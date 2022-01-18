Как смотреть сноуборд на зимних Олимпийских играх-2022 в Пекине

Вы удивитесь впечатляющему мастерству, лучшим прыжкам и сокрушительным поражениям в динамичном графике соревнований по сноуборду Пекина-2022.

Сноуборд – один из 15 видов спорта зимних Олимпийских игр. Соревнования пройдут с субботы 5 февраля по вторник 15 февраля.

Всего за медали в 11 дисциплинах сноуборда поборются 119 женщин и 119 мужчин.

Сноуборд уже на протяжении 24 лет входит в программу Олимпийских игр, но в 2022 году в Пекине впервые пройдут смешанные соревнования по сноуборду: смешанный командный сноуборд-кросс.

Биг-эйр также возвращается в программу соревнований по сноуборду после успешного дебюта Пхенчхана-2018.

Ниже – расписание мероприятий и несколько важных советов по просмотру этого захватывающего вида спорта.

Дисциплины сноуборда на Олимпиаде-2022 в Пекине

Параллельный гигантский слалом: два сноубордиста идут бок о бок по параллельным трассам. Первый, кто пересечет финишную черту, побеждает и переходит в следующий раунд.

Сноуборд-кросс: шесть райдеров участвуют в гонке по скоростному спуску (похожему на трассу BMX и мотокросс), и первые трое, пересекающие финишную черту, проходят в следующий раунд.

Слоупстайл предполагает, что сноубордисты движутся по специальной трассе, выполняя трюки и прыжки на различных препятствиях (фигурах).

Биг-эйр: спортсмены соревнуются в одном прыжке. У них есть три попытки, и они стремятся выполнить самый долгий и сложный трюк.

Хафпайп: райдеры соревнуются на U-образной трассе со стенами высотой 22 фута (6,7 метра). Им нужно вылетать с хафпайпа, выполняя различные трюки как внутри, так и над краем пайпа.

Звезды Пекина-2022 в сноуборде, за которыми нужно следить

Параллельный гигантский слалом:

В женских соревнованиях чешка Эстер Ледецкая будет не только защищать свой титул олимпийской чемпионки в супергиганте в горнолыжном спорте, но и олимпийский титул в сноуборде. Конкуренцию ей составит бронзовый призер Пхенчхана-2018 Рамона Терезия Хофмайстер.

Сан Хо Ли из Южной Кореи, серебряный призер последних Игр, является фаворитом среди мужчин, но Дмитрий Логинов из ОКР, итальянец Аарон Марч и австриец Андреас Проммеггер будут сильными соперниками.

Сноуборд-кросс:

Обратите внимание на чешку Еву Самкову в женском зачете, она точно знает, что нужно, чтобы выиграть олимпийское золото.

В Сочи в 2014 году она одержала победу, но в Пхенчхане в 2018 году завоевала бронзу, уступив золото итальянке Микеле Мойоли. Чемпионка мира Шарлотта Бэнкс из Великобритании и австралийка Белль Брокхофф также поборются за подиум Пекина-2022.

В мужском зачете австриец Алессандро Хеммерле, который находится в прекрасной форме, в последних сезонах выиграл Кубок мира три раза подряд. Его будет сложно обойти, но также не упускайте из виду Элиота Грондена из Канады и Якоба Дусека из Австрии.

В новом смешанном командном зачете основными претендентами на первые медали в этой дисциплине являются Австралия, Италия, Чехия и Франция.

Слоупстайл/Биг-Эйр:

Сноубордисты участвуют в обоих соревнованиях, так что есть все шансы увидеть одного спортсмена на двух подиумах.

В женских соревнованиях обратите внимание на действующую олимпийскую чемпионку по биг-эйру Анну Гассер, фаворитку женских соревнований. Направляясь на свои третьи Олимпийские игры, она рассчитывает на успех в слоупстайле, но ей предстоит серьезная конкуренция со стороны двукратной олимпийской чемпионки по слоупстайлу Джейми Андерсон, которая снова и снова подтверждает свой высочайший уровень.

