韩国羽毛球公开赛首日综述：男单头号种子金廷爆冷出局，女单陈雨菲轻松晋级

本次韩国羽毛球公开赛的开局对于志在夺冠的印尼男单头号种子安东尼·金廷而言并不是他想要的。3月5日，他在首轮饮恨。

韩国羽毛球公开赛为超级500赛事，本届赛事开赛前，多位顶尖选手退赛。其中包括中国羽毛球队多位单、双打名将，以及世锦赛男单冠军骆建佑、马来西亚名将李梓嘉等等。

2020年东京奥运会男单铜牌得主以头号种子之姿亮相韩国赛场，最终以16-21和13-21连败两局不敌法国选手卢卡斯·克拉波特，整场比赛用时42分钟。目前世界排名第67位的克拉波特下一轮对手是丹麦选手维克多·斯文森。

印度选手拉克什亚·森同样取得开门红，在14-21先输一局的情况下以21-16和21-18逆转击败韩国选手崔智勋。

陈雨菲在2020年东京奥运会上庆祝胜利 照片出自： 2021 Getty Images

东京奥运会女单冠军、本届赛事头号种子陈雨菲首轮21-12和21-14轻取泰国选手猜万，次轮她的对手是主场作战的金佳恩。

另一位中国选手，世界排名第24位的韩悦在今天的比赛中不敌印度选手马尔维卡·班索德。双方比赛争夺激烈，首局韩悦22-20拿下后，此举对手以相同比分扳平局分。决胜局韩悦发挥失常，10-21落败被对手逆转成功。

其它比赛方面，4号种子泰国选手拉差诺·因达农以21-14、21-13胜韩国选手全珠伊。6号种子泰国名将李美妙以21-10、21-8轻取捷克选手特里萨·斯瓦比科娃。

赛会2号种子，韩国新星安洗莹将于周三（3月6日）开启本届赛事征程，首轮对手是印度选手斯里·克里希纳·普里亚·库达拉瓦利。同一天，手握奥运银牌和铜牌的印度女单名将辛杜将会对阵美国选手劳伦·林。中国选手王祉怡对阵泰国选手苏巴尼达·革通。

身为2021年世界巡回赛女单总冠军的安洗莹此前接受了Olympics.com的采访，谈到自己未来的努力方向，请移步阅读了解详情：

安洗莹谈崛起：“更有责任感了”