印尼羽毛球大师赛：中国队斩获三冠，梁伟铿/王昶男双摘银

在率先进行的混双决赛中，从亚锦赛开始重新携手的郑思维/黄雅琼组合勇不可当，斩获了近期的三连冠（亚锦赛、泰国公开赛、印尼大师赛）。

本场决赛，他们的对手是世界排名第11位的法国组合基奎尔/德尔鲁组合。在晋级决赛的道路上，他们将多对成名组合淘汰。但是面对士气正盛的“雅思”组合，办法不多。郑思维/黄雅琼仅用时38分钟即以21-13和21-14赢得比赛胜利。

女单决赛在奥运冠军、赛事头号种族陈雨菲和赛会5号种子因达农之间展开，后者在半决赛中击败了本届赛事表现有起色的中国选手韩悦，陈雨菲则是淘汰了队友何冰娇。双方此前在国际羽联赛事中有过16次交锋纪录，中国名将14胜2负占据绝对优势。

比赛中陈雨菲在首局21-16轻松拿下之后，第2局比赛遭遇对手的顽强挑战。双方比分胶着上升，16平之后陈雨菲失误增多让对手扩大了领先优势并以21-18扳平总比分。

决胜局中，因达农士气不减，开局取得5分领先优势。但是陈雨菲展现了奥运冠军的心理素质，顽强扳平比分，在交换场地前取得1分领先优势。换边后，陈雨菲打得顺风顺水，最终以21-15拿下第三局，总比分2-1夺冠。

这个冠军也是陈雨菲在2022年内摘得的第一个冠军。

陈雨菲在2022年全英公开赛上

女双决赛中，奥运亚军组合陈清晨/贾一凡作为头号种子一路闯进决赛，对手是本土组合拉哈尤/拉马汉迪。拉哈尤在东京奥运会上搭档波莉击败“凡尘”组合夺冠，随着波莉退役，才有了如今这对组合的诞生。

比赛中，印尼组合借主场之势很快取得领先。逐渐找到状态的“凡尘”组合扳平比分后连续得分扩大了领先优势。局末虽然印尼组合表现顽强，但是中国组合仍然以21-18拔得头筹。

第2局比赛中，“凡尘”组合火力全开，开局即奠定巨大优势，最终以21-12再下一城，夺得女双冠军。

男双比赛中，从资格赛打起的梁伟铿/王昶在四分之一决赛和半决赛连续将马来西亚组合谢定锋/苏伟译以及印尼“小黄人”组合吉德翁/苏卡穆约斩于马下，爆冷晋级决赛。他们的对手是另一对印尼组合、赛会5号种子阿尔菲安/阿迪安托，他们在四分之一决赛中击败了奥运冠军组合，中华台北的李洋/王齐麟，半决赛又击败了另一对中国组合何济霆/周昊东。

首次闯进决赛的梁伟铿/王昶表现有些拘谨，首局比赛被对手抢得先机后以10-21失利；第2局比赛中，中国组合逐渐适应之后表现略有起色，但仍以17-21败北，最终0-2位列亚军。

男单决赛中，世界排名第一的丹麦名将安赛龙对阵中华台北名将周天成，安赛龙延续着本届赛事不失一局的纪录，以21-10和21-12直落两局赢得胜利。

下周，运动员将继续在雅加达参加世界羽联超级1000赛事——印尼公开赛的争夺。