Американка заняла второе место на подиуме в слоупстайле на чемпионате мира в 2021 году, уступив золото новозеландке Зои Садовски-Синнотт.

Действующий чемпион мира по слоупстайлу и бронзовый призер биг-эйра Маркус Кливленд – главный претендент на золотую медаль среди мужчин. Канада выступит тяжелой артиллерией спортсменов, включая действующего чемпиона по биг-эйру Себастьена Тутана, двукратного бронзового призера Олимпийских игр по слоупстайлу Марка МакМорриса и серебряного призера Пхенчхана-2018 по слоупстайлу Максена Пэрро.

Не стоит забывать и о мощной сборной США, возглавляемой олимпийским чемпионом Редмондом Джерардом, за которым следует чемпион юношеских Олимпийских игр 2020 года в Лозанне по слоупстайлу Дасти Хенриксен.

Хафпайп:

У женщин действующая олимпийская чемпионка Хлоя Ким – фаворитка, за плечами которой еще один безупречный сезон. Она направляется в Пекин как действующая чемпионка мира и чемпионка X Games. Партнерша по команде из США и занявшая второе место на чемпионате мира Мэдди Мастро наверняка составит ей конкуренцию, в то время как китайский дуэт Цай Сюэтун (девятикратная обладательница хрустального глобуса) и Лю Цзяюй (серебряный призер Пхенчхана-2018) также не собирается сдавать позиции на своей домашней Олимпиаде.

В мужских соревнованиях много возможных сюжетных линий. Король пайпа, трехкратный олимпийский чемпион Шон Уайт собирается вернуться на свои пятые Игры, хотя после своего героического финального заезда Пхенчхана-2018 он выбыл из соревнований на три года. За это время трюки значительно развились, и японская команда райдеров лидировала в этом направлении. Приготовьтесь увидеть ожесточенную битву двукратного серебряного призера Олимпийских игр Хирано Аюму, чемпиона мира 2021 года Тоцука Юто и чемпиона юношеских Олимпийских игр 2020 года в Лозанне Хирано Рука.

Расписание сноуборда на Олимпиаде-2022 в Пекине

Площадки:

Снежный парк Геньтин

Трамплин «Биг-эйр Шоген»

Даты: суббота 5 февраля – вторник 15 февраля.

(Все время пекинское, UTC+8. Детали расписания могут быть изменены).

5 февраля

10:45 – 11:45 Сноуборд. Женщины. Слоупстайл, квалификация. Заезд 1

11:47 – 12:47 Сноуборд. Женщины. Слоупстайл, квалификация. Заезд 2

6 февраля

9:30 – 9:55 Сноуборд. Женщины. Слоупстайл, финал. Заезд 1

9:57 – 10:22 Сноуборд. Женщины. Слоупстайл, финал. Заезд 2

10:24 – 10:49 Сноуборд. Женщины. Слоупстайл, финал.

Заезд 3 – медальные соревнования

12:30 – 13:30 Сноуборд. Мужчины. Слоупстайл, квалификация. Заезд 1

13:32 – 14:32 Сноуборд. Мужчины. Слоупстайл, квалификация. Заезд 2

7 февраля

12:00 – 12:25 Сноуборд. Мужчины. Слоупстайл, финал. Заезд 1

12:27 – 12:52 Сноуборд. Мужчины. Слоупстайл, финал. Заезд 2

12:54 – 13:19 Сноуборд. Мужчины. Слоупстайл, финал. Заезд 3 – медальные соревнования

