Как смотреть фигурное катание на зимних Олимпийских играх-2022 в Пекине 

На Олимпийских играх нет ничего, похожего на фигурное катание – вид спорта, в котором нужно найти баланс между артистизмом и атлетизмом… на льду.

Фигурное катание дебютировало на летней Олимпиаде-1908 в Лондоне, но официально вошло в программу зимних Игр в 1924 году.

На зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине фигуристы третий раз подряд будут соревноваться в четырех дисциплинах – мужском и женском одиночном катании, танцах на льду и парном катании – как в личном турнире, так и в командном.

Командные соревнования начнутся 4 февраля и продлятся до 7 февраля, после чего на лед выйдут представители мужского одиночного катания.

В каждом из четырех видов хватает сюжетных линий, а принимающая страна, Китайская Народная Республика, связывает надежды с парным катанием – китайский дуэт чемпионов мира Суй Вэньцзин/Хань Цун (на фото выше) надеется выиграть олимпийское золото под занавес Олимпиады.

Продолжайте читать, чтобы узнать расписание соревнований и как лучше смотреть выступления.

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Дисциплины фигурного катания на Олимпиаде-2022 в Пекине

В программе Пекина-2022 будет представлено пять дисциплин: командный турнир, мужское одиночное катание, женское одиночное катание, парное катание и танцы на льду.

Командный турнир впервые прошел на Олимпиаде-2014 в Сочи. В нем участвуют 10 сборных, каждый фигурист или пара набирают очки в общую копилку. Россия выиграла золото в 2014 году, а Канада стала лучшей на Олимпиаде-2018 в Пхенчхане.

Звезды Пекина-2022 в фигурном катании, за которым нужно следить

Действующий олимпийский чемпион Ханю Юдзуру, без сомнений, будет стараться сотворить историю. 27-летний японец в 2018 году стал первым фигуристом после Дика Баттона (1948-52), кому удалось защитить олимпийский титул в мужском одиночном катании. В Пекине он попробует стать первым в истории, кто выиграл три олимпийских золота подряд в этой дисциплине.

Трехкратный чемпион мира, действующий победитель мирового первенства из США Натан Чен будет надеяться на улучшение результата на Играх-2018 – тогда он занял пятое место после того, как в короткой программе был лишь 17-м.

На подиум также претендуют соотечественники Ханю, серебряный олимпийский призер Уно Шома и призер чемпионата мира Кагияма Юма, еще один американский фигурист Винсент Чжоу и представитель сборной ОКР Михаил Коляда.

В женском одиночном катании последние два олимпийских цикла доминируют тинейджеры и, как ожидается, фигуристки ОКР Камила Валиева, Анна Щербакова и Александра Трусова продолжат этот тренд.

Японка Сакамото Каори выступит на своей второй Олимпиаде, как и бельгийка Луна Хендрикс. Американка Алиса Лью и японка Хигучи Вакаба постараются вписать себя в список фигуристок, которым удалось успешно исполнить тройной аксель на Олимпийских играх.

Вышеупомянутая пара Суй Вэньцзин/Хань Цун, без сомнений, будет главной надеждой китайских болельщиков на домашних Играх в последние дни олимпийского турнира по фигурному катанию – двукратные чемпионы мира провели хороший сезон перед Пекином-2022.

На их пути может встать любая пара сборной ОКР, в частности, действующие чемпионы мира Анастасия Мишина и Александр Галлямов.

В танцах на льду французы Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон вернутся на Олимпиаду спустя четыре года после серебряного разочарования в Пхенчхане. За медали в этом виде также будут бороться Виктория Синицина и Никита Кацалапов (ОКР), Мэдисон Хаббелл и Захари Донохью (США), Мэдисон Чок и Эван Бейтс (США), Пайпер Гиллес и Поль Пуарье (Канада).

ПО ТЕМЕ: Оригинальная серия Olympic Channel c Пападкис/Сизерон и другими фигуристами.

