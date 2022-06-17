印尼羽毛球公开赛1/4决赛综述：中国选手女单占三席，“雅思”、“黄鸭”会师半决赛

2022年世界羽联世界巡回赛超级1000赛事于本周二拉开战幕，今天四分之一决赛的争夺正进行的如火如荼。

女单：何冰娇、王祉怡、陈雨菲、戴资颖锁定四强席位

本届赛事上，中国队共有5位女单选手参赛。韩悦首轮不敌泰国选手布桑兰遭遇一轮游，张艺曼在第二轮败在了陈雨菲的拍下。另外三位选手何冰娇、王祉怡以及陈雨菲已经顺利跻身半决赛。

在今天的四分之一决赛中，何冰娇的对手是韩国新星安洗莹，双方此前3次在世界羽联赛事中交锋，何冰娇保持不败，其中包括今年在德国公开赛和韩国大师赛上的交锋。

本场比赛，何冰娇在15-21先输一局的不利局面下没有慌乱，稳扎稳打的她以21-17和21-14连下两局，2-1逆转取胜。

上一轮战胜击败2016年里约奥运会冠军卡洛琳娜·马林跻身8强的王祉怡本轮对手是赛会头号种子、日本名将山口茜。双方本赛季曾经在亚锦赛决赛中过招，王祉怡成为最后的赢家。

今天的首局比赛中，王祉怡开局迅速进入状态，取得11-5的大比分领先。此后山口茜连续掀起得分小高潮，在局末将比分相继扳成17平和19平。关键时刻，王祉怡没有手软，连得2分以21-19先下一城。

第二局比赛中，士气正盛的王祉怡再度开局领先，山口茜顽强抵抗，在中局缩小了分差。中国选手关键时刻连续砍下5分，21-14再下一城，2-0跻身四强。半决赛中，她将和何冰娇争夺一个决赛席位。

王祉怡在赛后接受世界羽联采访时说道：“今天能够再次击败山口茜我还是比较激动的。她现在是世界排名第一，我觉得自己在和她比赛的过程中心态是很好的，是去冲击她的。自己主要是想展现年轻运动员的拼劲，把最好的自己发挥出来就可以了。”

谈到本场比赛自己的表现时，王祉怡说道：“我觉得今天自己打的比较耐心，因为今天的比赛还是有顺逆风的情况，自己在顺逆风战术上执行的比较果断。由于之前和对手交手过，也看多她很多比赛，对她很了解，对于她的进攻线路也有准备。”

2020年东京奥运会冠军陈雨菲在上周的印尼大师赛中打破个人本赛季冠军荒后状态正佳。上一轮淘汰队友张艺曼的她本轮的对手是赛会6号种子日本名将奥原希望。

双方此前有过9次世界羽联赛事交锋，陈雨菲5胜4负，微弱优势领先。本场比赛是双方近两年来的第一次交锋，陈雨菲已经在双方的交锋中取得了四连胜。

比赛开始后，奥原希望连得4分取得领先。此后陈雨菲连续砍下6分完成了比分上的反超后锐不可当，21-16拿下第一局。

第二局比赛中，陈雨菲开局即进入状态，连续得分，中局以11-3大比分领先。此后虽然被对手缩小了分差，但是最终稳住阵脚的中国名将以21-10拿下次局，2-0晋级半决赛。半决赛中，陈雨菲的对手将是中华台北队名将戴资颖，后者在今天以两个21-13击败丹麦选手杰克斯菲德。

陈雨菲和戴资颖此前共有过20次交锋，陈雨菲4胜16负处于劣势。但是在关键的东京奥运会女单决赛中，陈雨菲成为最后的赢家。本赛季双方在泰国公开赛上有过一次交手，戴资颖赢得了胜利。

2020年东京奥运会上黄雅琼和老搭档郑思维合力摘得银牌 照片出自： 2021 Getty Images

混双：“雅思”、“黄鸭”半决赛相遇，日韩组合争夺决赛席位

本届印尼公开赛上，共有三对中国组合参加混双比赛的争夺，除郭新娃/张殊贤组合首轮遭遇郑思维/黄雅琼组合败北外，“雅思”组合和奥运冠军组合王懿律/黄东萍均跻身四强。

今天的比赛中，此前已经取得三连冠的“雅思”组合遭遇丹麦组合克里斯蒂安森/鲍杰组合的顽强抵抗。首局以21-18艰难取胜后，第二局被对手以21-14扳回一城。决胜局中，“雅思”组合展现了曾经世界第一的风采，关键时刻沉着冷静，以21-17拿下，赢得比赛胜利。

赛后接受世界羽联采访时，黄雅琼表示：“今天的比赛打得很惊险，对手发挥的非常出色。我们在获得进攻机会的情况下最终并没有一两拍就得分，对手很顽强。相反的，今天在防守方面，我们做得没有对手好。”

