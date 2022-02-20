2022年北京冬奥会金牌时刻

2022年北京冬奥会已经结束了，但是过去两周发生在中国首都的精彩瞬间深深的烙印在人们的脑海里。

过去的16天里精彩瞬间层出不穷，来自全世界的运动员在世界最盛大的冬季运动舞台上展现了他们的实力、天赋、韧性，于此同时体现友谊、团结、共同强大的画面也不胜枚举。

从一鸣惊人的新星到经验丰富的老将，在这个和北京冬奥会挥手告别的时刻，让我们重温发生在中国首都赛场上的那些令人难忘的瞬间，

克洛伊·金蝉联单板U型场地技巧冠军

美国单板滑雪名将克洛伊·金以冬奥历史上最年轻单板滑雪冠军的身份来到北京冬奥会赛场，2018年平昌冬奥会上，17岁的她摘得了女子U型场地技巧冠军。此次北京之旅，人们关注的焦点就是她能否蝉联桂冠？最终的答案没有让喜欢她的人等太久，克洛伊·金在决赛第1滑便以94分锁定了胜局。

陈巍冲击男子单人滑金牌

2018年平昌冬奥会的短节目心碎令陈巍在韩国即使自由滑发挥出色但仍无缘奖牌。这一次，他在北京2022的舞台重整旗鼓。

在短接目比赛中获得113.97分打破世界纪录后，陈巍在自由滑比赛中状态依旧火热，最终在《火箭人》的乐曲中摘得金牌。

谷爱凌U槽强势登顶

本届冬奥会最受关注的运动员当属中国天才少女谷爱凌，她在北京冬奥会上就是顶流的存在。

在大跳台和坡面障碍技巧项目上已经赢得1金1银后，谷爱凌来到最后一个项目，也是最擅长的U型场地技巧。

最终，她以决赛第2滑95.25分的高分夺得冠军。18岁的超级明星在自己参加的第一届冬奥会上创造历史，在三个项目上赢得三枚奖牌。

苏珊妮·舒尔廷刷新短道纪录

荷兰名将苏珊妮·舒尔廷成长为短道速滑传奇的过程很快，目前她只有24岁。她在本届冬奥会上的最高光时刻出现在1000米决赛中，她在四分之一决赛中创造了世界纪录。决赛中，荷兰人一骑绝尘以一冰刀的优势夺冠。

帕帕达基斯/西泽龙碾压表现夺金

外界对于加布里埃拉·帕帕达基斯/纪尧姆·西泽龙期待非常高。远离赛场近两年重返冰场后，他们在节目中展现的优雅和技巧鲜有人及。最终他们也无悬念夺得金牌。法国组合的夺金成绩22.98分也创造了新的冰舞世界纪录（最高分）。

阿莱克斯·豪尔摘得自由式滑雪坡面障碍技巧金牌

照本宣科不是美国自由式滑雪运动员阿莱克斯·豪尔爱做的事情。创新才是他的热情所向。他在男子双板坡面障碍技巧决赛中的第1滑就将创新精神展现的淋漓尽致，令观众如痴如醉。

“这肯定不是我完成最好的坡面障碍技巧表现，可能是这套动作展现了我对这项运动的热爱以及我的追求，我没有放弃挑战自己，想要去争取更高的分数。”在接受Olympics.com采访时豪尔说道。

昆汀·菲永·马耶赢得冬季两项20公里金牌以及更多奖牌

法国名将昆汀·菲永·马耶在2022年北京冬奥会上取得了惊人的辉煌成绩，2金3银已经足够他书写冬季两项历史。29岁的他成为首位单届冬奥会斩获5枚奖牌的冬季两项运动员。

阿里安娜·方塔娜成为意大利奖牌最多的冬季运动员

本届冬奥会之前，意大利短道名将阿里安娜·方塔娜需要两枚奖牌追平意大利冬季运动员奖牌数纪录。最终，她不仅追平纪录，更是凭借1500米银牌刷新了纪录。

平野步梦完成单板滑雪壮举

日本单板滑雪名将平野步梦将冬奥会单板滑雪U槽带入新时代。在决赛中他多次完成了此前无人完成的偏轴转体1440动作。继索契和平昌冬奥会连续夺银后，他最终登顶最高领奖台。

抗癌斗士马克斯·帕罗特赢得单板坡障金牌

加拿大单板滑雪运动员马克斯·帕罗特的故事是奥运历史上最励志的故事之一。2018年罹患淋巴癌后，经过多次化疗最终顽强战胜病魔的他重返精英运动员行列。在2022年北京冬奥会单板滑雪坡面障碍技巧项目上夺得金牌。比赛中他凭借第三滑的90.96分完成逆转，夺得金牌。

加拿大女冰强势夺冠

经历心碎的平昌冬奥会之旅后，加拿大女子冰球队在北京冬奥会上完成复仇，3-2击败美国队摘得金牌。加拿大队在比赛中率先取得3-0的领先，之后美国队顽强追成2-3，但是为时已晚，最终加拿大队重返最高领奖台。在通往决赛的道路上，加拿大队凭借摧枯拉朽的表现取得多场大胜。

苏翊鸣夺得男子单板大跳台金牌创造历史

东道主中国的单板少年在本届冬奥会上一鸣惊人，苏翊鸣为中国队夺得了中国单板历史上的首枚单板滑雪金牌。决赛中，他以外转、内转两个1800动作斩获高分，在最后一跳之前就锁定了冠军。17岁的少年最终击败罗斯兰德、帕罗特，登顶该项目最高领奖台。