美国花滑名将刘美贤宣布退役

距离在蒙彼利埃花滑世锦赛取得生涯重大突破、摘得铜牌两周后，美国花滑少女刘美贤宣布退役。

4月9日，16岁的刘美贤出人意料的在Instagram上发布了这一惊人决定。她在文中写道：“我已经完成了自己的花滑目标，我将投入到生活当中。”

“我5岁开始花滑，至今为止已经11年以冰场为伴的生活了，这是疯狂的11年。坦白讲，我真没想道自己能够取得如今取得的成就，我非常开心。我对于自己的花滑生涯感到非常满意。”

刘美贤在运动生涯中两夺美国成年花滑锦标赛冠军，2019年夺冠时年仅13岁的她成为赛事历史上最年轻的冠军得主。2020年疫情爆发前，她卫冕成功。之后由于伤病和身体发育问题，她的成长脚步不得不放慢。

去年10月参加内伯尔杯的刘美贤为美国队赢得了2022年北京冬奥会的另一个席位，虽然由于感染新冠没有参加之后美国锦标赛的选拔，但是她最终依旧入选了美国国家花滑队。

北京冬奥会上，刘美贤位列女子单人滑第七名，她的节目编排中没有设置任何她此前曾经在青年大奖赛上成功完成过的阿克塞尔三周跳和四周跳动作。目前，北京冬奥会女子单人滑排名依旧为暂时的。

她参加的最后一项赛事是2022年3月在法国蒙彼利埃举行的花滑世锦赛，比赛过程中，短节目位居第五的她凭借自由滑表现提升排名，最终收获铜牌。

夺牌后的刘美贤在接受采访时谈到过去的两年时表示：“首先我的动力丢失了很多。我去冰场的次数减少了，也不做场外训练了。之后我的身体发育很快，然后我又受了一些伤。冰场内外都受伤的我那段时间情绪很低落。说真的，我都不知道自己是怎么找回动力，最终走到这一步的。”

本赛季是刘美贤参加成人赛事的第一个赛季。此前她曾经两次赢得ISU挑战者系列赛金牌以及ISU青年大奖赛金牌；此外，她还赢得了1枚ISU青年大奖赛总决赛银牌和1枚成人世锦赛铜牌。

“花滑教会我的东西比我预期多很多。我为自己曾经参与花滑感到开心。”刘美贤以感人话语为自己的“官宣”收尾。