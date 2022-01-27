Усэйн Болт: «Пекин-2008 изменил для меня все»

Усэйн Болт одержал победу в финальном олимпийском забеге на 100м на стадионе «Птичье гнездо» в 2008 году, установив мировой рекорд. Мир заметил это. Церемония открытия Пекина-2022 пройдет в том же месте. В открытом письме ямайец размышляет о своих выступлениях, которые изменили его жизнь и говорит, что с нетерпением ждет возвращения Олимпиады в Пекин.

Усэйн Болт: Я хочу посмотреть зимнюю Олимпиаду в Пекине

Я родился на Ямайке, поэтому у меня нет опыта в зимних видах спорта. Не люблю холод и предпочитаю солнце. Из других видов спорта (помимо легкой атлетики) я серьезно занимался крикетом и немного футболом. Обычно зимние Олимпийские игры проходят мимо меня. Но я хочу посмотреть Олимпиаду в Пекине в следующем месяце.

Именно в Пекине для меня все изменилось. Я помню все свои важные забеги до малейших деталей. Воспоминания о Пекине всегда будут для меня особенными. Именно там все и началось. Олимпиада 2008 года изменила мою жизнь меньше чем за 30 секунд. Зрители и энергия на Олимпийском стадионе «Птичье гнездо» в 2008 году были потрясающими.

Я еще не знаю, сколько ямайцев будет соревноваться в Пекине в следующем месяце. Но точно знаю, что они будут чувствовать. Нет ничего лучше, чем войти на олимпийский стадион и почувствовать энергию, исходящую от зрителей.

Усэйн Болт о Пекине-2008: Я скучаю по энергии зрителей

Много лет назад ямайская команда по бобслею прославилась благодаря фильму «Крутые виражи». Это многих вдохновило. На прошлых зимних Олимпийских играх от нас участвовала первая женская команда по бобслею. Мне понравилось, что они назвали свой боб «Мистер Крутой Болт» (Mr Cool Bolt).

Я очень надеялся, что Игры 2022 года смогут посетить болельщики со всего мира.

Но, к сожалению, иностранные болельщики не смогут приехать в Пекин на эти Игры. А для меня главное, чтобы Олимпийские игры проводились и дальше. Спортсмены готовятся к ним на протяжении многих лет, даже в тяжелых условиях во время пандемии. Они заслужили свою минуту славы. Я так же думал об Играх в Токио и планировал поехать туда, чтобы узнать, что испытываешь, когда присутствуешь на Олимпиаде в качестве зрителя, а не участника соревнований.

При просмотре зимних видов спорта я предпочитаю скоростной спорт: горные лыжи, сноубординг и, разумеется, выступления ямайских бобслеистов. Конечно, меня не будет в Пекине, но я с нетерпением жду момента, когда снова смогу увидеть стадион «Птичье гнездо», полный спортсменов и зрителей.

Вообще, теперь я стремлюсь быть хорошим отцом и разными способами содействовать развитию легкой атлетики. Я не скучаю по бегу. И уж точно не скучаю по тренировкам. Но скучаю по энергии, исходящей от зрителей.

Завидую спортсменам, которые почувствуют ее в Пекине. И желаю им всего наилучшего.