Тхэквондо. Чемпионат Европы-2022. Результаты

19-22 мая в Манчестере прошел чемпионат Европы по тхэквондо.

Его самой яркой страницей стала победа Омара Салима в самой легкой весовой категории у мужчин — до 54 кг. И дело не в том, что представляющий Венгрию спортсмен защитил прошлогодний титул, добытый в Софии, и не в его огромном преимуществе над всеми соперниками до финала (феноменальные 21:0, 43:10 и 28:7 в трех поединках). Отец Омара — Гергели Салим — принес сборной Дании золото показательных соревнований на Играх-1992 в Барселоне, а его старший брат — Джозеф Салим — трижды побеждал на чемпионатах Европы и был участником в Сиднее-2000. В апреле 2022-го дяди Омара не стало, и свой триумф в Манчестере представляющий Венгрию уроженец США посвятил его памяти. После финала, в котором достойное сопротивление оказал турок Горкем Палат (32:28), одним из первых чемпиона поздравил его друг — Златан Ибрагимович. Знаменитый шведский футболист, занимавшийся в юности тхэквондо, познакомился с семьей Салимов, когда выступал в США.

Примечательно, что на додянге Regional Arena повторили свой прошлогодний успех и два других чемпиона Европы-2021: в весовой категории до 63 кг Хакан Речбер подтвердил свой статус безусловного фаворита. Турецкий тхэквондист ни в одном из поединков не набирал менее 20 баллов. В весе до 58 кг Сириан Раве из Франции, перед поездкой в Манчестер тренировавшийся на родине вида спорта — в Южной Корее, в очень осторожном полуфинале (2:1) взял верх над олимпийским чемпионом Токио-2020 Вито Дель-Аквилой из Италии, а в противостоянии за золото на классе был сильнее Джека Вули из Ирландии. Британскую публику порадовал серебряный призер Токио-2020 Брэдли Синден. В весе до 68 кг 23-летний спортсмен из Донкастера одержал уверенную победу. Свой единственный титул чемпиона мира Синден выиграл в 2019-м году на той же самой арене. Первенствовавший тогда же в весе до 80 кг Симоне Алессио также вправе считать Манчестер счастливым для себя местом. Тхэквондист из Италии сумел выбить из борьбы главного фаворита — бронзового призера Токио-2020 Тони Канаэта из Хорватии, а затем забрать золото и в финале. Соотечественник последнего Иван Сапина был сильнейшем в категории до 87 кг.

У женщин в самой тяжелой весовой категории (свыше 73 кг) безоговорочно сильнейшей была двукратный призер Олимпийских игр Бьянка Уокден. Тхэквондистка из Ливерпуля защитила титул-2021 и по числу побед (четыре) на чемпионатах Европы вышла на второе место в истории. В финале Уокден была сильнее принципиальной соперницы — Александры Ковальчук из Польши. В 2018 году последняя была сильнее британки, а в Токио-2020 случился реванш.

Соотечественница Уокден Ребекка Макгоуэн сотворить сенсацию второй год подряд не смогла. В прошлом сезоне она выиграла титул сильнейшей на континенте в весе до 73 кг, победив сербскую легенду Милицу Мандич (два олимпийских золота с разницей в 9 лет). Однако на этот раз Макгоун довольствовалась бронзой: в полуфинале сильнее была (31:15) будущая чемпионка — бронзовый призер Токио-2020 Олтея Лорен из Франции.

Еще одна звездная британка — Лорен Уильямс — показала аналогичный с Макгоун результат. Выиграть титул в категории до 67 кг ей не помог и ранний вылет Матеа Елич. Тхэквондистка из Хорватии в прошлом сезоне побеждала Уильямс в финалах и Евро, и Олимпиады. На этот раз поединок за золото прошел с участием других действующих лиц. Сильнее в нем оказалась Сесилия Кастро из Испании. Балканская команда не осталась без золота: в самой легкой весовой категории (до 46 кг) победу одержала действующая чемпионка Европы и лидер мирового рейтинга Лена Стойкович.

В трех весовых категориях (до 49, до 53 и до 57 кг) победы одержали спортсменки из Турции. Чемпионка мира среди женщин (первый турнир такого формата прошел в 2021 году) Мерве Динчел в полуфинале и финале была сильнее бронзовых призеров Токио-2020 Адрианы Серезо из Испании и Авишаг Семберг из Израиля, а чемпионка мира-2017 Зелиха Агрыс — испанки Альмы Перес. Бронзовый призер Токио-2020 Хатидже Кюбра Ильгюн победила в финале Патрицию Адамкевич из Польши, которая стадией ранее сенсационно выбила из борьбы двукратную олимпийскую чемпионку Джейд Джонс из Великобритании.

Повторы чемпионата Европы по тхэквондо-2022 доступны на каналах European Taekwondo и British Taekwondo