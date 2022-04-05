安洗莹谈崛起：“更有责任感了”

韩国羽毛球新星安洗莹近年来的崛起可谓如火箭入云霄般，一飞冲天。年仅20岁的她已经跻身羽毛球世界顶尖选手行列。

安洗莹开始走进球迷的视野是在2019年，开年排名世界第99名的她最终在赛季结束时世界排名飙升到第9位。那一年当中，她闯进了6站巡回赛赛事决赛，其中5站夺冠。如果考虑到她当年只有17岁的话，如此成就会更加令人侧目。

疫情后比赛重启以来，安洗莹的成长轨迹依旧在不断攀升。在2021年巴厘岛举行的世界巡回赛总决赛中，她更是击败了2019年世锦赛冠军得主辛杜，摘得冠军。

在接受Olympics.com专访时，安洗莹回顾了自己至今为止的运动生涯，分享了赛场成功给她带来的影响。

“我更有责任感了，我觉得自己需要展现更多、更好的表现。”——安洗莹在接受Olympics.com专访时说道。

精进自己的实力

20岁的安洗莹并没有沉浸于过往的成功无法自拔。相反，韩国新星正在努力提高自己的实力，对此她也已经找到了自己需要努力的具体目标。

“我的进攻战术有欠缺，所以很显然这是我要提高的地方。我正在努力让自己在进攻中更有侵略性，在比赛中使用更多的杀球。”

对于未来取得更多荣誉，安洗莹非常有信心，她已经将目光锁定在赢得世界巡回赛各级别赛事冠军上。至今为止她已经在超级100、超级300、超级750以及超级1000赛事上夺得过冠军，只差超级500冠军尚未获得。

“我喜欢赢得那些对我而言‘新的’或者是‘第一次的’冠军头衔。这也可能是我比其他人更快取得成功的原因所在吧。”

参加2020年东京奥运会获得的经验

2020年东京奥运会上完成个人奥运首秀的安洗莹对于要想在世界最高竞技舞台取得成功需要付出怎样的努力已经有了更为深刻的认识。

在个人首届奥运会上，她闯进了四分之一决赛，最终不敌最终的冠军陈雨菲，止步八强。

“我总结的经验就是，有时即使我觉得自己已经准备好了，我还是要更努力才行，这是我在奥运赛场上没有做到的。我了解到我还有很多需要训练和学习的地方。”

本周，安洗莹将在韩国公开赛上亮相。主场作战的她位列2号种子（陈雨菲是1号种子），是夺冠热门之一。而陈雨菲也是至今为止她尚未击败过的对手之一。

“击败陈雨菲”和“赢得超级500赛事冠军”对于安洗莹而言是两个“第一次”，如果两人在决赛中相遇，这无疑将是让她充满动力的兴奋点。