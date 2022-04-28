Великие олимпийские моменты. Легкая атлетика. Болт-2008

Усэйн Болт по праву считается легендой легкой атлетики и всего олимпийского спорта. Свое первое олимпийское золото Болт завоевал на Играх в Пекине в 2008 году, вихрем промчавшись дистанцию 100 метров и установив новый мировой рекорд – 9,69. Причем свой успех тогда он начал праздновать еще метров за 15 – 20 до финиша. Несколькими днями спустя на 200 м картина повторилась – вновь победа и мировой рекорд! Примечательно, что для многих потрясающий бег 21-летнего Усэйна, сделавший его мегазвездой, стал если не сенсацией, то неожиданностью уж точно.

Для Болта, несмотря на юный возраст, Игры в Пекине стали вторыми в карьере. Но первый «блин» в Афинах в 2004 году вышел у него комом – из-за проблем с ногой на дистанции 200 м он выступил более чем скромно. В начале 2005 года Усэйн стал тренироваться у известного специалиста Глена Миллса. Тогда же стало известно, что у талантливого бегуна есть искривление позвоночника, а одна нога короче другой почти на 1,3 сантиметра. Поначалу попытки уменьшить травматичность Болта не принесли ощутимого результата – он вновь почувствовал боль в подколенном сухожилии в финале бега на 200 м на ЧМ-2005 в Хельсинки.

В начале 2006 года его выбил из строя очередной рецидив травмы. Но последние два года перед Играми в Пекине прошли без серьезных повреждений. А скорости Молнии из Ямайки только росли. В 2007 году он стал вице-чемпионом мира на дистанции 200 метров, а в 2008 году стал активно бегать и стометровку. Причем почти сразу же на выдающемся уровне. В мае Усэйн сначала показал второе время в истории, а затем и побил в Нью-Йорке мировой рекорд, пробежав 100 м за 9,72.

Только в начале августа Болт объявил, что в Пекине выступит на обеих спринтерских дистанциях. Многие называли его главными соперниками на стометровке привычных фаворитов Тайсона Гэя и Асафу Пауэлла, но Гэй из-за травмы даже не вышел в финал, а Пауэлл остался только пятым. Сам Болт смотрелся уверенно – в полуфинале, к примеру, он пробежал за 9,85. Однако столь феноменальный бег к золоту 16 августа 2008 года стал откровением – Усэйн не слишком здорово взял старт, но затем так разогнался, что создал значительный отрыв от конкурентов. После чего успел посмотреть по сторонам, развести руки в стороны и даже немного сбросить темп. И это помешало ему установить новый мировой рекорд!

Стадион «Птичье гнездо» ревел от восторга, сам Болт также пребывал в состоянии эйфории. Позднее ямайский бегун объяснил, что в его действиях на финише не было высокомерия, просто он поверил в олимпийскую победу и испытал невероятное чувство счастья. Естественно, на дистанции 200 метров от Усэйна уже ждали рекордных секунд и он не подвел – 20 августа выиграл финал со временем 19,30, что было на две сотые лучше достижения одного из кумиров детства Майкла Джонсона. В эстафете ямайцы с Болтом во главе тоже победили, но из-за положительного допинг-теста одного из партнеров по команде впоследствии этой медали Усэйн лишился. Хотя это не помешало ему впоследствии стать лучшим спринтером в истории – на Играх 2012 года в Лондоне и 2016 года в Рио-де-Жанейро Болт сделал-таки золотые хет-трики, завоевав в общей сложности восемь золотых олимпийских наград.