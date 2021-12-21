Фильмы о зимних видах спорта, которые можно посмотреть в праздники

Во многих частях планеты наступает праздничный сезон, наполненный вкусной едой, подарками и семейными посиделками. Чтобы помочь вам настроиться на правильный лад Olympis.com предлагает 10 картин о зимних видах спорта и документальных фильмов Olympic Channel, которые сочетают настроение сезона и олимпийский дух.

Фильмы

«Крутые виражи»

Классика зимних видов спорта на все времена, «Крутые виражи» – это о том, как верить в свои мечты вопреки всему. Этот фильм, вдохновленный реальной историей легендарной ямайской бобслейной четверки, которая участвовала в зимней Олимпиаде-1998 в Калгари, изначально планировался как драма, но позже превратился в комедию. В нем рассказывается о злоключениях ямайских спортсменов, которые начали учиться бобслею всего за несколько месяцев до старта крупнейшего соревнования планеты.

«Чудо»

Этот фильм 2004 года, который будет интересно посмотреть любителям хоккея, рассказывает историю «Чуда на льду», когда мужская сборная США ошеломила Советский Союз в финальном раунде зимних Олимпийских игр-1980 в Лейк-Плэсиде и выиграла вторую золотую медаль в истории страны. В фильме с Куртом Расселом в роли тренера Брукса были задействованы настоящие хоккеисты, что делает сцены на катке чрезвычайно реалистичными.

«Ледяные замки»

Этот фильм о фигурном катании, номинированный на «Оскар» за лучшую оригинальную песню в 1979 году, не основан на реальных событиях, но покорил сердца зрителей по всему миру. В нем рассказывается история Лекси, многообещающей фигуристки, которая после падения получила черепно-мозговую травму и потеряла зрение. Ее бывший парень Ник убеждает девушку вернуться на лед и продолжать воплощать свои мечты. Излишне говорить, что это отличный выбор для романтичного вечера в праздники.

Эдди Орел в окружении журналистов на Олимпиаде-1988 в Калгари

«Эдди Орел»

Эта невероятная история «Золушки» на Олимпиаде-1988 в Калгари, главным героем который был харизматичный Майкл Эдвардс, вдохновила на создание байопика 2016 года. Эдвардс, который изначально был штукатуром, стал первым представителем своей страны в прыжках с трамплина на Олимпийских играх.

С его толстыми очками и великолепными остротами вроде «Я бы хотел сказать, что летал, как орел, но, вероятно, был ближе к страусу», Эдди Орел стал одним из самых популярных спортсменов зимних Олимпийских игр, хотя финишировал последним в двух дисциплинах, в которых участвовал.

Эдди Эдвардс (в центре) с актерами Хью Джекманом и Тэроном Эджертоном на европейской премьере фильма «Эдди Орел» в Лондоне Фото © 2016 Getty Images

Фильмы и сериалы Olympic Channel

The Nagano Tapes

В этом фильме 2018 года об исторической золотой медали мужской сборной Чехии по хоккею на Олимпиаде-1998 в Нагано приводятся лучшие моменты той кампании и интервью игроков.

Cirque Blanc

Если вам больше нравится горнолыжный спорт, то обязательно посмотрите мини-сериал Cirque Blanc. В нем рассказывается о тяжелом положении французской олимпийской – в составе которой есть Тесса Ворле, Тиффани Готье и Романе Мирадоли – в начале нового сезона.

We Are One

Этот документальный фильм рассказывает историю команды, которую поддержала вся планета: ставшей прорывом объединенной корейской сборной, которая участвовала в турнире по женскому хоккею Пхенчхана-2018. Такая команда олицетворяет настоящий олимпийских дух.

Halfpipe Hype

Поклонники сноуборда не захотят пропустить этот сериал, в котором рассказывается о некоторых величайших представителях этого вида спорта, таких как Аюму Хирано, Чейз Джози, Мэдди Мастро, Лейлани Эттель, Дилан Марино и других. В этом фильме анализируются элементы, которые делают сноуборд таким интригующим и уникальным.

On Edge

Сериал о фигурном катании, который можно залпом посмотреть во время праздников? Да, пожалуйста! Смотрите, как ведущие спортсмены из пяти стран, в числе которых французы Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон, тренируются в Ледовой академии Монреаля в Канаде.

Winter Tracks

Если вам нравятся вдохновляющие истории, этот сериал станет идеальным выбором. Шесть спортсменов со всех уголков мира показывают, что нет ничего невозможного. В первых двух сериях рассказывается о переболевшем раком Уильяме Флаэрти из Пуэрто-Рико и финской хоккеистке Йенни Хиирикоски, которая раньше работала на ферме.