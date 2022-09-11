Волейбол. Чемпионат мира 2022. 24 года спустя Италия - снова сильнейшая в мире

11 сентября 2022 года двумя матчами в польском городе Катовице завершился чемпионат мира по волейболу среди мужских команд. В главном финале сборная Италии одержала победу над командой Польши – 3:1, а бронзовые медали завоевали волейболисты Бразилии, с тем же счетом обыгравшие в матче за третье место словенцев.

Выигравшая два предыдущих чемпионата мира сборная Польши на домашней арене «Сподек» в Катовице была максимально мотивирована сделать чемпионский хет-трик. Тем более, что подобное, можно считать, в традициях мужского волейбола: до двух побед поляков трижды подряд (с 2002-го по 2010-й годы) золотые медали завоевывала сборная Бразилии, а до этого (с 1990 по 1998-й) три титула кряду были у сборной Италии. То есть в случае победы в финале возвращение итальянцев на вершину мирового волейбола могло состояться спустя почти четверть века после предыдущего подобного успеха. Любопытно, что их последний титул был завоеван на ЧМ-1998 в Японии, когда в финале сборная Италии обыграла Югославию, а связующими в этих командах были тогда главные тренеры сегодняшних финалистов: итальянец Фердинандо Де Джорджи и возглавляющий сейчас сборную Польши Никола Грбич. И вот 24 года спустя они уже в новом качестве вновь встретились в финальном матче за золото чемпионата мира.

Уже с первых розыгрышей почувствовалось, что сборная Польши не до конца восстановилась после состоявшегося накануне пятисетового полуфинала против Бразилии. Явно не пошла игра у капитана и лидера атак польской сборной Бартоша Курека. Поначалу связующий Гжегож Ломач доверял именно Куреку завершение атак практически во всех сложных доигровках, но успешными они оказывались, в лучшем случае через раз. И постепенно акцент в атаках хозяев сместился на других игроков: Камила Семенюка, Александера Сливку, либо - при наличии хорошей доводки - на нападающих первого темпа. Однако без привычной стабильности Курека атака сборной Польши все равно многое потеряла.

Первый сет хозяева все-таки выиграли, но произошло это, скорее, за счет бешеной энергии трибун. Италия уверенно вела в концовке – 21:17, в затем буквально один-два выигранных сборной Польши мяча настолько воодушевили арену, что та, в свою очередь, словно зарядила дополнительной энергией всю команду. В результате из девяти последних розыгрышей в этой партии поляки выиграли восемь. А с ними и сет.

Потом выяснилось, что это оказалось едва ли не последней эмоциональной вспышкой команды Польши. Блестящее атакующее трио сборной Италии - Алессандро Микелетто, Даниэле Лавиа и Юри Романо – стало просто разрывать польский блок, а блестящий связующий Симоно Джианелли очень умело дирижировал этими действиями. В результате все три следующих сета сборная Италии выиграла очень уверенно, ни в одном из них не позволив соперникам набрать больше 21 очка и завязать борьбу в концовке.

В итоге – 3:1 по партиям, и сборная Италии возвращается на мировой волейбольный трон спустя 24 года после предыдущего титула. Год назад итальянцы стали чемпионами Европы, и, если учесть, что пяти игрокам из стартовой шестерки нынешней команды не больше 26 лет (Микелетто – и вовсе лишь 20), можно предположить, что это возвращение мужской сборной Италии на ведущие позиции в мировом волейболе – всерьез и надолго.

- В прошлом году, когда мы выиграли чемпионат Европы, я плакал от радости. Но сегодня не могу даже плакать, настолько я счастлив и взволнован. Я вообще не могу ни о чем думать – способен только улыбаться и смеяться. Я горжусь нашей командой, горжусь тем, что я итальянец и горжусь тем, что теперь я - чемпион мира, - признался сразу после матча капитан и связующий сборной Италии Симоне Джианелли.

Именно Джианелли признан MVP чемпионата мира-2022. В символическую сборную турнира вошли: связующий – Симоне Джианелли (Италия), диагональный – Бартош Курек (Польша), либеро – Фабио Баласо (Италия), доигровщики – Леал (Бразилия), Камил Семенюк (Польша), центральные блокирующие – Джанлука Галасси (Италия), Матеуш Бьенек (Польша).

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