8 февраля

10:40 – 11:05 Параллельный гигантский слалом. Женщины, квалификационный заезд

11:07 – 11:32 Параллельный гигантский слалом. Мужчины. Квалификационный заезд

11:34 – 11:59 Параллельный гигантский слалом. Женщины. Отборочный заезд

12:01 – 12:26 Параллельный гигантский слалом. Мужчины. Отборочный заезд

14:30 – 14:48 Параллельный гигантский слалом. Женщины. 1/8 финала

14:48 – 15:06 Параллельный гигантский слалом. Мужчины. 1/8 финала

15:06 – 15:15 Параллельный гигантский слалом. Женщины. 1/4 финала

15:15 – 15:24 Параллельный гигантский слалом. Мужчины. 1/4 финала

15:24 – 15:30 Параллельный гигантский слалом. Женщины. 1/2 финала

15:30 – 15:36 Параллельный гигантский слалом. Мужчины. 1/2 финала

15:36 Параллельный гигантский слалом. Женщины. Малый финал – медальные соревнования

15:43 Параллельный гигантский слалом. Мужчины. Малый финал – медальные соревнования

Параллельный гигантский слалом. Женщины. Большой финал – медальные соревнования

Параллельный гигантский слалом. Мужчины. Большой финал – медальные соревнования

9 февраля

9:30 – 10:19 Сноуборд. Женщины. Хафпайп, квалификация. Заезд 1

10:21 – 11:10 Сноуборд. Женщины. Хафпайп, квалификация. Заезд 2

11:00 – 11:45 Сноуборд-кросс. Женщины. Отборочные соревнования. Заезд 1

11:55 – 12:25 Сноуборд-кросс. Женщины. Отборочные соревнования. Заезд 2

12:30 – 13:19 Сноуборд. Мужчины. Хафпайп, квалификация. Заезд 1

13:21 – 14:10 Сноуборд. Мужчины. Хафпайп, квалификация. Заезд 2

14:30 – 15:04 Сноуборд-кросс. Женщины. 1/8 финала

15:07 – 15:25 Сноуборд-кросс. Женщины. Четвертьфиналы

15:28 – 15:38 Сноуборд-кросс. Женщины. Полуфиналы 15:45 Сноуборд-кросс. Женщины. Малый финал

Сноуборд-кросс. Женщины. Большой финал медальные соревнования

10 февраля

9:30 – 9:55 Сноуборд. Женщины. Хафпайп, финал. Заезд 1

9:57 – 10:22 Сноуборд. Женщины. Хафпайп, финал. Заезд 2

10:24 – 10:49 Сноуборд. Женщины. Хафпайп, финал. Заезд 3 – медальные соревнования

11:15 – 12:00 Сноуборд-кросс. Мужчины. Заезд 1

12:10 – 12:40 Сноуборд-кросс. Мужчины. Заезд 2

14:00 – 14:34 Сноуборд-кросс. Мужчины. 1/8 финала 14:37 - 14:55 Сноуборд-кросс. Мужчины. Четвертьфиналы

14:58 – 15:08 Сноуборд-кросс. Мужчины. Полуфиналы 15:15 Сноуборд-кросс. Мужчины. Малый финал

Сноуборд-кросс. Мужчины. Большой финал – медальные соревнования

11 февраля

9:30 – 9:55 Сноуборд. Мужчины. Хафпайп, финал. Заезд 1

9:57 – 10:22 Сноуборд. Мужчины. Хафпайп, финал. Заезд 2

10:24 – 10:49 Сноуборд. Мужчины. Хафпайп, финал. Заезд 3 – медальные соревнования

