Командный олимпийский турнир в фигурном катании, что это?

Организаторы Игр стараются повысить гендерное равенство, поэтому смешанные дисциплины стали важной составляющей олимпийской программы. На Олимпиаде-2022 в Пекине будет представлено девять смешанных дисциплин – четыре новые и пять, которые уже были в программе прошлых Олимпийских игр.

Командный турнир по фигурному катанию дебютировал на Олимпиаде-2014 в Сочи, а затем вновь был представлен в программе Пхенчхана-2018.

Командные соревнования в Пекине стартуют 4 февраля до того, как будут разыграны медали в личных видах.

Чтобы принять участие в командном турнире у каждой страны должен быть как минимум один представитель в трех из четырех дисциплин: мужском, женском, парном катании и танцах на льду. В Пекине выступят десять сборных: Канада, Китай, Чехия, Грузия, Германия, Италия, Япония, ОКР, Украина и США.

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Формат командного турнира Пекина-2022 по фигурному катанию

Командный турнир состоит из квалификационного и финального этапов, разделенных на традиционные для фигурного катания короткую и произвольную программы. На первом этапе по одному представителю женского и мужского одиночного катания, одна пара и один танцевальный дуэт исполняют короткую программу, чтобы заработать очки для своей сборной. За первое место дают десять очков, за второе – девять, за третье – восемь очков и так далее.

Далее участие в турнире продолжают пять лучших команд, где пара, танцевальный дуэт и одиночники представляют произвольную программу. Странам разрешается делать до двух замен между короткой и произвольной программами.

Система подсчета очков в финале остается прежней: за первое место дается десять очков, а за пятое – шесть. Страна, набравшая больше всех баллов к концу соревнований, объявляется победителем.

В случае, если у какого-то из национальных олимпийских комитетов на Игры отобрались фигуристы в трех видах, но не прошли квалификацию в одной из дисциплин, то этой стране предоставляется дополнительная квота для участия в командных соревнованиях. Например, в такую ситуацию попали Германия (ни один спортсмен не квалифицировался в мужском одиночном катании), Италия (нет представительницы в женском катании) и Украина (нет пары). Дополнительный фигурист или пара смогут принимать участие только в командном турнире, но не в индивидуальном.

На командный турнир Пекина-2022 квалифицировались десять сборных: Канада, Китай, Чехия, Грузия, Германия, Италия, Япония, ОКР, Украина и США.

Как смотреть командный турнир Пекина-2022 по фигурному катанию

Все соревнования по фигурному катанию на Олимпиаде-2022 в Пекине пройдут в Столичном дворце спорта, который также станет площадкой для олимпийского турнира по шорт-треку.

Командному турниру фигуристов выпала честь открывать соревнования 4 февраля в 10:02 (по пекинскому времени) – первыми на лед выйдут мужчины. После этого в 11:41 начнут соревноваться танцевальные дуэты, а в 13:22 в дело вступят пары.

Через два дня, 6 февраля в 9:37 по местному времени короткую программу начнут исполнять представительницы женского одиночного катания, а после них в 11:57 запланирована произвольная программа у пар. 7 февраля в 9:22 начнется произвольная программа у мужчин, а в танцах на льду она стартует в 10:31. Завершится командный турнир женской произвольной программой, которая будет идти с 11:37 до 12:16.

Смотрите полное расписание фигурного катания в Пекине здесь.

Что делает командный турнир таким особенным? Объясняют олимпийцы

Для американского фигуриста, трехкратного чемпионата мира Натана Чена командный турнир – это дружба и удовольствие.

«Я дружу со всеми фигуристами сборной США, нас отличает хорошее товарищество и командный дух, – сказал он NBC Sports после серебра на командном чемпионате мира, который прошел в апреле 2021 года. – Так что иметь возможность соревноваться вместе с твоими близкими друзьями за одну команду – это нечто особенное. Так что я стараюсь просто наслаждаться насколько могу и при этом делать свою работу».

Его японский коллега, серебряный призер Пхенчхана-2018 Уно Шома, также участвовал в командном чемпионате мира. «Фигурное катание – индивидуальный вид спорта и каждый старается сделать максимум для своей команды, – сказал он IFS Magazine. – Это командное мероприятие, в котором я должен заработать очки, чтобы внести свой вклад. Я благодарен за эту прекрасную возможность быть частью команды. Все обсуждают, как довольны, когда сделали все возможное и ваша команда была рядом в этот момент и поддерживала».

За кем следить в командном турнире по фигурному катанию

Канада, ОКР и США делили подиум на двух Олимпиадах, где был представлен командный турнир по фигурному катанию. Россия выиграла золото дома в 2014 году, а Канада праздновала триумф в 2018 году.

Сборная ОКР – фаворит командных соревнований Пекина-2022. В ее состав входят чемпионка мира Анна Щербакова, обладательница мирового рекорда Камила Валиева, действующие чемпионы мира в парном катании Анастасия Мишина и Александр Галлямов и действующие чемпионы мира и Европы в танцах на льду Виктория Синицина и Никита Кацалапов.

Американцы выиграли серебро в Сочи и Пхенчхане. Джейсон Браун, пропустивший Олимпиаду-2018, вернулся в сборную. Также в Пекин едут уже выступавшие на Олимпийских играх Карен Чен (женщины), Натан Чен и Винсент Чжоу (мужчины), Мэдисон Хаббелл и Закари Донохью, Мэдисон Чок и Эван Бейтс (танцы на льду), а также Алекса Книрим, которая теперь катается с Брэндоном Фрейзером.

Канада выиграла Олимпиаду в 2018 году. В ее состав вошли олимпийский чемпион Эрик Рэдфорд, выступающий с новой партнершей Ванессой Джеймс, а также серебряный призер Сочи-2014 Кирстен Мур-Тауэрс, которая также сменила партнера и едет в Пекин с Майклом Маринаро (пары). Киган Мессинг (мужчины) и Пайпер Жиль/Поль Пуарье (танцы на льду) также не впервые готовятся к Олимпиаде, хотя в командном турнире они еще не участвовали.

ОКР, США и Япония выиграли золото, серебро и бронзу, соответственно, на последнем командном чемпионате мира в апреле 2021 года. У Японии будет выбор между тремя фигуристами в мужских соревнованиях командного турнира – помочь сборной могут двукратный олимпийский чемпион Ханю Юдзуру, Уно Шома или Кагияма Юма. Японцы также могут рассчитывать на Сакамото Каори, занявшую шестое место в Пхенчхане в женском одиночном катании. А в парах и танцах на льду за Японию выступят набирающие обороты дуэты, которые, возможно, смогут внести свой вклад в борьбе за медали.

Официальные составы сборных на командный турнир по фигурному катанию в Пекине будут объявлены за несколько дней до старта соревнований (4 февраля).