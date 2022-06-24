Чемпионат мира-2022 по стрит-скейтбордингу в Риме: превью, расписание, участники

На этой неделе скейтеры начнут свой путь в Париж-2024 чемпионатом мира по стриту в Риме.

Турнир уровня Pro Tour продлится неделю - с 26 июня по 3 июля. Впервые в 2022 году скейтеры смогут набрать очки в общий зачет мирового рейтинга.

Кто поедет на Олимпийские игры в Париже, определит итоговый рейтинг на 24 июня 2024 года. Каждое очко, набранное на этом пути, может оказаться драгоценным.

В Риме выступят лучшие стрит-скейтеры, включая всех призеров Токио-2020. Они начнут олимпийскую квалификацию в скейт-парке у терм Траяна на Олимпийском холме. Не пропусти соревнования с живописным видом на античные руины!

Предвкушая скорый старт и прямые трансляции Olympic Channel на Olympics.com, мы рассказываем главное, что надо знать о чемпионате.

Юто Хоригомэ выиграл золото в Токио. Защитит ли японец титул в Париже? Фото © 2021 Getty Images

Чемпионат мира-2022 по стриту: Формат

Чемпионат мира-2022 по стриту начнется с открытой квалификации.

Каждый скейтер сделает по два проката, из них засчитывается лучший. По 32 участника среди мужчин и женщин выйдут в четвертьфинал.

Призеры Токио-2020 и топ-5 скейтеров в мировом рейтинге по состоянию на 24 мая освобождены от квалификации. Они получили прямые путевки в 1/4 финала.

У женщин это Памела Роза (1), Райсса Леал (2), Аори Нисимура (3), Момидзи Нисия (5) и Фуна Накаяма (11).

У мужчин: Найжа Хьюстон (1), Юто Хоригомэ (2), Сора Сираи (3), Келвин Хефлер (4), Густаву Рибейру (5) и Джаггер Итон (8).

В плей-офф, как и в квалификации, у скейтеров будет два проката, из которых засчитывается лучший. В полуфинал выйдут 16 сильнейших.

В полуфинале будет использоваться новая олимпийская система оценок (2/5/3), при помощи которой определят восьмерых финалистов.

В финале, как и в полуфинале, будет использована новая система оценок (2/5/3), которая поможет определить победителя и призеров.

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Нисия Момидзи празднует победу на домашней Олимпиаде в Японии Фото © 2021 Getty Images

Чемпионат мира-2022 по стриту: Календарь

Воскресенье, 26 июня

Тренировка перед открытой квалификацией, мужчины и женщины - 08:30 - 17:35

Понедельник, 27 июня

Тренировка перед открытой квалификацией, мужчины и женщины - 08:30 - 17:35

Вторник, 28 июня

Тренировка перед открытой квалификацией, мужчины и женщины - 08:30 - 17:35

Тренировка для сеяных, женщины - 17:40 - 18:25

Тренировка для сеяных, мужчины - 18:30 - 19:15

Среда, 29 июня

Открытая квалификация, женщины - 08:45 - 13:45

Тренировка для сеяных, женщины - 14:45 - 15:30

Тренировка для сеяных, мужчины - 15:35 - 16:20

Четверг, 30 июня

Открытая квалификация, мужчины - 08:45 - 17:45

Тренировка для сеяных, женщины - 17:50 - 18:35

Тренировка для сеяных, мужчины - 18:40 - 19:25

Пятница, 1 июля

Четвертьфинал, женщины - 10:20 - 13:05

Четвертьфинал, мужчины - 15:55 - 18:40

Суббота, 2 июля

Полуфинал, женщины - 16:30 - 19:05

Полуфинал, мужчины - 19:30 - 22:05

Воскресенье, 3 июля

Финал, женщины - 19:00 - 20:15

Финал, мужчины - 21:00 - 22:15

Церемонии награждения - 22:30 - 23:00

(Всюду указано центральноевропейское летнее время)

Чемпионат мира-2022 по стриту: Звезды

Если говорить о мужском стрите, то здесь есть явный лидер - Найжа Хьюстон.

