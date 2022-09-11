Волейбол. Мужчины. Чемпионат мира 2022: результаты, видео, расписание

С 26 августа по 11 сентября 2022 года в словенской Любляне и польских городах Катовице и Гливице проходит чемпионат мира по волейболу среди мужских команд. В турнире принимают участие 24 сборные. С 26 по 31 августа состоятся матчи предварительного турнира в шести группах, а с 3 по 11 сентября 16 сильнейших команд разыграют медали по системе плей-офф.
Olympics на этой странице публикует все результаты игр чемпионата мира-2022, видео лучших моментов матчей и репортажи о главных событиях турнира.
- Полное расписание матчей чемпионата мира-2022 можно посмотреть здесь.
- Подробно о шансах команд и телетрансляциях турнира читайте здесь.
- Историю чемпионатов мира читайте здесь
- Положение команд в группах в режиме реального времени смотрите здесь.
- О главных звездах турнира читайте здесь.
- Статистику самых результативных игроков турнира в режиме реального времени смотрите здесь.
Результаты и видео
11 сентября, воскресенье
Отчет о полуфинальных матчах и превью финала читайте здесь.
Подробности финального матча читайте здесь.
Матч за третье место. Бразилия - Словения - 3:1 (25:18, 25:18, 22:25, 25:18)
Финал. Польша - Италия - 1:3 (25:22, 21:25, 18:25, 20:25)
10 сентября, суббота
Превью полуфинальных матчей читайте здесь.
Полуфинал. Польша - Бразилия - 3:2 (23:25, 25:18, 25:20, 21:25, 15:12)
Полуфинал. Словения - Италия - 0:3 (21:25, 22:25, 21:25)
8 сентября, четверг
Четвертьфинал. Аргентина - Бразилия - 1:3 (16:25, 25:23, 22:25, 21:25)
Четвертьфинал. Польша - США - 3:2 (25:20, 27:25, 21:25, 22:25, 15:12)
7 сентября, среда
Превью четвертьфинальных матчей читайте здесь.
Четвертьфинал. Италия - Франция - 3:2 (24:26, 25:21, 23:25, 25:22, 15:12)
Четвертьфинал. Словения - Украина - 3:1 (18:25, 26:24, 25:19, 25:23)
6 сентября, вторник
1/8 финала. Сербия - Аргентина - 0:3 (23:25, 21:25, 23:25)
1/8 финала. Бразилия - Иран - 3:0 (25:17, 25:22, 25:23)
5 сентября, понедельник
Обзор первых четырех матчей 1/8 финала читайте здесь.
1/8 финала. Нидерланды - Украина - 0:3 (16:25, 19:25, 18:25)
1/8 финала. Франция - Япония - 3:2 (25:17, 21:25, 26:24, 22:25, 18:16)
4 сентября, воскресенье
1/8 финала. США - Турция - 3:2 (25:21, 25:17, 22:25, 19:25, 15:12)
1/8 финала. Польша - Тунис - 3:0 (25:20, 25:15, 25:20)
3 сентября, суббота
Обзор шансов команд в парах 1/8 финала читайте здесь
1/8 финала. Словения - Германия - 3:1 (25:18, 25:19, 21:25, 25:22)
1/8 финала. Италия - Куба - 3:1 (25:21, 21:25, 26:24, 25:18)
31 августа, среда
Обзор итогов группового этапа читайте здесь
Аргентина - Египет - 3:2 (27:25, 26:28, 24:26, 25:17, 15:6)
Канада - Турция - 0:3 (23:25, 23:25, 17:25)
Иран - Нидерланды - 1:3 (22:25, 25:21, 20:25, 18:25)
Сербия - Тунис - 3:0 (29:27, 25:17, 25:15)
Украина - Пуэрто-Рико - 3:1 (24:26, 25:19, 25:16, 25:19)
Италия - Китай - 3:0 (25:14, 25:10, 25:14)
30 августа, вторник
Обо всех раскладах перед заключительными матчами групповых турниров читайте здесь .
Бразилия - Катар - 3:0 (25:13, 25:23, 26:24)
Япония - Куба - 3:1 (25:18, 21:25, 25:15, 25:19)
Франция - Камерун - 3:0 (25:19, 25:19, 25:22)
Мексика - Болгария - 3:2 (20:25, 25:20, 25:23, 23:25, 18:16)
Словения - Германия - 3:0 (25:16, 25:22, 25:17)
Польша - США - 3:1 (23:25, 25:21, 25:19, 25:21)
29 августа, понедельник
Канада - Китай - 3:0 (25:23, 25:21, 25:23)
Аргентина - Нидерланды - 2:3 (30:28, 25:20, 21:25, 25:27, 9:15)
Иран - Египет - 3:1 (25:14, 25:19, 22:25, 26:24)
Сербия - Пуэрто-Рико - 3:0 (26:24, 25:21, 25:16)
Украина - Тунис - 3:0 (25:21, 25:19, 25:15)
Италия - Турция - 3:0 (25:18, 25:20, 25:22)
28 августа, воскресенье
Куба - Катар - 3:1 (25:21, 25:21, 22:25, 25:19)
Бразилия - Япония - 3:0 (25:21, 25:18, 25:16)
США - Болгария - 3:0 (25:20, 25:23, 26:24)
Германия - Камерун - 3:0 (30:28, 25:14, 25:19)
Польша - Мексика - 3:0 (25:17, 25:14, 25:19)
Франция - Словения - 3:2 (25:21, 22:25, 23:25, 34:32, 15:7)
27 августа, суббота
Турция - Китай - 3:0 (25:15, 25:19, 25:14)
Нидерланды - Египет - 3:0 (25:17, 25:22, 25:16)
Аргентина - Иран - 2:3 (25:22, 28:30, 18:25, 34:32, 19:21)
Тунис - Пуэрто-Рико - 3:0 (25:19, 25:17, 25:20)
Украина - Сербия - 0:3 (26:28, 21:25, 20:25)
Италия - Канада - 3:0 (25:13, 25:18, 39:37)
26 августа, пятница
Бразилия – Куба - 3:2 (31:33, 21:25, 25:16, 25:17, 18:16)
Япония – Катар - 3:0 (25:20, 25:18, 25:15)
США – Мексика - 3:0 (25:18, 25:20, 25:12)
Франция – Германия - 3:0 (25:22, 28:26, 26:24)
Словения – Камерун - 3:0 (25:19, 25:23, 25:21)
Польша - Болгария - 3:0 (25:12, 25:20, 25:20)
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