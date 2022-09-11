Волейбол. Мужчины. Чемпионат мира 2022: результаты, видео, расписание

С 26 августа по 11 сентября 2022 года в словенской Любляне и польских городах Катовице и Гливице проходит чемпионат мира по волейболу среди мужских команд. В турнире принимают участие 24 сборные. С 26 по 31 августа состоятся матчи предварительного турнира в шести группах, а с 3 по 11 сентября 16 сильнейших команд разыграют медали по системе плей-офф.

Olympics на этой странице публикует все результаты игр чемпионата мира-2022, видео лучших моментов матчей и репортажи о главных событиях турнира.

Полное расписание матчей чемпионата мира-2022 можно посмотреть здесь.

Подробно о шансах команд и телетрансляциях турнира читайте здесь.

Историю чемпионатов мира читайте здесь

Положение команд в группах в режиме реального времени смотрите здесь.

О главных звездах турнира читайте здесь.

Статистику самых результативных игроков турнира в режиме реального времени смотрите здесь.

Результаты и видео

11 сентября, воскресенье

Отчет о полуфинальных матчах и превью финала читайте здесь.

Подробности финального матча читайте здесь.

Матч за третье место. Бразилия - Словения - 3:1 (25:18, 25:18, 22:25, 25:18)

Финал. Польша - Италия - 1:3 (25:22, 21:25, 18:25, 20:25)

10 сентября, суббота

Превью полуфинальных матчей читайте здесь.

Полуфинал. Польша - Бразилия - 3:2 (23:25, 25:18, 25:20, 21:25, 15:12)

Полуфинал. Словения - Италия - 0:3 (21:25, 22:25, 21:25)

8 сентября, четверг

Четвертьфинал. Аргентина - Бразилия - 1:3 (16:25, 25:23, 22:25, 21:25)

Четвертьфинал. Польша - США - 3:2 (25:20, 27:25, 21:25, 22:25, 15:12)

7 сентября, среда

Превью четвертьфинальных матчей читайте здесь.

Четвертьфинал. Италия - Франция - 3:2 (24:26, 25:21, 23:25, 25:22, 15:12)

Четвертьфинал. Словения - Украина - 3:1 (18:25, 26:24, 25:19, 25:23)

6 сентября, вторник

1/8 финала. Сербия - Аргентина - 0:3 (23:25, 21:25, 23:25)

1/8 финала. Бразилия - Иран - 3:0 (25:17, 25:22, 25:23)

5 сентября, понедельник

Обзор первых четырех матчей 1/8 финала читайте здесь.

1/8 финала. Нидерланды - Украина - 0:3 (16:25, 19:25, 18:25)

1/8 финала. Франция - Япония - 3:2 (25:17, 21:25, 26:24, 22:25, 18:16)

4 сентября, воскресенье

1/8 финала. США - Турция - 3:2 (25:21, 25:17, 22:25, 19:25, 15:12)

1/8 финала. Польша - Тунис - 3:0 (25:20, 25:15, 25:20)

3 сентября, суббота

Обзор шансов команд в парах 1/8 финала читайте здесь

1/8 финала. Словения - Германия - 3:1 (25:18, 25:19, 21:25, 25:22)

1/8 финала. Италия - Куба - 3:1 (25:21, 21:25, 26:24, 25:18)

31 августа, среда

Обзор итогов группового этапа читайте здесь

Аргентина - Египет - 3:2 (27:25, 26:28, 24:26, 25:17, 15:6)

Канада - Турция - 0:3 (23:25, 23:25, 17:25)

Иран - Нидерланды - 1:3 (22:25, 25:21, 20:25, 18:25)

Сербия - Тунис - 3:0 (29:27, 25:17, 25:15)

Украина - Пуэрто-Рико - 3:1 (24:26, 25:19, 25:16, 25:19)

Италия - Китай - 3:0 (25:14, 25:10, 25:14)

30 августа, вторник

Обо всех раскладах перед заключительными матчами групповых турниров читайте здесь .

Бразилия - Катар - 3:0 (25:13, 25:23, 26:24)

Япония - Куба - 3:1 (25:18, 21:25, 25:15, 25:19)

Франция - Камерун - 3:0 (25:19, 25:19, 25:22)

Мексика - Болгария - 3:2 (20:25, 25:20, 25:23, 23:25, 18:16)

Словения - Германия - 3:0 (25:16, 25:22, 25:17)

Польша - США - 3:1 (23:25, 25:21, 25:19, 25:21)

29 августа, понедельник

Канада - Китай - 3:0 (25:23, 25:21, 25:23)

Аргентина - Нидерланды - 2:3 (30:28, 25:20, 21:25, 25:27, 9:15)

Иран - Египет - 3:1 (25:14, 25:19, 22:25, 26:24)

Сербия - Пуэрто-Рико - 3:0 (26:24, 25:21, 25:16)

Украина - Тунис - 3:0 (25:21, 25:19, 25:15)

Италия - Турция - 3:0 (25:18, 25:20, 25:22)

28 августа, воскресенье

Куба - Катар - 3:1 (25:21, 25:21, 22:25, 25:19)

Бразилия - Япония - 3:0 (25:21, 25:18, 25:16)

США - Болгария - 3:0 (25:20, 25:23, 26:24)

Германия - Камерун - 3:0 (30:28, 25:14, 25:19)

Польша - Мексика - 3:0 (25:17, 25:14, 25:19)

Франция - Словения - 3:2 (25:21, 22:25, 23:25, 34:32, 15:7)

27 августа, суббота

Турция - Китай - 3:0 (25:15, 25:19, 25:14)

Нидерланды - Египет - 3:0 (25:17, 25:22, 25:16)

Аргентина - Иран - 2:3 (25:22, 28:30, 18:25, 34:32, 19:21)

Тунис - Пуэрто-Рико - 3:0 (25:19, 25:17, 25:20)

Украина - Сербия - 0:3 (26:28, 21:25, 20:25)

Италия - Канада - 3:0 (25:13, 25:18, 39:37)

26 августа, пятница

Бразилия – Куба - 3:2 (31:33, 21:25, 25:16, 25:17, 18:16)

Япония – Катар - 3:0 (25:20, 25:18, 25:15)

США – Мексика - 3:0 (25:18, 25:20, 25:12)

Франция – Германия - 3:0 (25:22, 28:26, 26:24)

Словения – Камерун - 3:0 (25:19, 25:23, 25:21)

Польша - Болгария - 3:0 (25:12, 25:20, 25:20)

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