印尼羽毛球公开赛前瞻：众星云集，精彩可期

女单方面，世界排名前十的选手纷纷参赛，阵容颇为豪华，强如何冰娇、李美妙都未能获得种子席位。中国队共有5位球员参赛，除何冰娇外，其它四位分别是陈雨菲、王祉怡、韩悦、张艺曼。

身为4号种子的陈雨菲位于3/4区，首轮对手是韩国选手金佳恩，双方此前4次在世界羽联赛事交锋，陈雨菲3胜1负占优。双方最后一次交锋是在今年4月的韩国公开赛上，当时陈雨菲失利。奥运冠军陈雨菲刚刚在上周末的印尼大师赛中摘得赛季首冠，时期正盛。如能晋级，第二轮有可能和中国选手张艺曼交锋，后者首轮对手是泰国选手素尼达·革通。和她们同处一个分区的名将是日本前世界冠军得主奥原希望。身为赛会6号种子的她首轮对手是中华台北选手白驭珀。奥原希望可能成为中国选手争夺四强席位的强劲对手。

处在4/4区的名将包括东京奥运会亚军、中华台北选手戴资颖。身为2号种子的她首轮对手是新加坡球员杨佳敏。在通往半决赛的道路上，泰国选手将是戴资颖的最强劲对手。泰国双珠李美妙和因达农在首轮相遇，她们之间的胜者有可能成为戴资颖的四分之一决赛潜在对手。

上半区名将云集，1号种子山口茜首轮对手是丹麦选手布里西费尔特。日本名将的四分之一决赛潜在对手包括重返赛场的里约奥运会冠军卡洛琳娜·马林以及中国球员王祉怡。以赛会5号种子身份参赛的马琳首轮对手是替补参赛的丹麦选手雅各布森，如能取胜，她有望和王祉怡在第二轮相遇。王祉怡首轮对手是加拿大球员李文珊。

3号种子、韩国新星安洗莹坐镇2/4区，首轮对阵土耳其球员内斯里汉·伊吉特难度不大。和安洗莹同处一个分区的其它名将包括中国选手何冰娇，后者首轮遭遇强劲对手，印度名将辛杜（7号种子）。双方此前17次世界羽联赛事比赛交锋，何冰娇9胜8负。但是在双方最近的3次交锋中，何冰娇已经遭遇三连败，其中就包括2020年东京奥运会的铜牌争夺战以及今年4月的亚锦赛交锋。她们之间的胜者有望成为韩悦第二轮的对手。韩悦在印尼大师赛上状态有起色，一举闯进四强。本届赛事上，她的首轮对手是泰国球员布桑兰。

男单比赛中，现世界排名前十的选手中除丹麦名将安东森以及里约奥运冠军谌龙不在参赛选手之列外，其余选手全部参加本站赛事的争夺。该项目上，参赛的中国选手分别是陆光祖和赵俊鹏。

世界一哥安赛龙坐镇上半区，首场比赛的对手是日本选手常山干太。身为东京奥运会冠军得主的丹麦人有可能在第二轮和中国选手陆光祖相遇，后者首轮的对手是日本选手西本拳太。

同处上半区的高手还包括东京奥运会男单季军、印尼名将金廷，他首轮对阵同胞苏吉亚托。和安赛龙同处1/4区的他有可能和丹麦人争夺四强席位。

马来西亚名将李梓嘉和2021年世锦赛冠军新加坡球员洛建佑同在2/4区，双方首轮对手分别是韩国球员许侊熙和泰国选手塔马辛。他们二人也有可能为半决赛席位展开直接对话。

中国选手赵俊鹏处在下半区，首轮对手是荷兰选手马克·卡尔尤，如能晋级，可能将会和赛会7号种子印尼名将乔纳坦·克里斯蒂相遇，后者首轮对手是泰国球员王高伦。

中华台北名将周天成首轮对阵泰国选手威提讪，他和赵俊鹏、乔纳坦同处3/4区，因此有可能和上述二人其一在四分之一决赛中交锋。

赛会2号种子桃田贤斗首轮对手是丹麦选手格姆克，如能晋级的话，次轮有可能和印度名将斯里坎特相遇。同处一个1/4区的还有印度新星拉克什亚·森，他的首轮对手是同胞普兰诺伊。他有可能和桃田或斯里坎特争夺一个四强席位。

陈清晨/贾一凡在2020年东京奥运会比赛中庆祝胜利 照片出自： 2021 Getty Images

女双方面，中国队4队组合参赛。头号种子陈清晨/贾一凡组合坐镇上半区首轮对手韩国组合白荷娜/李幽琳。

和“凡尘”组合同处上半区的中国组合包括杜玥/李汶妹和刘玄炫/夏玉婷。前者首轮对手是替补参赛的马来西亚组合罗迎菀/萧紫萱，后者的对手是苏格兰组合朱莉·麦克菲森/西亚拉·托兰斯。

下半区当中，2号种子韩国组合李绍希/申昇瓒首轮对手是印尼组合菲比·加尼/苏吉亚托；4号种子福岛由纪/广田彩花首轮对阵泰国艾姆萨德姐妹；5号种子松本麻佑/永原和可那组合首轮对手是印尼组合拉哈尤/拉马丹蒂组合，这对印尼新组合刚刚在上周夺得印尼大师赛亚军士气正佳。她们之间的胜者有可能和中国组合张殊贤/郑雨在次轮交锋，前提是后者能够在首轮击败印度组合阿什维尼·巴特/希卡·高塔姆。

混双方面，世界排名第一的泰国组合德差波/沙西丽和近期已经取得三连冠的中国组合郑思维/黄雅琼分别坐镇上、下半区。泰国组合首轮对阵马来西亚组合吴埙阀/赖洁敏组合，“雅思”组合则对上了队友郭新娃/张殊贤。东京奥运会冠军组合王懿律/黄东萍组合位于下半区，这意味着“黄鸭”和“雅思”可能将在半决赛上提前交锋。

今年全英公开赛冠军渡边勇大/东野有纱组合首轮对手是荷兰组合塔贝琳/皮耶克。他们将成为泰国组合德差波/沙西丽晋级决赛的最大挑战。

印尼“小黄人”组合在东京奥运会赛场上 照片出自： Getty Images

男双方面，中国组合刘雨辰/欧烜屹替补获得参赛资格，首轮他们的对手是本土作战的赛后2号种子阿山/塞蒂亚万。

印尼“小黄人”组合吉德翁/苏卡穆约是赛后头号种子，首轮对阵同胞组合。如能晋级，次轮有望和韩国组合徐承宰/姜敏赫相遇。

东京奥运会男双冠军中华台北组合李洋/王齐麟是赛会3号种子，首轮他们的对手是泰国组合。