На Олимпийские игры-2020 в Токио 26-летний американец приехал в статусе главного фаворита, давно зарекомендовав себя во всем мире.

Однако в столице Японии все пошло не по его сценарию.

Первый номер мирового рейтинга не приземлил ни один из четырех трюков, и конкуренты сполна этим воспользовались. Хьюстон занял лишь седьмое место.

Начало квалификации к Играм-2024 в Париже дает ему шанс перезагрузиться. Он приедет в столицу Италии с твердым намерением проявить себя. Вопрос заключается в том, сможет ли он показать достойный результат на этот раз.

Если Хьюстон - это звезда стиля, то олимпийский чемпион Юто Хоригомэ - король стабильности.

Японский скейтбордист прилетит в Рим с ясной задачей. Чтобы решить ее, у него есть особое умение добиваться результата под давлением.

Первым турниром после исторического олимпийского золота в родном Токио для 23-летнего японского скейтбордиста стали X-Games в Тибе, и он снова стал первым.

Серия новых трюков, в том числе нолли бэксайд 180 свич и фронтсайд смит грайнд, не оставила сомнений в превосходстве Хоригомэ над соперниками.

От того, как проявит себя олимпийский чемпион, может зависеть общий уровень квалификации и наших ожиданий от будущих стартов.

В женских соревнованиях в центре внимания будет олимпийская чемпионка Момидзи Нисия. Будет интересно посмотреть, как она проявит себя после победы в Токио.

По словам самой японской скейтбордистки, за прошедшее время многое поменялось.

Помимо того, что самая юная олимпийская чемпионка в истории выросла на восемь сантиметров, она столкнулась с повышенным вниманием к собственной персоне. Выдержать его бывает непросто.

Постоянно растущее внимание заставило Нисию снова обратиться к креативной стороне скейтбординга и тем облегчить давление.

Принесет ли этот подход 14-летней спортсменке успех в Риме?

Одной из главных конкуренток Нисии будет Райсса Леал, чья популярность взлетела после Токио-2020.

Выиграв в 13 лет олимпийское серебро, Леал своим дружелюбием и готовностью оказать поддержку приобрела множество фанатов по всему миру.

Леал запомнили девочкой, которая искренне поддерживала и обнимала соперниц на дебютной для скейтбординга Олимпиаде.

После второго места в Токио Леал добилась серьезного прогресса, что не может не беспокоить конкуренток.

Завоевав золото на X-Games в Тибе, Леал подчеркнула, что хочет стать лучшей в мире. Свою первую медаль на этом престижном турнире скейтбордистка принимала со слезами счастья.

Хьюстон, Хоригомэ, Леал и Нисия - далеко не все, кто может сверкнуть в Риме.

Кроме Леал, Бразилию будут представлять двукратная чемпионка мира по стриту Памела Роза и серебряный призер Токио-2020 Келвин Хефлер. Оба имеют за плечами громкие победы и знают, как их добывать.

К тому же римский турнир пропустит Летисия Буфони, то есть Розе и Леал не придется конкурировать со своей землячкой.

Как и Бразилия, сильный состав участников имеют Япония и США.

Третий призер чемпионата мира 2021 года Сора Сираи и бронзовая медалистка Токио-2020 Фуна Накаяма постараются подняться на более высокую ступень пьедестала почета у стен Колизея. Настроены бороться за золото американцы - Джаггер Итон и двукратная победительница X-Games Мария Дюран.

Не пропустите также выступления французов Венсана Милу и Орельена Жиро, филиппинки Марджилин Дидал и голландки Роос Зветслоот. Все они вошли в десятку на токийской Олимпиаде.

Чемпионат мира-2022 по стриту: Где смотреть квалификацию к Парижу-2024

Чемпионат мира по стрит-скейтбордингу пройдет с 26 июня по 3 июля в Риме, Италия.

Olympics.com покажет весь олимпийский отборочный турнир в Риме на Olympic Channel.