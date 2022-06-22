Начинается олимпийская квалификация в скейтбординге! Чего ждать от первого турнира в Риме

В Токио-2020 состоялся олимпийский дебют скейтбординга, а теперь этот вид спорта готовится к Играм-2024 в Париже!

Соревнования Токио-2020 по стриту установили рекорд - средний возраст медалисток составил всего 14 лет. Мужской турнир стал не менее примечательным и порадовал множеством ярких сюжетов, эффектных трюков и незабываемых заездов в исполнении лучших скейтеров планеты.

Уже 26 июня стартует квалификация к Олимпийским играм 2024 года в Париже. Мы рассказываем главное, что надо знать о дисциплине стрит.

Участники: за кем следить в Риме

Турнир в столице Италии соберет всех олимпийских призеров - как среди женщин, так и среди мужчин.

У мужчин фаворитами будут первый номер мирового рейтинга Найжа Хьюстон из США и олимпийский чемпион из Японии Юто Хоригомэ.

Хьюстон - шестикратный чемпион мира, 12-кратный победитель X-Games и легенда скейтбординга. На олимпийском уровне калифорниец себя пока не реализовал. В финале соревнований в Токио он занял неожиданно низкое седьмое место. Но ему всего 27 лет. Через два года у него есть все шансы взять реванш в Париже.

Что касается Хоригомэ, тот стал открытием домашней Олимпиады. Японец набрал 37,18 из возможных 40 баллов и выиграл первое олимпийское золото в истории стрита.

Также обратите внимание на серебряного призера Келвина Хефлера из Бразилии, бронзового призера Джаггера Итона из США и японца Сору Сираи. В мировом рейтинге Хефлер идет четвертым, Итон занимает восьмое место, а Сираи - третий, позади Хьюстона и Хоригомэ.

В женских соревнованиях фаворитами будут скейтбордистки из Бразилии и Японии. Первым номером мирового рейтинга является 22-летняя Памела Роза. Она немного опережает соотечественницу и серебряную призерку Токио-2020 Райссу Леал. Последняя удивила многих, завоевав в столице Японии серебро всего в 13 лет. Роза заняла там десятое место.

Бразильянкам придется постараться, чтобы опередить японок: олимпийскую чемпионку Момидзи Нисию, бронзовую медалистку Фуну Накаяму и третьего номера мирового рейтинга Аори Нисимуру.

Нисия потрясла весь мир, завоевав олимпийское золото в 13 лет. Годом ранее она выиграла серебряную медаль на чемпионате мира в Риме.

Сразу после победы в Токио олимпийская чемпионка заявила, что уже сфокусирована на следующих Играх в Париже: «Хочу быть знаменитой, чтобы в мире обо мне знал каждый. Хочу победить и в Париже-2024».

Путь в столицу Франции Нисия начнет на первом олимпийском отборочном турнире в Риме.

Как будут оценивать стрит в Париже-2024

В системе оценок стрита произошли серьезные изменения. Они вступят в силу уже на соревнованиях в Риме.

Каждый спортсмен по-прежнему выполняет два проката по 45 секунд, за чем следует стадия трюков. В Токио-2020 за любой прокат или трюк можно было получить от 0 до 10 баллов. Сумма четырех лучших выступлений составляла итоговый результат, который мог достичь 40 баллов. Не имело значения, идут в общий зачет очки за прокаты или трюки. В Париже-2024 будет иначе.

В квалификации и на Играх-2024 в Париже за каждый трюк или прокат можно будет получить от 0 до 100 баллов. В итоговый счет пойдут два трюка и один прокат, то есть сумма составит от 0 до 300.

Данное изменение призвано уравнять две стадии, чтобы в зачет шли как очки за трюки, так и за прокаты.

ПОДРОБНЕЕ: Как будут оценивать стрит-скейтбординг в Париже-2024

Формат соревнований по стрит-скейтбордингу

Выше мы уже написали, что в Риме участники выполнят два проката по 45 секунд и серию трюков.

Первые пять номеров мирового олимпийского рейтинга (Olympic World Skate Ranking, OWSR) и призеры Токио-2020 освобождаются от участия в открытом отборочном этапе и стартуют со следующей стадии.

Спортсмены, которые не являются олимпийскими призерами и занимают в рейтинге места с 6-го по 30-е, будут сеяными в открытом отборочном этапе.

По 32 лучших участника первого квалификационного этапа обоих полов выйдут в четвертьфинал, в итоговом результате будут учитываться баллы за лучший из двух прокактов. По 16 лучших участников обоих полов пробьются в полуфинал.

В полуфинале очки будут начисляться по новой олимпийской системе. Каждый спортсмен выполнит два проката и пять трюков. В зачет пойдут баллы за лучший прокат и два лучших трюка. По восемь сильнейших скейтбордистов и скейтбордисток квалифицируются в финал.

В финале снова будет использоваться новая олимпийская система начисления очков. Каждый спортсмен в сумме получит за лучший прокат и два лучших трюка от 0 до 300 баллов.

Основные трюки на скейтборде

Вращения

В Париже-2024 обратите особое внимание на вращения. Название говорит само за себя - скейтеры вращают доску или тело в разных направлениях под разными углами. Вращения на 180 или 360 градусов - дело обычное. Но лучшие на соревнованиях стремятся приземлить трюки на полтора оборота, то есть с вращением на 540 градусов.

Хэнд-плэнт

Если спортсмен делает стойку на одной руке, а второй прижимает доску к поднятым вверх ногам, то это и есть хэнд-плэнт.

Грайнды и слайды

В скейтбординге существует множество грайндов и слайдов, когда спортсмен скользит по граням или перилам. Скользить можно на двух или одной подвеске, на передней, центральной или задней части доски и на любых комбинациях элементов, лишь бы было зрелищно.

Фут-плэнт

У этого элемента есть и другое название - ноу комплай. Суть в том, что при исполнении трюка одна нога на короткое время убирается с доски и ставится на землю.

Грэбы

Грэб - это захват доски одной или двумя руками в прыжке. Различаются грэбы по тому, какой рукой и за какую часть доски производятся.

Аллей-уп

Один из самых узнаваемых трюков в скейтбординге. Похож на вращение, только с зависанием в верхней точке.