12 февраля

10:00 – 10:24 Сноуборд-кросс. Смешанные соревнования. Четвертьфиналы

10:30 – 10:42 Сноуборд-кросс. Смешанные соревнования. Полуфиналы

10:50 Сноуборд-кросс. Смешанные соревнования. Малый финал

Сноуборд-кросс. Смешанные соревнования. Большой финал – медальные соревнования

14 февраля

9:30 – 10:14 Сноуборд. Женщины. Биг-эйр, квалификация. Заезд 1

10:15 – 10:59 Сноуборд. Женщины. Биг-эйр, квалификация. Заезд 2

11:00 – 11:45 Сноуборд. Женщины. Биг-эйр, квалификация. Заезд 3

13:30 – 14:14 Сноуборд. Мужчины. Биг-эйр, квалификация. Заезд 1

14:15 – 14:59 Сноуборд. Мужчины. Биг-эйр, квалификация. Заезд 2

15:00 – 15:45 Сноуборд. Мужчины. Биг-эйр, квалификация. Заезд 3

Вторник, 15 февраля

9:30 – 9:50 Сноуборд. Женщины. Биг-эйр, финал. Заезд 1

9:52 – 10:12 Сноуборд. Женщины. Биг-эйр, финал. Заезд 2

10:15 – 10:35 Сноуборд. Женщины. Биг-эйр, финал. Заезд 3 – медальные соревнования

13:00 – 13:20 Сноуборд. Мужчины. Биг-эйр, финал. Заезд 1

13:22 – 13:42 Сноуборд. Мужчины. Биг-эйр, финал. Заезд 2

13:45 – 14:05 Сноуборд. Мужчины. Биг-эйр, финал. Заезд 3 – медальные соревнования

Как смотреть сноуборд на Олимпиаде-2022 в Пекине

Сноуборд требует множества различных навыков, и есть несколько ключевых компонентов, на которые следует обратить внимание.

Райдеры хафпайпа и слоупстайла получают баллы, основанные на амплитуде, сложности, разнообразии трюков, исполнении и прогрессе. В слоупстайле 60 процентов общей оценки составляют трюки и 40 процентов — общее впечатление.

В биг-эйре спортсмены оцениваются по таким критериям как сложность, выполнение, амплитуда и приземление. Райдеры, которые после выполнения трюка приземляются на полном контроле, получают более высокие баллы, чем те, кто приземляется, касаясь рукой земли для равновесия. Неустойчивое приземление ведет к снятию баллов.

Келли Кларк, обладательница золотой медали в хафпайпе 2002 года в Солт-Лейк-Сити, возлагает большие надежды на сноуборд в Пекине.

На прошлых Олимпийских играх звезда сноуборда Шон Уайт выиграл в финальном заезде благодаря финальному трюку, но Келли считает, что на этот раз все будет иначе.

«С нынешним уровнем катания, я не думаю, что просто один большой трюк поможет это осуществить. Я думаю, что это должен быть комплекс: и амплитуда, и технические трюки. Я с нетерпением жду возможности посмотреть соревнования в этом году. Думаю, они будет сверхконкурентными», — говорит Келли Кларк Olympics.com.

Женский сноуборд развился со времени последней Олимпиады, и Кларк предвкушает захватывающие соревнования: «Мы увидим несколько дабл корков в тройке лучших среди женщин». Дабл корк – это когда райдер дважды переворачивается вверх ногами во время вращения, что обычно требует больше времени в воздухе.

Олимпийская чемпионка предполагает, что мы увидим больше свитчей в женском катании. Свитч – это выполнение трюка в обратной стойке. Спортсмен движется в положении, когда его задняя нога становится ведущей. Райдер получает более высокий балл за выполнение трюков, удерживая более сложное положение.

Что касается мужских соревнований, она отмечает: «Это будет игра на прогресс». Фронтсайд трипл корк 1440 – это трюк, с которым поклонники сноуборда должны познакомиться, так как он часто будет звучать от комментаторов. Этот трюк предусматривает прыжок с тройным сальто с поворотом, а также захват доски в воздухе над стенкой хафпайпа.

Аюму Хирано вошел в историю в декабре, впервые выполнив трипл корк на соревнованиях, поэтому есть все шансы увидеть это впервые на Олимпийских играх в Пекине.

«Что касается мужчин, я думаю, вам понадобится калькулятор, чтобы сложить все трюки, что они делают, потому что это просто фантастически!» – Келли Кларк

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