Расписание фигурного катания на Олимпиаде-2022 в Пекине

Стадион: Столичный дворец спорта

(Все время пекинское, UTC+8)

4 февраля

10:02-11:15 Командный турнир. Мужское одиночное катание, короткая программа

11:41-12:54 Командный турнир. Танцы на льду, ритм-танец

13:22-14:55 Командный турнир. Парное катание, короткая программа

6 февраля

9:37-10:50 Командный турнир. Женское одиночное катание, короткая программа

11:57-12:44 Командный турнир. Парное катание, произвольная программа

7 февраля

9:22-10:01 Командный турнир. Мужское одиночное катание, произвольная программа

10:31-11:10 Командный турнир. Танцы на льду, произвольный танец

11:37-12:16 Командный турнир. Женское одиночное катание, произвольная программа

8 февраля

9:22-13:30 Мужское одиночное катание, короткая программа

10 февраля

9:38-13:27 Мужское одиночное катание, произвольная программа

12 февраля

19:07-22:38 Танцы на льду, ритм-танец

14 февраля

9:22-12:36 Танцы на льду, произвольный танец

15 февраля

18:08-22:25 Женское одиночное катание, короткая программа

17 февраля

18:08-21:57 Женское одиночное катание, произвольная программа

18 февраля

18:38-21:43 Парное катание, короткая программа

19 февраля

19:08-21:53 Парное катание, произвольная программа

20 февраля

12:00-14:30 Показательные выступления

Как смотреть фигурное катание на Олимпиаде-2022 в Пекине

Четверные прыжки

Фигурное катание – это вид спорта, который постоянно развивается. Эти Олимпийские игры обещают стать первыми, на которых женщины будут исполнять четверные прыжки – самые сложные прыжки в четыре оборота.

Тройной аксель также является редкостью в женском одиночном катании, но он разрешен в короткой программе, а четверные можно исполнять только в произвольной. Четверные прыжки сегодня могут иметь решающее значение в борьбе за олимпийский пьедестал.

«Сейчас без четверных прыжков у тебя нет никаких шансов выиграть соревнования, – сказала в ноябре чемпионка мира 2021 года Анна Щербакова. – Поэтому я знаю, что для меня очень важно [делать их больше]… Моя цель в том, чтобы делать не один четверной прыжок, а работать больше и показывать больше четверных в моей программе».

Важность GOE

В мужском одиночном катании мы увидим до двух четверных прыжков в короткой программе и до пяти в произвольной. При этом коэффициент GOE (Grade of Execution) за качество исполнения элемента зачастую так же важен, как и сам прыжок.

Сейчас GOE варьируется от -5 до +5 в зависимости от того, насколько чисто выполнен тот или иной элемент. Раньше этот коэффициент составлял от -3 до +3.

Притязания Ханю на четверной аксель

Соревнования мужчин обещают быть захватывающими еще и потому, что двукратный олимпийский чемпион Ханю надеется использовать новое оружие против своего главного конкурента Чена: четверной аксель.

Еще ни один спортсмен не исполнял чисто четверной аксель на соревнованиях, Ханю предпринял попытку в произвольной программе на чемпионате Японии в декабре, однако приземлился на две ноги и не докрутил прыжок.

«Я еду в Пекин, потому что хочу исполнить четверной аксель, – сказал Ханю после попадания в олимпийскую сборную Японии. – Я хочу стать чемпионом, используя аксель».

Как быть диванным экспертом

Десять сборных примут участие в короткой программе в командном турнире, в котором фигуристы будут соревноваться в четырех видах – мужском и женском одиночном катании, танцах на льду и парном катании. Занявшие первое место фигуристы/пары получают 10 очков, за второе место дают девять очков, за третье – восемь, и так далее.

После короткой программы только пять лучших сборных продолжат участие в турнире. В произвольной программе очки присуждают по аналогичной системе.

Каждая команда может сделать две замены между короткой и произвольной программами.

В личном турнире фигуристов делят на группы согласно их положению в мировом рейтинге. Те спортсмены, которые стоят выше в рейтинге, начинают соревнования последними.

В произвольной программе порядок выступлений фигуристов определяется по результатам короткой программы. Благодаря этому драма в соревнованиях нарастает к концу.