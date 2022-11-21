Как выступили олимпийские чемпионы и призеры

В Гвадалахаре ни одному обладателю или обладательнице олимпийской медали не удалось набрать максимум квалификационных баллов. Самым неожиданным стало поражение уже на стадии полуфинала чемпионки Токио 2020 и победительницы обоих зачетных этапов Гран-при в Париже и Манчестере Панипак Вонгпаттанакит. В категории до 49 кг двукратная чемпионка мира из Таиланда передала победную эстафету Даниэле Паоле Соуза. Тхэквондистка из Мексики в финале уверенно взяла верх над китаянкой Дзинь Гуо. Двукратная олимпийская медалистка Тияна Богданович приняла решение не гонять вес. Тхэквондистка из Сербии в Гвадалахаре выступала в категории до 53 кг и поделила третье-четвертое место.

В категории до 57 кг две главные звезды встретились между собой также за шаг до главного поединка. Не проигрывавшая в сезоне 2022 Зонши Лао из Китая (в ее активе три первых места на этапах Гран-при) продлила серию, преодолев сопротивление двукратной олимпийской чемпионки (Рио 2016 и Лондон 2012) Джейд Джонс из Великобритании. Третье-четвертое место с последней поделила обладательница бронзовой медали 2020 Хатидже Кюбра Ильгун из Турции. В финале же Лао не испытала проблем в противостоянии с Шайлин Ло из Китайского Тайбэя (в четвертьфинале эта спортсменка, посеянная под одиннадцатым номером, выбила чемпионку Токио 2020 Анастасию Золотик из США).

В полутяжелом весе — до 67 кг — олимпийская чемпионка Матеа Елич из Хорватии в четвертьфинале уступила Милене Титонелли из Бразилии, обладательница двух медалей Игр Рут Гбагби из Кот-д’Ивуар на той же стадии проиграла поединок финалистке этапа Гран-при в Манчестере Александе Перишич. Спортсменка из Сербии в поединке за золото уступила Лесли Солтеро. Мексиканка была в итоге признана MVP чемпионата.

У мужчин в Мексике продолжил серию неудач в поединках против родоначальников тхэквондо итальянец Вито Дель-Аквила. Чемпион Токио 2020 в весовой категории до 58 кг сначала уступил в полуфинале Гран-при в Манчестере Пак Тхэ Джуну из Южной Кореи, а затем, уже на чемпионате мира — в финале его соотечественнику Джун Джану. С бронзой остался соперник Дель-Аквилы по олимпийскому финалу Мохамеду Жендуби из Туниса.

Еще один герой Токио — серебряный медалист Брэдли Синден из Великобритании — в Гвадалахаре также стал жертвой южнокорейского соперника. В весовой категории до 68 кг он уступил в финале До Юн Квану. Разочарованием обернулось выступление в Гвадалахаре и для лидера олимпийского квалификационного рейтинга в категории до 80 кг Симоне Алессио. Итальянец, являвшийся действующим чемпионом мира, прекратил борьбу уже в первом раунде, проиграв спортсмену из Монголии. Единственный из олимпийских героев, кто сумел добраться до призового места в этом весе — Сеиф Иса. Египтянин в Мексике повторил бронзовый результат Токио 2020.

Самым же ярким перфомансом у мужчин отметился представляющий Венгрию Омар Салим. Сын олимпийского чемпиона Игр 1992 года в Барселоне Гергели Салима и друг знаменитого футбольного адепта тхэквондо Златана Ибрагимовича успешно завершил сезон. В неолимпийской категории до 54 кг Салим одержал уверенную победу над мексиканцем Сесаром Родригесом. Для 19-летнего венгерского спортсмена этот титул стал вторым значимым в сезоне — весной он стал сильнейшим также и на чемпионате Европы. С учетом возраста переход в более тяжелый вес (до 58 кг) и отбор в Париж, а там и борьба за медаль выглядят для представителя династии тхэквондистов вполне реальной перспективой.