郑思维补充道：“今天对手在后面也有些体力不支了，但是我们还能依旧保持着自己的速度，对于我们的顽强感到很满意。”

“黄鸭”组合四分之一决赛的对手是马来西亚组合陈堂杰/萧紫萱。中国组合在实力上明显高出对方一筹，仅用时33分钟就以21-12和21-14直落两局淘汰了对手。

本届印尼公开赛混双半决赛将提前上演2020年东京奥运会决赛的重演，“雅思”对阵“黄鸭”值得期待。

展望这场比赛，黄雅琼表示：“做好困难的准备。打到四强，对手都不会很弱。”

另外两场混双四分之一决赛中，2022年全英公开赛冠军组合渡边勇大/东野有纱组合在先输一局的情况下完成逆转，2-1（22-24、21-11、21-13）胜法国组合基奎尔/德尔鲁跻身四强；韩国的徐承宰/蔡侑玎组合2-0（21-16、21-17）胜马来西亚组合许邦荣/杜依蔚。日韩组合之间将产生另外一个决赛席位。

陈清晨/贾一凡组合 照片出自： 2018 Getty Images

女双：中国组合无缘四强

中国队共有四对组合参加本届赛事女双项目的争夺，刘玄炫/夏玉婷和张殊贤/郑雨组合双双止步第二轮，头号种子、上周夺得印尼大师赛冠军的陈清晨/贾一凡组合以及杜玥/李汶妹组合本次闯进了8强。

今天，“凡尘”组合的对手是赛会7号种子、泰国组合基蒂哈拉库尔/普拉琼加。双方此前在世界羽联赛事中有13次交锋，中国组合保持不败。

可能因为连续参赛体能方面遭遇挑战，今天的“凡尘”组合面对这个老对手未能展现统治力，以19-21和15-21连输两局，无缘四强。

杜玥/李汶妹组合本场比赛的对手是日本组合、赛会6号种子松山奈未/志田千阳。首局比赛日本组合率先进入状态奠定优势后21-14拔得头筹，次局比赛中国组合虽然顽强咬住比分，关键时刻未能力挽狂澜，20-22再负一局，0-2止步8强。

淘汰中国组合的两对组合将在半决赛中争夺一个决赛席位。

另外一场半决赛将在日本组合、4号种子福岛由纪/广田彩花和韩国组合、2号种子李绍希/申昇瓒之间展开，她们分别在今天淘汰了韩国组合郑英娜/金慧贞以及印尼组合、印尼大师赛亚军拉哈尤/拉马丹蒂。

男单：赵俊鹏跻身四强将战普兰诺伊

男单方面，中国队有两位选手参加本届赛事的争夺，其中男陆光祖第二轮不敌安赛龙。另外一位中国选手赵俊鹏先后击败马克·卡尔尤（荷兰）、乔纳坦（印尼）后跻身8强，四分之一决赛的对手是中国香港选手李卓耀。

比赛中赵俊鹏首局比赛打得沉着冷静，在落后时候没有自乱阵脚，抓住机会连续得分，比21-14先下一城。第二局比赛开局处于被动后，赵俊鹏未能扭转战局， 17-21被对手扳平总分。决胜局，经过开局的谨慎之后，赵俊鹏火力全开，21-11拿下。总比分2-1取胜。半决赛，赵俊鹏的对手是印度选手普兰诺伊，后者今天以2-0（21-14和21-12）击败丹麦选手格姆克后跻身四强。

上半区，马来西亚新一哥李梓嘉经过三局激烈争夺以21-18、16-21、22-20立克新科世锦赛冠军洛建佑。半决赛他的对手是世界排名第一的安赛龙，后者今天以2-1的比分（21-13，19-21，21-9）击败东京奥运会季军东道主印尼一哥金廷。

男双：刘雨辰/欧烜屹胜东道主名将组合晋级四强

本届印尼公开赛，中国队原本没有任何组合获得参赛资格，但由于有选手退赛，最终刘雨辰/欧烜屹组合替补参赛。首轮比赛中，他们就击败了赛会2号种子、印尼组合阿山/塞蒂亚万，之后又在第二轮击败了印度组合阿琼/卡皮拉，晋级8强。今天，他们面对另外一对印尼组合阿尔菲安/阿德里安托展现了出色的状态，以两个21-18赢得胜利。半决赛中，他们的对手是东京奥运会男双季军、马来西亚组合谢定锋/苏伟译，后者今天3局（14-21、21-12、22-20）逆转印尼组合里扬托/雅各布组合。

上半区，在一场韩国“内战”中胜出的崔率圭/金元昊组合将在另外一场半决赛中对阵丹麦组合阿斯特鲁普/拉斯穆森，后者在今天的四分之一决赛中击败了3号种子日本组合保木卓朗/小林优吾。