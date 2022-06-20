Как будут оценивать стрит-скейтбординг в Париже-2024

В Токио-2020 состоялся дебют стрит-скейтбординга в олимпийской программе. Соревнования подарили острые ощущения, зрелищность и беспрецедентную демонстрацию духа товарищества и дружбы.

И в мужских, и в женских соревнованиях блеснула молодежь. У мужчин победил 22-летний Юто Хоригомэ. У женщин золото завоевала 13-летняя Момидзи Нисия, а средний возраст трех призеров составил всего 14 лет.

Со стартом отборочного турнира существенно изменится формат и система оценок. В преддверии Игр-2024 в Париже была поставлена цель уравнять две стадии соревнований - трюки и прокаты.

Ниже мы пишем об этом подробнее.

Как будут оценивать скейтбордистов в квалификации к Парижу-2024 и на самих Играх

Формат соревнований в Париже-2024 будет таким же, как в Токио-2020. У каждого спортсмена будет два проката по 45 секунд, после чего начнется этап трюков. Однако система оценок на предстоящих Олимпийских играх будет другой.

В Токио-2020 за каждый прокат или трюк можно было получить от 0 до 10 баллов. Общий результат складывался из четырех лучших оценок, будь то за прокат или за трюк. Так, чемпион Хоригомэ показал результат 37,18 балла.

В Париже-2024 за каждую попытку можно будет набрать от 0 до 100 очков. В зачет пойдет один из двух прокатов (от 0 до 100 баллов) и два лучших трюка (тоже от 0 до 100 баллов каждый). То есть итоговый результат может варьироваться в пределах от 0 до 300.

Правила поменяли, чтобы в итоговый результат шли очки за обе фазы - прокаты и трюки. Например, финальный счет Хоригомэ в Токио-2020 состоял только из очков за трюки. Два его проката дали самые низкие результаты и не учитывались. В Париже в итоговый результат гарантированно пойдут очки за один прокат и два трюка.

В квалификации к Парижу-2024 и на самих олимпийских соревнованиях будет действовать еще одно важное изменение в правилах. Оно называется процедура отказа от результата и относится к фазе трюков. Новое правило дает скейтбордисту право аннулировать очки за трюк, если он хочет попробовать улучшить его. Результат за трюк аннулируется, штрафные очки за повторную попытку не начисляются.

В Риме начинается первый олимпийский отборочный турнир

С 26 июня по 3 июня множество лучших скейтбордистов мира соберутся в Риме на олимпийский отборочный турнир по стриту. Должны приехать все шесть олимпийских медалистов: Нисия, Хоригомэ, Райсса Леал, Фуна Накаяма, Келвин Хефлер и Джаггер Итон. Зрелищных выступлений можно ждать и от других талантливых спортсменов. В первую очередь от лидеров мирового рейтинга среди мужчин и женщин - Найжи Хьюстона и Памелы Розы.

В Риме уже будут действовать все изменения правил, которые касаются подсчета очков.

Римский турнир по стриту является олимпийским отборочным турниром. Квалификация продлится с 22 июня 2022 по 23 июня 2024 года. Во время всего этого периода спортсмены смогут набирать очки в мировом олимпийском рейтинге по скейтбордингу.