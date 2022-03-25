2022年花滑世锦赛：坂本花织成为第六位夺得女子单人滑世界冠军的日本女子运动员

现在，日本女子花滑名将坂本花织可以用世界冠军这个头衔了！

作为2022年法国蒙彼利埃花滑世锦赛女子单人滑的夺冠热门选手，21岁的她从短节目比赛开始到自由滑比赛结束，所有动作完成的毫无瑕疵。自由滑比赛结束后，她单膝跪地心情久久不能平静，而观众也为她奉上了经久不衰的掌声。

一个月前在2022年北京冬奥会上夺得女子单人滑铜牌的坂本花织在本届世锦赛上获得236.09的总分，成为日本花滑历史上第五位女子世界冠军得主，也是自2014年浅田真央之后首位加冕世锦赛桂冠的日本女子花滑运动员。

看到自己自由滑155.77的得分时，坂本花织再也无法抑制激动的心情。她先是用双手捂住脸，之后高举双臂兴奋庆祝。颁奖仪式上，当现场升起日本国旗、奏响日本国歌时，泪水从她微笑的脸庞上止不住的往下流。

倒数第二位出场的比利时选手洛埃娜·亨德里克斯摘得银牌，总分为217.70分。自由滑比赛结束后，她已在赛场上哭成泪人，现场观众也兴奋的为她起立叫好。

16岁的美国小将刘美贤在自由滑比赛中完成了阿克塞尔三周跳（圈数不足），整套动作虽有瑕疵但完成质量尚可，最终获得139.28分，总成绩211.19分收获铜牌。她也成为继2016年的阿什利·瓦格纳之后首位赢得世锦赛女子单人滑奖牌的美国运动员。

刘美贤的同胞、首次参加世锦赛的玛利亚·贝尔自由滑表演虽有失误但瑕不掩瑜，最终以总分208.66分位居第四。2020年洛桑冬青奥会冠军、韩国新星刘永总分204.91分位居第五。

本月初，国际冰联发文宣布：“ISU成员国俄罗斯和白俄罗斯运动员不会被邀请也不允许参加国际级滑冰赛事”，世锦赛就在上述赛事之列。因此本届世锦赛女子单人滑赛场没有看到冬奥会、世锦赛双料冠军安娜·谢尔巴科娃领衔的俄罗斯女子单人滑“三套娃”的身影。