慰了拉蒂波夫。退役的埃米尔·赫格勒·斯文德森在2014年冬奥会上经历过类似情况，他发文表示：“我太理解拉蒂波夫了，我也经历过他的情况。俄罗斯人要好好照顾他啊。”

三大瞬间

1. 挪威的统治

挪威选手在2022年冬季两项除女子接力外的所有项目上都有奖牌入账（6金2银6铜）。什么原因让挪威冬季两项如此成功呢？斯图尔拉·霍尔姆·拉格雷德表示是团队精神以及队员之间的相互帮助的意愿。

“知道不管自己发生什么，队友都会在背后支持你，这点对于信心的提升非常重要。无论今天发挥的好还是坏，他们都会为你加油。我们大家之间的互助还体现在互相请教方面，比如我可能射击方面更好一点，我就帮助大家提升一下射击能力。他们也会帮我在滑雪方面提升一下。我们一直互相帮助。我们是一个特别好的团队，互相促进、享受乐趣。”

挪威队马尔特·奥尔斯布，塔杰伊·鲍伊，狄丽尔·埃克霍夫，约翰内斯·廷内斯·伯厄 照片出自： 2022 Getty Images

2. 昆汀·菲永·马耶的历史性成功

参加四个项目赢得四枚奖牌后（混合接力和10公里短距离银牌；20公里和12.5公里追逐金牌），法国人表示他从未期待过自己能有这样的表现。他赛前的目标就是在接力和个人项目上各赢得一枚奖牌就知足了。但是最终，他超额完成目标，成为冬奥历史上首位取得如此成就的冬季两项运动员。马耶成为自1980年以来首位单届冬奥会斩获5枚奖牌的男子运动员。此外他也是1924年以来首位单届冬奥会斩获5枚奖牌的法国运动员。

冬季两项最后一天的比赛中，马特·奥尔斯布·雷塞兰和约翰内斯·廷内斯·伯厄成为马耶之后第二位和第三位单届冬奥会斩获5枚奖牌的冬季两项运动员。

法国队昆汀·菲永·马耶 照片出自： 1 Getty Images

3. 兄弟同登领奖台

伯厄兄弟在2022年北京冬奥会上三次同登领奖台，在混合接力和男子接力比赛中夺金，在10公里短距离比赛中约翰内斯摘金，哥哥夺铜。他们也成为本届冬奥会上最幸福的一对兄弟。

他们并非本届冬奥会上唯一一对同登领奖台的兄弟姐妹。22岁的瑞典选手埃尔薇拉·厄贝里的冬奥会首秀很成功，在7.5公里短距离和10公里追逐比赛中摘得银牌。她的姐姐，26岁的汉娜·厄贝里是平昌冬奥会15公里个人赛冠军。虽然后者没有在北京夺得奖牌，但是在女子接力比赛中发挥了重要作用。厄贝里姐妹和琳·佩尔森、莫娜·布罗尔松在该项目中一起斩获了瑞典首枚冬奥会冬季两项金牌。

瑞典队汉娜·厄贝里和埃尔薇拉·厄贝里 照片出自： 1 Getty Images

经典语录

坦白讲，我不知道这是怎么发生的，我的目标就是赢得一枚金牌。现在我赢得了3金2铜。太奇妙了。我很自豪。

马尔特·奥尔斯布·雷塞兰在斩获个人第5枚奖牌后说道。

夸马耶太简单了。他整个赛季都发挥很好，今天他的射击环节发挥完美。这是他第二枚金牌，令人印象深刻。他不仅是一位伟大的运动员，同时也是一个优秀的人。他是我的好友，他配得上今天的成绩。

约翰内斯·廷内斯·伯厄谈昆汀·菲永·马耶。后者在12.5公里追逐比赛中射击20中20

我为她感到自豪，我是一个自豪的姐姐，为她夺得个人赛银牌开心。但是今天我们一起 夺冠意义更大。太棒了。

汉娜·厄贝里谈女子接力赛和妹妹埃尔薇拉·厄贝里一起夺金。

2022年北京冬奥会冬季两项奖牌榜

混合接力4x6公里（女子+男子）

金牌：挪威

银牌：法国

铜牌：ROC

女子项目

女子15公里个人

金牌：丹尼丝·赫尔曼（德国）

银牌：阿奈·舍瓦利耶-布歇（法国）

铜牌：马特·奥尔斯布·雷塞兰（挪威）

女子7.5k公里短距离

金牌：马特·奥尔斯布·雷塞兰（挪威）

银牌：埃尔薇拉·厄贝里（瑞典）

铜牌：多罗特娅·维雷尔（意大利）

女子10公里追逐

金牌：马特·奥尔斯布·雷塞兰（挪威）

银牌：埃尔薇拉·厄贝里（挪威）

铜牌：特丽尔·埃克霍夫（挪威）

女子4x6公里接力

金牌：瑞典队

银牌：ROC队

铜牌：德国队

女子12.5公里集体出发

金牌：朱斯蒂娜·布雷萨-布歇（法国）

银牌：特丽尔·埃克霍夫（挪威）

铜牌：马特·奥尔斯布·雷塞兰（挪威）

男子项目

男子20公里个人

金牌：康坦·马耶（法国）

银牌：安东·斯莫利斯基（比利时）

铜牌：约翰内斯·廷内斯·伯厄（挪威）

男子10公里短距离

金牌：约翰内斯·廷内斯·伯厄（挪威）

银牌：康坦·马耶（法国）

铜牌：塔尔耶伊·伯厄（挪威）

男子12. 5公里追逐

金牌：康坦·马耶（法国）

银牌：塔尔耶伊·伯厄（挪威）

铜牌：爱德华·拉特波夫（ROC）

男子4x7.5公里接力

金牌：挪威队

银牌：法国队

铜牌：ROC队

男子15公里集体出发

金牌：约翰内斯·廷内斯·伯厄（挪威）

银牌：马丁·蓬西卢奥马（瑞典）

铜牌：韦特勒·肖斯塔·克里斯蒂安森（挪威）